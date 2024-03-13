Чем можно заменить крахмал в рецептах: 5 неожиданных вариантов

Что делать, если нет крахмала? Этот ингредиент легко можно заменить другими продуктами, которые есть дома – и даже в магазин не придется бежать.

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Чем можно заменить крахмал в рецептах/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Крахмал добавляется во многие блюда, поэтому может возникнуть впечатление, будто бы он незаменим и обойтись без него не удастся. Но не стоит спешить с выводами. Если вы собрались что-то готовить и вдруг обнаружили, что у вас дома закончился крахмал, не нужно сразу бежать в магазин, ведь есть ряд продуктов, которые станут отличным заменителем этого ингредиента.

Кроме этого, крахмал придется заменить также в том случае, если у вас или у кого-то из вашей семьи есть на него аллергия, имеется непереносимость глютена или есть риск возникновения расстройств пищеварения. Итак, давайте разберемся, что делать если нет крахмала, и какой загуститель можно использовать вместо крахмала.

1. Пшеничная мука

В качестве загустителя можно использовать пшеничную муку. Но крахмал нужно заменять мукой в соотношении 1:2, чтобы добиться нужного эффекта. При этом стоит брать продукт только высшего сорта.

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Но в таком случае стоит еще помнить, что мука сможет заменить крахмал не во всех блюдах. Так, такой ингредиент станет хорошим заменителем в соусах, рагу и супах, но не подойдет для использования в киселе, креме и пудинге.

2. Тапиока

Тапиока – это вещество, которую изготавливают из маниоки (тропического кустарникового вечнозеленого растения из семейства молочайных, к которому относятся около 150 видов, среди которых есть как пищевые, так и каучуконосные). Такой продукт будет отличным заменителем кукурузного крахмала при приготовлении десертов. Но, как и в случае с пшеничной мукой, тапиоки должно быть вдвое больше, чем в рецепте должно быть крахмала.

Что такое тапиока? Тапиока – это крахмал, извлеченный из корней растения маниоки (Manihot esculenta). Этот вид происходит из северного региона и центрально-западного региона Бразилии, но его использование распространилось по всей Южной Америке. Португальские и испанские колонизаторы растение перевезли в большинство стран Западной Индии, Африки и Азии. Хотя тапиока является основной пищей для миллионов людей в тропических странах, она обеспечивает только углеводную потребность в пище и содержит мало белка, витаминов и минералов. В других странах ее используют в качестве загустителя в различных пищевых продуктах, пишет Википедия.

3. Молотые семена льна

Они прекрасно подойдут для замены крахмала в киселе. Нужно развести одну столовую ложку молотых семян льна водой перед тем, как добавлять в блюдо – это будет соответствовать двум столовым ложкам кукурузного крахмала.

4. Гуаровая камедь

Для изготовления такой камеди используют гуаровые бобы. Такое вещество хорошо загущает жидкости. Но при добавлении этого вещества в блюда нужно быть очень внимательными к пропорциям, ведь одна ложка гуаровой камеди примерно равна четырем ложкам крахмала.

Что такое гуаровая камедь? Гуаровая камедь (Е412) – порошок белого или желтоватого цвета с характерным запахом. Извлекают его из семян гуаровых бобов. Плод этого дерева – бобы около 15 см длиной, содержащие от 6 до 9 семян диаметром 2-3 мм. Семена содержат до 70% камеди (высшего полисахарида – галактоманнана). Эту пищевую добавку используют в майонезах, молочных десертах, мороженом, кетчупе, салатных соусах, продуктах быстрого приготовления, в вареных колбасах и ливерно-паштетных изделиях, пишет Википедия.

5. Сырое яйцо

При приготовлении выпечки или блюд из мяса, например, котлет можно вместо крахмала использовать куриные яйца. Одно яйцо среднего размера примерно равно двум столовым ложкам крахмала.

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