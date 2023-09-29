УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как убрать разводы от воды на мебели: 4 способа справятся "на отлично"

Елизавета Бельмас
29 сентября 2023, 13:56 обновлено 29 сентября, 14:07
Главред расскажет, почеему от воды разводы на мебели тяжело отмыть и как это сделать.
Как убрать разводы от воды на мебели
Как убрать разводы от воды на мебели / коллаж: Главред, фото: скриншот

Каждая хозяйка хоть раз в жизни, но "пыхтела" над разводами, которые оставила вода на дереве. Разводы эти появляются не только на темной мебели, но и на светлой, а значит - их не избежать. Мы расскажем, как избавиться от водных разводов на мебели с помощью четврех способов.

Почему от воды разводы

Многие замечали, что на деревянной мебели иногда остаются разводы от воды. происходит это потому, что влага проникает в поры дерева и меняет его структуру, а также может повлиять на цвет. Это особенно заметно на светлых поверхностях. Помимо прочего, примеси и минералы в воде также могут оставить пятна и разводы, когда начинают испаряться.

Как убрать разводы от воды на мебели

Существует несколько способов устранения разводов от воды. Например, можно использовать уксус с водой или смесь сока лимона с водой. Необходимо промочить мягкую ткань в выбранном растворе и аккуратно протереть загрязненные участки мебели. Затем подождать когда высохнет и проверить результат.

видео дня

Как удалить пятна с деревянной поверхности

Также для удаления пятен с деревянной поверхности можно воспользоваться пастой из соды и воды, этот раствор может стать помощником в уборке и возвращении мебели хороего вида.

Как убрать темные пятна от воды на дереве

А вот для темных пятен от воды можно использовать отбеливающую пасту, которая состоит из соли и подсолнечного масла. Эту смес необходимо нанести на пятно и потерет, как правило, помогает она очен быстро.

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мебель интересные новости
Реклама

Главное за день

Данилов – об угрозах долгой войны: остановимся – на нас отыграется не только Путин

Данилов – об угрозах долгой войны: остановимся – на нас отыграется не только Путин

13:34 Политика
Россия вывела корабли в Черное море: в ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов

Россия вывела корабли в Черное море: в ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов

12:04 Украина
Шесть категорий украинцев будут со светом даже в случае блэкаута: список

Шесть категорий украинцев будут со светом даже в случае блэкаута: список

11:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:56

Как убрать разводы от воды на мебели: 4 способа справятся "на отлично"

13:42

"Была тишина и тьма": Вера Брежнева выпустила клип на украиноязычную песнюВидео

13:34

Данилов – об угрозах долгой войны: остановимся – на нас отыграется не только Путин

13:14

Гороскоп на завтра 30 сентября 2023: Козерогу – проблемы дома, Раку – новое

13:10

"Потеря памяти, двойной перелом черепа": Харчишин рассказал, как пережил жуткое ДТП

Путин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – ОгрызкоПутин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – Огрызко
12:36

Будет "жест доброй воли": эксперт назвал сценарий освобождения Крыма

12:04

Россия вывела корабли в Черное море: в ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов

12:04

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Ракам - финансы, Львам - триумф, Девам - изобилиеВидео

11:43

Козловский показал фанатам свой глубокий блиндаж и пожаловался на аллергиюВидео

Реклама
11:21

Военно-морской эксперт пояснил, снизят ли удары по Черноморскому флоту число ракетных ударов по Украине

11:20

Шесть категорий украинцев будут со светом даже в случае блэкаута: список

11:12

Смогут ли женщины-медики выехать из Украины с 1 октября: ответ Госпогранслужбы

10:52

Какой остров выдает себя за одежду: креативные ответы украинцев, которые вас удивят

10:17

СБУ ударила дронами по подстанции в Курской области и устроила блэкаут - СМИ

10:05

Погода в Украине на октябрь 2023: в каких регионах о бабьем лете можно забыть

09:45

РФ приостановила наступление на линии Купянск-Кременная: в ISW выяснили причину

09:43

США дадут Украине еще 300 млн долларов на оборону: Конгресс принял решение

09:30

Какие иностранные компании занимаются в Украине благотворительностью во время войны?

09:23

Именины 30 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:02

Ани Лорак вместе с Киркоровым в Москве цинично плясала и пела украинские песни

Реклама
09:00

Украина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - ЗаблоцкийЭксклюзив

08:42

"Величие" будет разбомблено: Огрызко предположил, когда Путин пойдет не переговорыВидео

08:12

Такой пирог затмит все на столе: невероятно простой рецепт мясной запеканки

08:03

Ни разу отданное Украине оружие не попадало в чужие руки - Госдеп США

08:01

Черноморский флот полураспадамнение

07:12

ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещеевку - ISW

06:55

Только самые внимательные найдут козу в горах за 12 секунд: очень сложная оптическая иллюзия

06:35

Как правильно говорить – "авто" или "автівка": Авраменко объяснил дилемму

06:32

В Николаеве прогремели взрывы: что известно

06:22

В Кремле боятся слова мир и ждут от него неприятностей в октябремнение

04:56

Гороскоп на октябрь 2023 для Львов: астролог советует пустить любовь в свою жизньВидео

04:30

Шесть республик и парад суверенитетов: Свитан назвал сценарий распада РоссииВидео

04:00

Сможет ли преемник Путина вывести войска РФ из Украины: Свитан дал четкий ответВидео

03:00

В истории с новой магистралью России Таганрог-Мариуполь есть нюанс - СМИ

02:12

Военный эксперт рассказал, заставит ли Запад Украину идти на переговоры с Россией

01:40

"Черноморского флота у России уже нет": Огрызко раскрыл пути уничтожения ЧФ РФ

00:27

Путинистка Королева рассказала, как ее стриптизер-"офицер" подмывал и менял утки артистке

00:14

Шикарная Дженнифер Энистон показала великолепную фигуру в одном пиджаке

28 сентября, четверг
23:58

Безумная головоломка: только 1% людей может заметить обезьяну за 9 секунд

23:36

Жена Тищенко выгуляла сумку за 285 тысяч и показала свой "немаленький" краш

Реклама
22:58

Ситуация на фронте: хорошие новости пока рано объявлять, мы работаем - ВСУ

22:38

В боях уехать будет нереально: россиянам посоветовали покидать Крым уже сейчас

22:05

Как ведет себя собака, когда у нее глисты: профилактика и лечение

22:03

У Лукашенко сообщили о "вторжении" вертолета Польши и разразились негодованием

21:53

Забытый рецепт 60-х годов из советской столовой: эта намазка затмит всех

21:50

В ЕС на год продлили временную защиту для беженцев из Украины

21:34

Ополченцы России нанесли удар по оккупантам на Белгородщине: детали операции

20:51

"Украина будет бомбить Иран, Сирию и РФ": россияне опозорились диким фейком

20:39

Что кроется под "прогнозами" СМИ о затяжной войне: дипломат раскрыл лазейку РФВидео

19:44

Как сказать на украинском "долг платежом красен": Авраменко удивил ответом

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять