Как часто надо менять термопасту и не допустить поломки компьютера - советы

"Как понять что мало термопасты?" - владельцев компьютеров этот вопрос занимает довольно часто. Главред дает детальные пояснения по нему.

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Как понять что мало термопасты? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Что будет если вовремя не поменять термопасту?

Если вовремя не менять термопасту, могут возникнуть следующие проблемы:

1. Перегрев:

Процессора:

видео дня

Снижение производительности.

Троттлинг (снижение частоты процессора для защиты от перегрева).

Синие экраны смерти (BSOD).

Повреждение процессора.

Видеокарты:

Снижение производительности.

Артефакты изображения.

Повреждение видеокарты.

2. Шум:

Системный вентилятор будет работать на максимальных оборотах, чтобы охладить перегревающиеся компоненты.

3. Снижение срока службы:

Перегрев сокращает срок службы процессора, видеокарты и других компонентов.

4. Потеря данных:

В случае сильного перегрева компьютер может выключиться, что приведет к потере несохраненных данных.

Периодичность замены термопасты зависит от многих факторов:

Тип процессора/видеокарты:

Для высокопроизводительных компонентов требуется более частая замена.

Система охлаждения:

Эффективная система охлаждения позволяет реже менять термопасту.

Нагрузка на компьютер:

При интенсивной эксплуатации замена требуется чаще.

В среднем термопасту рекомендуется менять:

На процессоре: раз в 1-3 года.

На видеокарте: раз в 2-4 года.

Признаками того, что термопасту пора менять, являются:

Повышение температуры процессора/видеокарты.

Снижение производительности.

Шум из системного блока.

Замену термопасты можно выполнить самостоятельно или обратиться в сервисный центр. Рекомендую ознакомиться с инструкциями по замене термопасты для вашего конкретного процессора/видеокарты.

Как понять что надо менять термопасту на видеокарте?

Существует несколько признаков, которые помогут вам понять, что пора менять термопасту на видеокарте:

1. Повышение температуры:

Самый верный признак.

Используйте программы для мониторинга температуры, например HWMonitor или MSI Afterburner.

При нормальном состоянии термопасты температура видеокарты не должна превышать 70-75°C в нагрузке и 40-50°C в простое.

Критическим считается нагрев свыше 90°C.

2. Снижение производительности:

Видеокарта может начать троттлить (снижать частоту) из-за перегрева.

Это приводит к падению FPS в играх и других приложениях.

3. Шум:

Системный вентилятор будет работать на максимальных оборотах, чтобы охладить перегревающуюся видеокарту.

4. Артефакты изображения:

Появляются искажения изображения, например, полосы, точки, квадраты.

5. Синие экраны смерти (BSOD):

В редких случаях перегрев видеокарты может привести к BSOD.

6. Повышенное энергопотребление:

Перегревающаяся видеокарта потребляет больше энергии.

7. Замена термопасты не производилась давно:

Рекомендуется менять термопасту на видеокарте раз в 2-4 года.

Если вы наблюдаете один или несколько из этих признаков, то вам следует заменить термопасту на видеокарте.

Важно - Перед заменой термопасты обязательно ознакомьтесь с инструкцией к вашей видеокарте. Будьте осторожны при разборке видеокарты. Используйте только качественную термопасту. Если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться в сервисный центр.

Что такое термопаста? Теплопроводная паста (разг. термопаста) — многокомпонентное пластичное вещество с высокой теплопроводностью, используемое для уменьшения теплового сопротивления между двумя соприкасающимися поверхностями. Теплопроводящая паста служит для замены воздуха, находящегося между поверхностями, на теплопроводящую пасту с более высокой теплопроводностью, сообщает "Википедия".

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