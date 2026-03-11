Зеленский открыто обратился к Трампу с предложением из-за давления на Украину

Зеленский заявил, что Киев поддерживает переговоры о завершении войны, однако подчеркивает необходимость усиления давления на Россию со стороны Трампа.

Зеленский открыто обратился к Трампу - что предложил / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Зеленский обратился к Трампу из-за давления на Украину

Украина должна получить четкие гарантии безопасности

Европа должна готовить план Б из-за демарша со стороны Словакии и Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Дональда Трампа усиления давления на российского диктатора и военного Владимира Путина и прекращения попыток заставить Украину согласиться на перемирие после более чем четырех лет войны. Об этом президент Украины сказал в интервью изданию POLITICO.

Он отметил, что украинцы чувствуют усталость от войны, однако моральный дух в обществе остается высоким, и люди не готовы соглашаться на российские ультиматумы по передаче значительных территорий на востоке страны. В то же время Зеленский подчеркнул, что в вопросе мирных переговоров влияние Трампа может играть ключевую роль.

"Нам нужны переговоры. Мы их поддерживаем. Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят покончить с этой войной. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня", - сказал он.

По его словам, переговоры с представителями Трампа в декабре показали, что США готовы предоставить Украине определенную форму гарантий безопасности, которые могут стать основой будущего мирного соглашения. Однако пока нет четких деталей о том, как именно будут выглядеть эти гарантии.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

"Будьте честными. Для нас это очень важно, но у нас нет четкого ответа. Президент Трамп спросил меня: "Вы верите, что наши гарантии безопасности могут быть сильнее НАТО?". Я ответил: "Да, сегодня это зависит от вас. Это зависит от вас, господин президент. Пусть Бог благословит нас, если мы получим гарантии безопасности, сильнее НАТО. Но что будет после вас? И что будет после меня?", – сообщил глава государства.

Президент также отметил, что такие гарантии потребуют одобрения национальных парламентов и Конгресса США, чтобы будущие администрации не могли отказаться от взятых обязательств. Он добавил, что Трамп прав, когда заявлял, что президент Украины "ненавидит Путина".

"Конечно, я думаю, что мы ненавидим друг друга. В этом он [Трамп, – ред.] прав. Но не во всем", – сказал он.

Кроме того, Зеленский призвал европейских лидеров подготовить альтернативный план долгосрочного финансирования Украины, чтобы обойти, по его словам, шантаж со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который блокирует предоставление обещанного кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро.

"Мы и Европа, мы все нуждаемся в этом плане Б. Наши европейские партнеры и настоящие друзья знают, что мы защищаем не только украинские ценности, мы защищаем свободу всей Европы", - рассказал он.

В то же время Венгрия и Словакия настаивают, чтобы Украина отремонтировала поврежденный участок нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть транспортируется через украинскую территорию в их страны. Орбан обвиняет Киев в намеренном затягивании ремонта по политическим причинам. Зеленский, в свою очередь, заявляет, что проблема заключается не в трубопроводе, который был поврежден российскими обстрелами, а в позиции венгерского премьера, которого он назвал другом и стратегическим партнером России и союзником Путина.

"Он стоит на стороне российского лидера. Он делает то же самое, блокируя все для Украины. Единственное, чего он сегодня не делает, — это не атакует нашу территорию ракетами или дронами. И он не отправляет своих солдат. Но он блокирует финансирование Украины, поставки оружия Украине и выступает против вступления Украины в ЕС. А также он разделяет российские нарративы. Он лично это делает", — рассказал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина готова рассматривать компромиссные решения во время переговоров о завершении войны, однако вопросы суверенитета, независимости и территориальной целостности остаются для государства принципиальными. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что договоренности, достигнутые во время переговоров в Стамбуле в 2022 году, уже не соответствуют нынешней ситуации.

Специальный представитель президента США Стив Виткофф, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по прекращению войны России против Украины может приближаться к переломному моменту.

