Как избавиться от засаленных пятен на куртке: быстрый и рабочий способ

Каждому известно, как быстро загрязняются рукава и воротник куртки. Стирка как вручную, так и в стиральной машинке, очень часто не помогает, поэтому возникает вопрос, как почистить засаленный воротник куртки в домашних условиях другими методами. Действительно, есть альтернативные варианты очистить пятна без стирки.
Автор YouTube-канала Секреты домохозяек показала, как можно очистить куртку от грязи и жирных пятен, особенно на воротнике и рукавах.
Как почистить засаленный воротник на куртке
Приготовьте раствор для быстрой стирки
Понадобятся небольшая посуда, вода и простая губка. Моющее средство нужно смешать с небольшим количеством воды и взбить пену.
Наносим средство на куртку
Губкой пена наносится на загрязненные участки, ее нужно аккуратно втирать. После этого средство на куртке нужно оставить на 10-15 минут.
Ополаскиваем участки куртки
Далее следует смочить губку в чистой воде, хорошо отжать, и протереть обработанные участки. Все остатки пены должны впитаться в губку. Процедуру следует проделать несколько раз, чтобы не осталось никаких разводов.
Высушиваем куртку
В конце надо хорошо промокнуть рукава и воротник чистым сухим полотенцем, чтобы окончательно убрать влагу.
Сушим пуховик при комнатной температуре.
Смотрите видео, как убрать засаленные пятна на рукавах и воротнике куртки:
Что такое Секреты домохозяек?
Секреты домохозяек – YouTube-канал, на котором публикуются полезные советы, лайфхаки и рецепты. У канала более 26 миллионов подписчиков, указано в описании.
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