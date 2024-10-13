30 секунд до оккупанта: Джаред Лето соскучился за концертами в РФ

10 октября голливудский актер и рок-музыкант Джаред Лето выступал вместе с группой Thirty Seconds to Mars в Белграде, Сербия. Во время концерта артист пообщался с публикой и сделал скандальное заявление, видео с которым моментально разлетелось по Сети.
Так Лето решил проверить, сколько в зале сербов и россиян. Затем, подметив, что последних оказалось очень много, решил заверить их, что он "чувствует много российской энергии".
Это вдохновило его на речь, в которой он назвал кровопролитную войну в Украине "проблемой", которая, по всей видимости, огорчает его лишь в том плане, что мешает ему выступить в столице страны-оккупанта. Музыкант выразил надежду, что скоро у него такая возможность появится.
"Вы скучали по нам! Я почувствовал вокруг много российской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так и должно быть", - сказал Джаред Лето, и добавил по-русски "спасибо".
В начале полномасштабной войны в Украине Джаред Лето поддерживал нашу страну, а в 2014 году приезжал в Киев с концертом, после которого даже возложил цветы у памятника Героям Небесной Сотни.
Смотрите видео, на котором Джаред Лето в Сербии мило общается с россиянами:
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