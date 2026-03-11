Холодные и некачественные: почему перед распадом СССР массово строили "халтурные" дома

Главное из новости:
В жилом фонде, который достался Украине в наследство от позднего Советского Союза, до сих пор скрыто немало неприятных сюрпризов. О малоизвестных деталях тогдашнего строительства в комментарии Телеграфу рассказал заслуженный архитектор Украины Сергей Юнаков.
По его словам, в конце существования СССР многоэтажки возводили в условиях такого дефицита, что строительство превратилось в "гонку за квадратными метрами", где качество давно перестало быть приоритетом,
Стены, тоньше нормы, и дома, собранные "как получится"
Юнаков отмечает, что часть домов, построенных в тот период, имеет конструктивные параметры, которые сегодня выглядят откровенно опасными. Например, наружные стены некоторых сооружений имеют толщину всего 25 сантиметров - почти в два раза меньше рекомендуемых показателей.
Отопление из трубы-"гармошки" и квартиры без отделки
Когда материалы начали исчезать со стройплощадок, о стандартах просто забыли. По словам Юнакова, во многих квартирах вместо батарей устанавливали согнутую в несколько раз трубу — импровизированную систему, которая не могла обеспечить нормальное тепло.
Обои также стали "роскошью": на определенном этапе их перестали клеить вообще, сдавая людям голые стены.
"Пошла откровенная халтура. Квартиры без батарей, без обоев — но их все равно заселяли", — вспоминает архитектор.
Люди жили в холоде, потому что другого жилья не было
Из-за примитивного отопления квартиры оставались холодными даже в относительно теплые зимы. Однако выбора не было: жилье выдавали по очереди, и жильцы вынуждены были приспосабливаться - утепляться самостоятельно, ставить дополнительные обогреватели, заклеивать окна.
Юнаков подчеркивает, что последствия той "экономии на всем" Украина ощущает и сегодня: значительная часть советских многоэтажек нуждается в модернизации, а некоторые - фактически в перестройке.
