Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Холодные и некачественные: почему перед распадом СССР массово строили "халтурные" дома

Дарья Пшеничник
11 марта 2026, 06:05
Перед распадом СССР до 1991 года многоэтажки стали строить еще хуже.
Холодные и некачественные: почему перед распадом СССР массово строили
Почему дома, построенные до распада СССР, самые холодные и некачественные / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

видео дня
  • Дома в СССР строили в условиях дефицита
  • Стены и отопление не соответствовали нормам
  • Квартиры сдавали холодными и без отделки

В жилом фонде, который достался Украине в наследство от позднего Советского Союза, до сих пор скрыто немало неприятных сюрпризов. О малоизвестных деталях тогдашнего строительства в комментарии Телеграфу рассказал заслуженный архитектор Украины Сергей Юнаков.

По его словам, в конце существования СССР многоэтажки возводили в условиях такого дефицита, что строительство превратилось в "гонку за квадратными метрами", где качество давно перестало быть приоритетом,

Стены, тоньше нормы, и дома, собранные "как получится"

Юнаков отмечает, что часть домов, построенных в тот период, имеет конструктивные параметры, которые сегодня выглядят откровенно опасными. Например, наружные стены некоторых сооружений имеют толщину всего 25 сантиметров - почти в два раза меньше рекомендуемых показателей.

Отопление из трубы-"гармошки" и квартиры без отделки

Когда материалы начали исчезать со стройплощадок, о стандартах просто забыли. По словам Юнакова, во многих квартирах вместо батарей устанавливали согнутую в несколько раз трубу — импровизированную систему, которая не могла обеспечить нормальное тепло.

Обои также стали "роскошью": на определенном этапе их перестали клеить вообще, сдавая людям голые стены.

"Пошла откровенная халтура. Квартиры без батарей, без обоев — но их все равно заселяли", — вспоминает архитектор.

Люди жили в холоде, потому что другого жилья не было

Из-за примитивного отопления квартиры оставались холодными даже в относительно теплые зимы. Однако выбора не было: жилье выдавали по очереди, и жильцы вынуждены были приспосабливаться - утепляться самостоятельно, ставить дополнительные обогреватели, заклеивать окна.

Юнаков подчеркивает, что последствия той "экономии на всем" Украина ощущает и сегодня: значительная часть советских многоэтажек нуждается в модернизации, а некоторые - фактически в перестройке.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Телеграф

Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила дронами по Харькову, есть жертвы и раненые: что известно

РФ ударила дронами по Харькову, есть жертвы и раненые: что известно

08:31Украина
"Это самый большой риск": Зеленский объяснил, из-за чего может разгореться Третья мировая

"Это самый большой риск": Зеленский объяснил, из-за чего может разгореться Третья мировая

08:13Политика
Взрывы и пожары в Тольятти и Мариуполе: что попало под удар дронов

Взрывы и пожары в Тольятти и Мариуполе: что попало под удар дронов

08:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

Удача на пороге: 3 знакам китайского зодиака неслыханно повезет до конца марта

Удача на пороге: 3 знакам китайского зодиака неслыханно повезет до конца марта

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Последние новости

08:31

РФ ударила дронами по Харькову, есть жертвы и раненые: что известно

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

"Это самый большой риск": Зеленский объяснил, из-за чего может разгореться Третья мировая

08:00

Взрывы и пожары в Тольятти и Мариуполе: что попало под удар дроновВидео

07:03

"У нас есть карты": Зеленский объяснил, почему США попросили помощи у КиеваВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

06:05

Холодные и некачественные: почему перед распадом СССР массово строили "халтурные" дома

05:37

Гороскоп на завтра 12 марта: Близнецам - препятствие, Львам - расходы

05:04

Арбузы до 12 кг: какой сорт выбрать в 2026 году

04:45

"Люди забудут": известная певица сделала заявление о возвращении Винника

Реклама
04:30

Орхидея, алоэ или толстянка: какое комнатное растение выбрать по знаку зодиака

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки на лошади за 47 с

03:32

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцевВидео

02:50

"Комета в угаре": ученые потрясены странной начинкой межзвёздного гостя 3I/ATLAS

02:16

Больше, чем контратака: в ВСУ рассказали, где готовят почву для важных изменений

01:01

Сорта картофеля, не боящиеся климатических изменений - народный топ выбораВидео

00:04

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

10 марта, вторник
23:45

Отключение электроэнергии 11 марта: что известно о графиках для Киева и области

23:26

"Просто умер": Иво Бобул "похоронил" известного украинского композитора

23:21

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

22:54

Список очередей сократился: кому отключат свет в Днепре и области 11 мартаФото

Реклама
22:46

"Посмешище": предательница Ани Лорак жестко опозорилась на сцене

22:30

Прорыв на километры: ВСУ перешли в наступление и освободили почти всю область

22:23

Ракеты для Patriot "уходят": Bloomberg о неожиданном дефиците ПВО для Украины

22:02

Со светом будут не все - графики отключений для Запорожской области на 11 марта

22:01

"Сумасшедший дом": Оксану Самойлову стусанул Килиан Мбаппе, детали

21:48

Враг готовит обходной маневр: эксперт назвал города, оказавшиеся под угрозой

21:42

Свет будут отключать не всем - графики для Черкасской области на 11 марта

21:33

На Волыни завелась американская норка: чем опасен хищник-"иностранец"

21:29

Сколько "стоил" Шевченко: историк пересчитал сумму его выкупа в современные гривниВидео

21:25

Прилет не менее пяти Storm Shadow: "взрывные" детали удара по заводу Кремний Эл

21:17

"Мама переживает": какую правду раскрыл сын Натальи Сумской

20:49

Современная ванная без плитки: новые материалы и тренды на 2026 год

20:43

Шовковский впервые раскрыл подробности увольнения: что произошло за кулисами клуба

20:14

Ошибка с цветом, которую делают почти все: что советуют стилисты

20:08

Смородину обливают кипятком весной: зачем это делают

20:04

Пригоревшая сковорода больше не беда: с одним трюком грязь исчезнет за минуты

20:01

В Днепр идет тепло: что покажут столбики термометров в ближайшие дни

20:00

Почему родившиеся в субботу люди отличаются от остальных

19:55

Доктор пересадил человеческие зубы петуху: что из этого вышло

19:54

Украина получила решающий козырь перед мирными переговорами - о чем идет речьВидео

Реклама
19:54

"Смешно и очень жутко": кошка подожгла хвост и удивила сеть

19:16

Семья приютила милого щенка таксы и была ошеломлена: кем оказалась собака

19:10

Скандальные заявления из Будапешта: Невзлин раскрыл, что стоит за новым конфликтоммнение

19:06

Зеленский прокомментировал разговор Трампа с Путиным и объяснил, что с мирными переговорами

18:33

Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора

18:21

Брянск считает "прилеты": под ударом важный стратегический объект РФ, что известноВидео

18:15

Старая терка еще послужит: вот как легко ее заточить дома за несколько минут

18:11

"Люди, возможно, прибыли с Марса": новый тест дал неожиданный результат

17:55

Неприхотливые розы для сада — сорта, которые цветут при минимальном уходе

17:36

Точно не "маменькин сынок": как по-украински назвать такого мужчинуВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять