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Как фото с айфона перенести на компьютер: эти советы сохранят массу времени

Дмитрий Видоменко
23 января 2024, 16:00
"Как перенести фото с айфона на компьютер" - думается, немало гордых обладателей смартфонов типа iPhone задавались таким вопросом.
Айфон, ноутбук
Как перенести фото с айфона на компьютер? / коллаж Главред, фото УНИАН

Как перенести фото с айфона на компьютер

Существует несколько способов перенести фотографии с iPhone на компьютер. Вот два самых простых:

С помощью кабеля USB. Этот способ является наиболее простым и доступным.

Для этого вам понадобится кабель Lightning, идущий в комплекте с iPhone. Далее нужно:

  • Подключите iPhone к компьютеру с помощью кабеля Lightning;
  • Включите iPhone и разблокируйте его;
  • На компьютере откройте приложение "Фотографии".

Затем в приложении "Фотографии" откроется экран "Импорт", на котором отобразятся все фотографии и видео, находящиеся на подключенном устройстве.

Выберите фотографии или видео, которые хотите перенести, и нажмите "Импортировать".

С помощью iCloud. Этот способ позволяет перенести фотографии на компьютер без использования кабеля.

Для этого вам понадобится аккаунт iCloud и установленное приложение iCloud на компьютере:

  • На iPhone включите функцию "Фото iCloud". Для этого откройте приложение "Настройки", перейдите в раздел "Фото" и включите переключатель "Фото iCloud".
  • На компьютере откройте приложение iCloud.
  • В приложении iCloud нажмите на значок "Фотографии".
  • Выберите фотографии или видео, которые хотите перенести, и нажмите "Загрузить".

После того, как фотографии будут загружены на компьютер, вы сможете их открыть, просмотреть или сохранить в нужном месте.

Айфон, Виндовс

Как перенести фото с айфона на компьютер Windows 10

Чтобы перенести фото с iPhone на компьютер Windows 10, вы можете использовать один из следующих способов.

С помощью кабеля USB

Этот способ является наиболее простым и доступным. Для этого вам понадобится кабель Lightning, идущий в комплекте с iPhone.

Подключите iPhone к компьютеру с помощью кабеля Lightning.

Включите iPhone и разблокируйте его.

На компьютере откройте приложение "Фотографии".

В приложении "Фотографии" откроется экран "Импорт", где отобразятся все фотографии и видео, которые находятся на подключенном устройстве.

Выберите фотографии или видео, которые хотите перенести, и нажмите "Импортировать".

С помощью iCloud

Этот способ позволяет перенести фотографии на компьютер без использования кабеля. Для этого вам понадобится аккаунт iCloud и установленное приложение iCloud на компьютере.

На iPhone включите функцию "Фото iCloud". Для этого откройте приложение "Настройки", перейдите в раздел "Фото" и включите переключатель "Фото iCloud".

На компьютере откройте приложение iCloud.

В приложении iCloud нажмите на значок "Фотографии".

Выберите фотографии или видео, которые хотите перенести, и нажмите "Загрузить".

С помощью стороннего программного обеспечения

Существует множество сторонних программ, которые позволяют переносить фотографии с iPhone на компьютер. Некоторые из этих программ предлагают дополнительные функции, такие как возможность редактирования фотографий, создание альбомов и так далее, и тому подобное.

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