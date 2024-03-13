Все ингредиенты есть на кухне: как отчистить старый матрас за минуты

Спя на старом матрасе, вы рискуете вдохнуть вредные бактерии, но эксперт по уборке поделилась своими советами, как вывести неприглядные пятна.

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Желтых пятен больше не будет - как отчистить старый матрас за минуты / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Многие владельцы домов также сталкиваются со стойкими желтыми пятнами на постельном белье, которые, кажется, почти невозможно отстирать. Эксперт по матрасам Ребекка Свейн поделилась своими хитроумными домашними хитростями для выведения затхлых пятен, сообщает Mirror.

"Желтые пятна - грязные, отталкивающие и откровенно отвратительные, но, к сожалению, это нормальное явление, когда речь идет о кроватях. С ночным потоотделением ничего не поделаешь, поэтому важно чистить матрас, иначе вы рискуете испортить его и сделать кровать негигиеничной для сна?" - отметила она.

Далее Ребекка рассказала о средствах, которые "эффективно" выводят пятна на постельном белье, которые можно найти в кухонном шкафчике.

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Лаймы

Зеленый фрукт содержит до 10 процентов лимонной кислоты, что делает его эффективным средством для выведения желтых пятен.

"Вы можете использовать сам фрукт для чистки матраса. Слегка сожмите его и протрите горячей мыльной водой", - говорит она.

Белый уксус

Уксус был назван "основным продуктом" домашних хитростей благодаря своим сбалансированным кислотным свойствам. Хотя этот продукт достаточно мягкий, чтобы сохранить ткани нетронутыми, он может легко удалить стойкие пятна и налет.

"Разведите четверть стакана белого уксуса тремя частями дистиллированной воды и смешайте, чтобы создать эффективный чистящий раствор. Используйте губку, чтобы впитать смесь и протрите пятна. Не намочите поверхность слишком сильно, иначе это может вызвать внутреннюю сырость", - добавляет эксперт.

Пищевая сода

Пищевая сода является мягким абразивом и природным дезодорантом, что делает ее идеальным средством для бытовой уборки и выведения пятен. Эксперт советует посыпать ею матрас и оставить на час, чтобы она впиталась.

"После того, как она впитается, потрите пятна еще раз для лучшего результата. Пищевая сода поможет поднять пятна из более глубоких щелей матраса", - отметила эксперт по уборке.

Средство для мытья посуды

Это средство обычно используется для удаления жира и остатков пищи с посуды, но оно также может выводить пятна с тканей.

"Горячая вода с добавлением средства для мытья посуды - отличное средство для чистки грязных матрасов. Это эффективный способ вывести нежелательные пятна и поможет избавиться от затхлого запаха", - говорит она.

Лимонный сок

Подобно лаймам, лимонный сок имеет мягкую кислотность и может эффективно удалять желтые пятна с матрасов. Сделайте шипучий раствор, смешав две ст.л. лимонного сока с пищевой содой, и нанесите на постельное белье.

"Это также оставит на матрасе освежающий цитрусовый запах", - сказала Ребекка.

Перекись водорода

Этот продукт состоит из молекул водорода и кислорода и действует, разрушая прочные химические связи в молекулах пятна.

"Это вещество является эффективным средством для удаления самых стойких, самых глубоких пятен. Оно также работает как дезинфицирующее средство, делая матрас более гигиеничным. Используйте лишь небольшое количество средства, смешанное с водой, и протрите матрас", - резюмировала эксперт по матрасам Ребекка Свейн.

Она призвала домовладельцев держать назойливые бактерии на расстоянии, проводя глубокую чистку матрасов каждые шесть месяцев и пылесося поверхность каждый раз, когда они меняют простыни.

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