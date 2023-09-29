Как убрать разводы от воды на мебели: 4 способа справятся "на отлично"

Главред расскажет, почеему от воды разводы на мебели тяжело отмыть и как это сделать.

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Как убрать разводы от воды на мебели / коллаж: Главред, фото: скриншот

Каждая хозяйка хоть раз в жизни, но "пыхтела" над разводами, которые оставила вода на дереве. Разводы эти появляются не только на темной мебели, но и на светлой, а значит - их не избежать. Мы расскажем, как избавиться от водных разводов на мебели с помощью четврех способов.

Почему от воды разводы

Многие замечали, что на деревянной мебели иногда остаются разводы от воды. происходит это потому, что влага проникает в поры дерева и меняет его структуру, а также может повлиять на цвет. Это особенно заметно на светлых поверхностях. Помимо прочего, примеси и минералы в воде также могут оставить пятна и разводы, когда начинают испаряться.

Как убрать разводы от воды на мебели

Существует несколько способов устранения разводов от воды. Например, можно использовать уксус с водой или смесь сока лимона с водой. Необходимо промочить мягкую ткань в выбранном растворе и аккуратно протереть загрязненные участки мебели. Затем подождать когда высохнет и проверить результат.

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Как удалить пятна с деревянной поверхности

Также для удаления пятен с деревянной поверхности можно воспользоваться пастой из соды и воды, этот раствор может стать помощником в уборке и возвращении мебели хороего вида.

Как убрать темные пятна от воды на дереве

А вот для темных пятен от воды можно использовать отбеливающую пасту, которая состоит из соли и подсолнечного масла. Эту смес необходимо нанести на пятно и потерет, как правило, помогает она очен быстро.

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