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Как избавиться от жирного блеска на куртке: засаленные рукава не будут проблемой

Руслана Заклинская
17 марта 2024, 04:45
Следуя этим советам, вы сможете избавиться от блеска на пуховике и восстановите его привлекательный вид на долгое время.
Как избавиться от жирного блеска на куртке: засаленные рукава не будут проблемой
Как легко и просто очистить засаленные рукава и карманы на пуховике / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Черная куртка - элегантный и практичный елемент гардероба, который, к сожалению, имеет склонность к блеску. Этот неприятный эффект может появиться на рукавах, воротнике, карманах и других участках, где ткань подвергается трению.

Один из самых простых способов избавиться от блеска на черной куртке - использование губки или салфетки, слегка увлажненной водой или разведенной уксусом. Надо осторожно и равномерно протереть по всей поверхности куртки.

Как убрать засаленные пятна на черной куртке

  1. Моющее средство для посуды. Нанесите несколько капель на губку, смочите ее теплой водой и аккуратно потрите засаленные места. Оставьте на 5-10 минут, затем смойте чистой влажной тряпкой.
  2. Перекись водорода. Смешайте 3 столовые ложки перекиси водорода с 1 стаканом теплой воды. Смочите ватный диск в растворе и протрите проблемные участки. Оставьте на 10 минут, затем смойте водой.
  3. Соль. Насыпьте немного соли на засаленные места, втирайте ее в ткань в течение 2-3 минут. Оставьте на 15 минут, затем встряхните соль и протрите влажной тряпкой.

Что сделать, чтобы куртка не блестела

Чтобы избежать блеска на куртке, важно правильно ухаживать за ней. Избегайте использования чрезмерного количества моющих средств, поскольку они могут оставлять частицы на ткани, которые приводят к блеску. Также следует избегать использования грубых или абразивных материалов при стирке или глажке.

видео дня

После стирки обработайте куртку водоотталкивающим средством. Это поможет защитить ее от грязи и влаги, а также уменьшит блеск.

Стирайте куртку вручную или в стиральной машине на деликатном режиме, используя жидкое моющее средство. Не используйте отбеливатель и кондиционер для белья.

Сушите куртку на свежем воздухе, подальше от прямых солнечных лучей. Не сушите ее в стиральной машине, ведь это может привести к деформации и появлению блеска.

Как почистить пуховик от блеска

Для чистки пуховика от блеска стоит использовать специальные средства для чистки пуховиков или мягкие моющие средства без отбеливателей. В магазинах можно купить специальные средства для чистки пуховиков. Они помогут удалить грязь, жир и блеск, а также сохранить пух в первозданном виде.

Нанесите небольшое количество средства на мягкую губку и аккуратно вытрите пуховик, избегая чрезмерного трения или потирания. После этого оставьте пуховик на воздухе для полного высыхания.

Также избавиться от блеска может ластик. Аккуратно потрите блестящие места ластиком для карандашей.

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