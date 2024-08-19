Копеечное средство творит чудеса: как удалить пятна, которые не отстирываются

Как вывести сильно въевшиеся пятна - можно ли отстирать застарелые пятна.

https://glavred.info/lifehack/kak-udalit-pyatna-kotorye-ne-otstiryvayutsya-10589642.html Ссылка скопирована

Как отстирать самые сложные пятна / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Pixabay/JillWellington

С проблемой удаления трудно выводимых пятен на одежде наверняка хоть раз сталкивался каждый. Зачастую ситуацию усугубляет то, что пятна образовались уже достаточно давно, что затрудняет процесс стирки.

Вместе с тем справиться даже с самыми трудно выводимыми пятнами можно, воспользовавшись проверенными и эффективными народными методами. Зачастую они дают положительный результат, даже если с очисткой не справляется химчистка.

Как отстирать пятна, которые не отстирываются

Если на вашей одежде осталось не отстиранное пятно, воспользуйтесь практичным советом.

Порядок действий:

возьмите мыло и глицерин;

смешайте ингредиенты с водой в равных пропорциях;

получившийся раствор нанесите на пятно и оставьте его впитываться (примерно на сутки);

затем постирайте изделие руками.

Как вывести сильно въевшиеся пятна

Если вам не помогла даже химчистка, можно воспользоваться давно известными хитростями, которые помогут очистить практически любое пятно. Однако соблюдайте меры предосторожности.

При этом можно попробовать применить бензин и скипидар, а также в дальнейшем обработать одежду раствором пищевой соды. Известно, что пятна травы очень сильно проникают прямо в ткань. А для их выведения используйте раствор соли и воды (нанесите его на пятно примерно на 40-50 минут).

Что такое сода Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.

Как вывести самые сложные пятна

Зачастую достаточно трудно избавиться от пятен пота, особенно на белой одежде. Для решения этой проблемы можно воспользоваться простой рекомендацией.

Порядок действий:

возьмите жидкость для мытья посуды, перекись водорода и соду;

сделайте раствор из расчета (столовая ложка жидкости для мытья посуды, 3–4 столовые ложки перекиси водорода и 2 столовые ложки соды);

нанесите смесь на пятно и оставьте на 20-30 минут, после чего положите одежду в стирку.

Смотрите видео - как отстирать пуховик:

Чем вывести самые сложные пятна

порошок горчичный (смешайте небольшое количество порошка с водой и нанесите на пятно);

мыло хозяйственное мыло (помогает при выведении пятен масла и жира);

соль поваренная соль (для лучшего эффекта увлажните место загрязнения и затем наносите раствор).

/ Инфографика Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред