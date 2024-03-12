5 растений, которые нельзя сажать рядом с огурцами: уничтожат весь урожай

Некоторые растения могут серьезно навредить огурцам, поэтому сажать их рядом не рекомендуется.

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5 растений, которые нельзя сажать рядом с огурцами/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Всем хозяевам несомненно хочется собрать со своих грядок самый лучший урожай. Но не всем известно, что некоторые домашние растения не стоит сажать рядом, ведь ничем хорошим такое соседство не завершится. В частности, не лишним будет знать, что нельзя сажать рядом с огурцами, ведь огурцы являются достаточно привередливыми и требуют особого ухода для хорошего урожая.

Опытные дачники нередко замечают, что рядом с одними растениями огурцы растут лучше и дают хороший урожай, а рядом с другими - часто болеют и в целом не очень хорошо себя чувствуют. Поэтому, чтобы избежать целого ряда проблем с этим растением в процессе его выращивания, лучше заранее побеспокоиться о том, комфортно ли огурцам будет рядом со своими "соседями по грядке".

1. Кабачки

Худшего соседа для огурцов и не придумаешь. Оба растения принадлежат к одному семейству – тыквенных. Поэтому во время цветения они могут перекрещиваться, что в свою очередь повлечет за собой уменьшение количества плодов и ухудшит посевной материал. Также они болеют одинаковыми болезнями и могут передавать эти болезни друг другу. Кроме этого, они извлекают из почвы одинаковые минералы и питательные вещества. Поэтому кабачок, который имеет более развитую корневую систему, может мешать росту огурца.

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2. Картофель

Картофель тоже является не очень хорошим соседом для огурцов. Оба растения подвержены фитофторе, поэтому, если заболеет один из этих видов домашних растений, то болезнь может подхватить и другой. Кроме этого, придется быть очень осторожными при обработке картофеля от вредителей, чтобы вредные вещества не попали на участок, где растут огурцы.

3. Лук и чеснок

Оба эти растения могут помочь в защите огурцов от различных болезней, например, угловатой пятнистости и бактериоза. Также запах этих растений может отпугивать различных вредителей. Однако и лук, и чеснок подавляют рост огурцов. Поэтому сажать их рядом не желательно, разве что на расстоянии 50 сантиметров и более.

4. Тыква

Как и огурцы, эта культура принадлежит к семейству тыквенных. Поэтому сажать их рядом не рекомендуется. Во-первых, они будут вытягивать из почвы одни и те же питательные вещества, во-вторых, могут болеть теми же самыми болезнями. Также возле огурцов не стоит сажать арбузы и дыни.

5. Ароматные травы

Не стоит сажать рядом с огурцами такую зелень, как базилик, кинза или душица. Эти растения способны плохо влиять на рост побегов огурца, а также могут изменить вкус плодов.

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