Как убрать пятна от стаканов на деревянной мебели: что действительно работает

Если вы поставили на деревянный стол стакан без подставки — не беда. Есть простой способ спасти мебель от разводов.

https://glavred.info/lifehack/kak-ubrat-pyatna-ot-stakanov-na-derevyannoy-mebeli-chto-deystvitelno-rabotaet-10735082.html Ссылка скопирована

Как убрать пятна на деревянной мебели / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как убрать разводы после воды

Как избежать появления белых разводов

Секретные лайфхаки по чистке дерева с майонезом и утюгом

На деревянной мебели могут появится пятна от воды, если забывать использовать подставку под стакан. К счастью, с ними легко справиться. Специалисты по уборке рекомендуют использовать утюг, белый уксус, оливковое масло и соль, чтобы эффективно бороться с разводами.

Если вам интересно, как избавиться от оранжевого оттенка на деревянной мебели, читайте материал: Деревянная мебель "пожелтела": как за один день убрать старомодный оттенок.

видео дня

Как удалить разводы с деревянной мебели

Способ №1. Утюг обычно используется для разглаживания складок на одежде, но он также может удалять пятна от воды с дерева. Этот метод лучше всего подходит для свежих пятен. Если пятно находится на дереве долгое время, полностью удалить его может быть невозможно, пишет Martha Stewart.

Наполните утюг дистиллированной водой и установите низкую температуру нагрева. Сложите чистую салфетку из микрофибры пополам и положите ее на пятно от воды.

Аккуратно поставьте утюг на ткань и подержите около 10 секунд, следя за тем, чтобы утюг не был слишком горячим.

Периодически отодвигайте утюг и ткань, чтобы проверить, удалилось ли избавиться от пятна.

Чем очистить пятна на ковре / Инфографика: Главред

Способ №2. Уксус и пищевая сода. Если пятно не удаляется утюгом, попробуйте использовать белый уксус.

При использовании уксуса проверьте небольшой незаметный участок, чтобы убедиться, что загрязненная поверхность дерева выдерживает кислотность.

В небольшой миске смешайте равные части дистиллированного белого уксуса и воды. Смочите салфетку из микрофибры в растворе. Отожмите ее так, чтобы она была влажной, но не мокрой.

Приложите ткань к пятну и аккуратно надавите, убедившись, что ткань полностью покрывает пятно. Оставьте тряпку на пятне на час, а после проверьте, исчезло ли пятно.

Если пятно все еще видно, посыпьте его небольшим количеством пищевой соды, смешанной с несколькими каплями дистиллированного белого уксуса. Мягкой щеткой аккуратно потрите пятно, пока оно не исчезнет. Сотрите смесь пищевой соды и уксуса чистой влажной тряпкой.

Далее нанесите небольшое количество оливкового масла на чистую салфетку из микрофибры и вотрите его в древесину круговыми движениями, чтобы вернуть ей блеск.

Способ №3. Ещё один неожиданный метод, который поможет убрать белый налет с дерева, это майонез.

Майонез хорошо справляется с пятнами от нагрева или белыми пятнами на дереве от жидкости

Смочите салфетку из микрофибры небольшим количеством майонеза. Нанесите майонез на пятно. Для удаления стойких пятен оставьте майонез на два часа. После удаления пятна нанесите натуральное средство для чистки древесины на салфетку из микрофибры и протрите поверхность.

Способ №4. Оливковое масло и соль — еще один эффективный способ удаления пятен от воды с дерева.

Смешайте в равных пропорциях соль и оливковое масло. Нанесите смесь на пятно и аккуратно вотрите ее с помощью салфетки из микрофибры. Оставьте на несколько минут, а затем вытрите чистой влажной тканью.

Как не допускать появление белых пятен на дереве

Чтобы предотвратить появление пятен от воды на деревянной мебели в будущем, всегда используйте подставки под стаканы, чтобы создать барьер от влаги.

Поскольку вода может оставлять пятна на деревянной мебели, важно соблюдать осторожность при чистке деревянных изделий. Следите за тем, чтобы вода не задерживалась на дереве слишком долго. Протрите мебель влажной салфеткой из микрофибры с мыльной водой и быстро вытрите насухо чистой тканью.

Помимо частой чистки, старайтесь полировать деревянную мебель каждые шесть-восемь недель, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии.

Избегайте использования абразивных химикатов и средств для чистки дерева и держите мебель подальше от прямых солнечных лучей.

Как писал Главред, жирные пятна на одежде часто отмыть даже профессиональными средствами сложно, поэтому многие просто выбрасывают вещь в мусор. Однако существует один дедовский метод, как быстро избавиться от следов жира на тканях.

Также мы писали о том, как удалить пятна, которые не отстирываются - копеечное средство творит чудеса.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред