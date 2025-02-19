Солист Thirty Seconds to Mars продолжает цинично пропихивать "русскую культуру".

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Джаред Лето подружился с Юрием Борисовым и Марком Эдельштейном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jaredleto

Кратко:

Лето, который еще осенью заскучал за "русским духом" нашел себе отдушину

На вечеринке BAFTA-2025 Джаред подружился с российскими актерами

Лидер группы Thirty Seconds to Mars, актер и рок-музыкант Джаред Лето продолжает заигрывать с российской аудиторией, демонстрируя свою лояльность к стране-оккупанту. Хоть в начале полномасштабной войны артист якобы и поддержал Украину, уже осенью 2024 года он начал рассказывать на концертах, как скучает по русскому духу и выступлениям в Москве и Санкт-Петербурге.

В феврале 2025 года на одной из вечеринок, посвященных британской кинопремии BAFTA Джаред Лето фотографировался с различными актерами. Снимки появились в его блоге в Instagram, и были сделаны, по словам певца, им и его друзьями.

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Среди них оказалось два фото с российскими актерами Юрием Борисовым и марком Эдельштейном, которые на премии представляли фильм "Анора". Появление артистов из страны-агрессора на многомилионной странице Джареда Лето привело российских читателей в настоящую эйфорию.

В комментариях они зазывают музыканта в рф и очень гордятся, что их актеров отметила звезда с мировым именем. Украинская аудитория, похоже, перестала воспринимать лидера Thirty Seconds to Mars всерьез еще после его циничных осенних заявлений.

Джаред Лето подружился с Юрием Борисовым и Марком Эдельштейном / instagram.com/jaredleto/

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Кто такой Джаред Лето? Джаред Лето - американский актер и музыкант. Лето получил признание за свою музыкальную деятельность и эксцентричный сценический образ в качестве вокалиста альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерной женщины в драме "Далласский клуб покупателей" был удостоен премий "Оскар", "Золотой глобус" и награды Американской Гильдии киноактеров в категории "Лучший актер второго плана", сообщает Википедия.

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