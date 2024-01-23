Как фото с айфона перенести на компьютер: эти советы сохранят массу времени

Как перенести фото с айфона на компьютер
Существует несколько способов перенести фотографии с iPhone на компьютер. Вот два самых простых:
С помощью кабеля USB. Этот способ является наиболее простым и доступным.
Для этого вам понадобится кабель Lightning, идущий в комплекте с iPhone. Далее нужно:
- Подключите iPhone к компьютеру с помощью кабеля Lightning;
- Включите iPhone и разблокируйте его;
- На компьютере откройте приложение "Фотографии".
Затем в приложении "Фотографии" откроется экран "Импорт", на котором отобразятся все фотографии и видео, находящиеся на подключенном устройстве.
Выберите фотографии или видео, которые хотите перенести, и нажмите "Импортировать".
С помощью iCloud. Этот способ позволяет перенести фотографии на компьютер без использования кабеля.
Для этого вам понадобится аккаунт iCloud и установленное приложение iCloud на компьютере:
- На iPhone включите функцию "Фото iCloud". Для этого откройте приложение "Настройки", перейдите в раздел "Фото" и включите переключатель "Фото iCloud".
- На компьютере откройте приложение iCloud.
- В приложении iCloud нажмите на значок "Фотографии".
- Выберите фотографии или видео, которые хотите перенести, и нажмите "Загрузить".
После того, как фотографии будут загружены на компьютер, вы сможете их открыть, просмотреть или сохранить в нужном месте.
Как перенести фото с айфона на компьютер Windows 10
Чтобы перенести фото с iPhone на компьютер Windows 10, вы можете использовать один из следующих способов.
С помощью кабеля USB
Этот способ является наиболее простым и доступным. Для этого вам понадобится кабель Lightning, идущий в комплекте с iPhone.
Подключите iPhone к компьютеру с помощью кабеля Lightning.
Включите iPhone и разблокируйте его.
На компьютере откройте приложение "Фотографии".
В приложении "Фотографии" откроется экран "Импорт", где отобразятся все фотографии и видео, которые находятся на подключенном устройстве.
Выберите фотографии или видео, которые хотите перенести, и нажмите "Импортировать".
С помощью iCloud
Этот способ позволяет перенести фотографии на компьютер без использования кабеля. Для этого вам понадобится аккаунт iCloud и установленное приложение iCloud на компьютере.
На iPhone включите функцию "Фото iCloud". Для этого откройте приложение "Настройки", перейдите в раздел "Фото" и включите переключатель "Фото iCloud".
На компьютере откройте приложение iCloud.
В приложении iCloud нажмите на значок "Фотографии".
Выберите фотографии или видео, которые хотите перенести, и нажмите "Загрузить".
С помощью стороннего программного обеспечения
Существует множество сторонних программ, которые позволяют переносить фотографии с iPhone на компьютер. Некоторые из этих программ предлагают дополнительные функции, такие как возможность редактирования фотографий, создание альбомов и так далее, и тому подобное.
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