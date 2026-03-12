Джаред Лето хочет строить бизнес в РФ - СМИ

Фронтмен Thirty Seconds to Mars вляпался в очередной скандал.

Джаред Лето сейчас - звезда регистрирует торговую марку в рф / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jaredleto

Что известно о новом бизнесе Джареда Лето

Что ранее музыкант говорил об рф

Американский актер и лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето к большому сожалению украинских фанатов решил изменить свою позицию: в начале полномасштабной войны он публично поддержал Украину, а теперь планирует строить бизнес в стране-оккупанте.

Об этом сообщают росСМИ. В марте 2026 года музыкант якобы подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto. Предполагается, что под именным брендом артиста будут выпускаться одежда, обувь и прочие аксессуары. Также товарный знак предоставит Лето возможность заниматься концертной деятельностью и продавать музыкальную продукцию.

В октябре 2024 года Джаред Лето уже скомпрометировал себя заявлением о том, что мечтает о концертах в Москве и Санкт-Петербурге. Позже ему также приписывали романтические отношения с россиянкой.

Джаред Лето сейчас - звезда регистрирует торговую марку в рф / ua.depositphotos.com

О персоне: Джаред Лето Джаред Лето - американский актер и музыкант. Лето получил признание за свою музыкальную деятельность и эксцентричный сценический образ в качестве вокалиста альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерной женщины в драме "Далласский клуб покупателей" был удостоен премий "Оскар", "Золотой глобус" и награды Американской Гильдии киноактеров в категории "Лучший актер второго плана", сообщает Википедия.

