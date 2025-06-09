9 пострадавших и не все - совершеннолетние: Джареда Лето обвиняют в сексуальных домогательствах

Стали известны несколько эпизодов непристойного поведения лидера Thirty Seconds to Mars.

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Джаред Лето личная жизнь - звезду обвиняют в нескольких эпизодах домогательств / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Джареда Лето обвиняют в сексуальных домогательствах

Представитель звезды его вину в перечисленных случаях отрицает

Американский оскароносный актер и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето стал фигурантом скандала о сексуальных домогательствах. Издание Air Mail провело расследование о личной жизни звезды, в результате которого девять женщин засвидетельствовали: на протяжении последних 20 лет Лето проявлял неприемлемые знаки внимания сексуального характера.

Некоторые из пострадавших от действий артиста были на момент произошедшего несовершеннолетними. К примеру, ди-джейка Элли Тейлз рассказала, что Джаред "предлагал ей себя", когда ей было всего 17. При этом она отметила, что музыканту был известен ее возраст.

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Тейлз намекнула, что поведение Джареда Лето не было большим секретом для лос-анджелесской культурной тусовки. "Ты не чувствуешь себя в Лос-Анджелесе, пока Джаред Лето не попытается навязать тебе себя за кулисами... в килте... И зимней шапке", - поделилась Элли Тейлз, которая также охарактеризовала действия артиста по отношению к ней как "хищнические, ужасные и неприемлемые".

Другая женщина пожелала остаться анонимной, но рассказала, что в 2006 году, когда ей было всего 16 лет, у нее была личная переписка с лидером Thirty Seconds to Mars. Со временем флирт стал более настойчивым и Лето начал задавать ей вопросы сексуального характера.

В 18 лет другая анонимная обвинительница попала в дом к Джареду, где тот проявил весьма специфическое гостеприимство - стал перед ней удовлетворять сам себя и "просил на него плюнуть".

Джаред Лето личная жизнь - звезду обвиняют в нескольких эпизодах домогательств / ua.depositphotos.com

Представитель Джареда Лето дал изданию Air Mail комментарий относительно обвинительной статьи о его личной жизни. Он называет музыканта невиновным, а обвинения "явно лживыми".

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Кто такой Джаред Лето? Джаред Лето - американский актер и музыкант. Лето получил признание за свою музыкальную деятельность и эксцентричный сценический образ в качестве вокалиста альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерной женщины в драме "Далласский клуб покупателей" был удостоен премий "Оскар", "Золотой глобус" и награды Американской Гильдии киноактеров в категории "Лучший актер второго плана", сообщает Википедия.

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