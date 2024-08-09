Как избавиться от засаленных пятен на куртке: быстрый и рабочий способ

Вы узнаете, как удалить въевшуюся грязь с куртки, когда попробуете на практике приготовить раствор против пятен и нанесете его на загрязненные участки одежды.

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Как убрать грязь с куртки, не стирая ее и полностью не замачивая / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Каждому известно, как быстро загрязняются рукава и воротник куртки. Стирка как вручную, так и в стиральной машинке, очень часто не помогает, поэтому возникает вопрос, как почистить засаленный воротник куртки в домашних условиях другими методами. Действительно, есть альтернативные варианты очистить пятна без стирки.

Автор YouTube-канала Секреты домохозяек показала, как можно очистить куртку от грязи и жирных пятен, особенно на воротнике и рукавах.

Как почистить засаленный воротник на куртке

Приготовьте раствор для быстрой стирки

Понадобятся небольшая посуда, вода и простая губка. Моющее средство нужно смешать с небольшим количеством воды и взбить пену.

Наносим средство на куртку

Губкой пена наносится на загрязненные участки, ее нужно аккуратно втирать. После этого средство на куртке нужно оставить на 10-15 минут.

Ополаскиваем участки куртки

Далее следует смочить губку в чистой воде, хорошо отжать, и протереть обработанные участки. Все остатки пены должны впитаться в губку. Процедуру следует проделать несколько раз, чтобы не осталось никаких разводов.

Высушиваем куртку

В конце надо хорошо промокнуть рукава и воротник чистым сухим полотенцем, чтобы окончательно убрать влагу.

Сушим пуховик при комнатной температуре.

Смотрите видео, как убрать засаленные пятна на рукавах и воротнике куртки:

Что такое Секреты домохозяек? Секреты домохозяек – YouTube-канал, на котором публикуются полезные советы, лайфхаки и рецепты. У канала более 26 миллионов подписчиков, указано в описании.

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