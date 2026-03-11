Пыли не будет даже в щелях: секрет идеально чистых пластиковых окон

С помощью этого способа можно убрать даже труднодоступные места на окнах.

Как вымыть пластиковые окна / коллаж: Главред, фото: reddit.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как помыть пластиковую оконную раму

Как сделать средство для мытья окон

За зиму на окнах собирается много грязи, которую довольно трудно вымыть. В частности, самым проблемным участком считается пластиковая рама, где пыль забивается даже в самые маленькие щели.

Главред решил разобраться, как легко и быстро помыть окна.

Как убрать пыль и грязь между пластиковыми окнами

Пользователи Reddit рассказали, что часто сталкиваются с грязью на окнах, которую трудно убрать.

В частности, некоторые поделились собственным способом уборки пыли. Все комментаторы согласились с тем, что пылесос — лучший помощник в уборке оконной рамы.

Так, многие советуют сначала пропылесосить небольшой насадкой оконную раму, чтобы удалить грязь. После этого нужно распылить раствор из воды и моющего средства на грязные участки и, используя старую зубную щетку или небольшую кисточку, протереть углы.

"Оберните бумажное полотенце вокруг ножа или используйте ватные палочки, чтобы добраться до труднодоступных мест", — говорится в сообщении одного из пользователей.

Как приготовить средство для мытья окон

Sizovasofiaa в своем видео рассказала, что для того, чтобы окна были чистыми как можно дольше, нужно использовать специальное домашнее средство для мытья.

Чтобы его приготовить, нужно взять 200 мл воды, 100 мг спирта или водки, 100 мл уксуса и 1 ст.л. глицерина.

Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

По ее словам, нужно протереть сухой тряпкой или салфеткой пыль, а затем распределить средство на окне и вытереть его тряпкой для стекла.

"Результат будет без разводов, пятен, а пыль будет оседать дольше. Также средство борется с плесенью на окнах", - добавила она.

Как помыть окна без разводов — видео:

