Американский актер и лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето к большому сожалению украинских фанатов решил изменить свою позицию: в начале полномасштабной войны он публично поддержал Украину, а теперь планирует строить бизнес в стране-оккупанте.
Об этом сообщают росСМИ. В марте 2026 года музыкант якобы подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto. Предполагается, что под именным брендом артиста будут выпускаться одежда, обувь и прочие аксессуары. Также товарный знак предоставит Лето возможность заниматься концертной деятельностью и продавать музыкальную продукцию.
В октябре 2024 года Джаред Лето уже скомпрометировал себя заявлением о том, что мечтает о концертах в Москве и Санкт-Петербурге. Позже ему также приписывали романтические отношения с россиянкой.
О персоне: Джаред Лето
Джаред Лето - американский актер и музыкант. Лето получил признание за свою музыкальную деятельность и эксцентричный сценический образ в качестве вокалиста альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерной женщины в драме "Далласский клуб покупателей" был удостоен премий "Оскар", "Золотой глобус" и награды Американской Гильдии киноактеров в категории "Лучший актер второго плана", сообщает Википедия.
