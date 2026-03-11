Перед распадом СССР до 1991 года многоэтажки стали строить еще хуже.

Почему дома, построенные до распада СССР, самые холодные и некачественные / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

Дома в СССР строили в условиях дефицита

Стены и отопление не соответствовали нормам

Квартиры сдавали холодными и без отделки

В жилом фонде, который достался Украине в наследство от позднего Советского Союза, до сих пор скрыто немало неприятных сюрпризов. О малоизвестных деталях тогдашнего строительства в комментарии Телеграфу рассказал заслуженный архитектор Украины Сергей Юнаков.

По его словам, в конце существования СССР многоэтажки возводили в условиях такого дефицита, что строительство превратилось в "гонку за квадратными метрами", где качество давно перестало быть приоритетом,

Стены, тоньше нормы, и дома, собранные "как получится"

Юнаков отмечает, что часть домов, построенных в тот период, имеет конструктивные параметры, которые сегодня выглядят откровенно опасными. Например, наружные стены некоторых сооружений имеют толщину всего 25 сантиметров - почти в два раза меньше рекомендуемых показателей.

Отопление из трубы-"гармошки" и квартиры без отделки

Когда материалы начали исчезать со стройплощадок, о стандартах просто забыли. По словам Юнакова, во многих квартирах вместо батарей устанавливали согнутую в несколько раз трубу — импровизированную систему, которая не могла обеспечить нормальное тепло.

Обои также стали "роскошью": на определенном этапе их перестали клеить вообще, сдавая людям голые стены.

"Пошла откровенная халтура. Квартиры без батарей, без обоев — но их все равно заселяли", — вспоминает архитектор.

Люди жили в холоде, потому что другого жилья не было

Из-за примитивного отопления квартиры оставались холодными даже в относительно теплые зимы. Однако выбора не было: жилье выдавали по очереди, и жильцы вынуждены были приспосабливаться - утепляться самостоятельно, ставить дополнительные обогреватели, заклеивать окна.

Юнаков подчеркивает, что последствия той "экономии на всем" Украина ощущает и сегодня: значительная часть советских многоэтажек нуждается в модернизации, а некоторые - фактически в перестройке.

Об источнике: Телеграф Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

