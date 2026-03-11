Как удобрять огород золой без ошибок: что можно, а что категорически запрещено

Автор рассказал, как избежать ошибок при внесении пепла, чтобы не испортить плодородие почвы.

https://glavred.info/sad-ogorod/kak-udobryat-ogorod-zoloy-bez-oshibok-chto-mozhno-a-chto-kategoricheski-zapreshcheno-10748114.html Ссылка скопирована

Как хранить и применять золу, чтобы сохранить все ее полезные свойства / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как безопасно использовать золу в огороде

Какие культуры получают максимальную пользу, а какие вред

Правила хранения и сочетания с другими удобрениями

Древесная зола традиционно считается одним из старейших и самых эффективных способов подкормки растений, однако современные исследования и практический опыт агрономов показывают, что неправильное использование этого "бесплатного сокровища" может стать серьезной угрозой для плодородия почвы.

видео дня

Главред решил разобраться, как безопасно и эффективно применять золу в огороде, чтобы получить максимальную пользу без вреда для растений.

Состав и польза золы для растений

Как рассказывает автор видео на YouTube-канале "Сад біля хати", зола является концентрированным минеральным комплексом, содержащим калий, кальций, фосфор, магний и десятки микроэлементов в легкоусвояемой форме.

Не пропустите важное - присоединяйтесь к нам в WhatsApp.

Калий помогает растениям транспортировать сахара к плодам, делая томаты слаще, а картофель — больше. Фосфор укрепляет корневую систему, а кальций раскисляет почву, способствуя усвоению питательных веществ, которые ранее были заблокированы в кислой среде.

Основные риски при использовании золы

Наибольшая опасность заключается в происхождении золы. Использование материалов из окрашенных досок, ДСП, ламината или глянцевых журналов приводит к накоплению тяжелых металлов и токсичных диоксинов, которые могут попадать в овощи и ягоды.

Кроме того, внесение золы в нейтральные или щелочные почвы резко повышает уровень pH, делая железо, марганец и бор нерастворимыми. Это вызывает хлороз, замедляет рост растений и может вызвать "физиологическую засуху", когда земля вытягивает влагу из корней.

Польза и ограничения для различных культур

Специалист отмечает, что наилучшую реакцию на подкормку золой демонстрируют капустные культуры, пасленовые, огурцы и ягодные кусты. Зола помогает защитить капусту от киля и отпугивает вредителей, таких как слизни и тля.

В то же время ацидофильные растения — голубика, клюква, рододендроны, азалии и хвойные деревья — нуждаются в кислой среде, и даже небольшая доза пепла может стать для них смертельной. Не стоит использовать его под гортензиями, если хотите сохранить голубой цвет цветов, или под щавелем.

Больше полезной информации о подкормке золой смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: ютуб канал "Сад біля Хати" На канале "Сад біля Хати" рассказывают, как правильно ухаживать за садом и огородом, получать богатый урожай и избегать типичных ошибок. В видео показывают простые и эффективные методы выращивания овощей и фруктов, раскрывают секреты почвы и удобрений, а также делятся советами по естественной защите растений от вредителей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред