Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

На крючке оказался настоящий гигант: рыбак потратил 2 года на рекорд

Константин Пономарев
12 марта 2026, 14:30
Рыбак из США поймал белого амура весом почти 34 кг, установив мировой рекорд в своей категории. Улов стал результатом двухлетних попыток.
Мужчина поймал на удочку гигантского белого амура
Мужчина поймал на удочку гигантского белого амура / Коллаж Главред, фото: IGFA

Вы узнаете:

  • Как обычная рыбалка стала мировой сенсацией
  • Почему рыбак годами ждал этого момента
  • Чем белый амур отличается от других рыб

Летняя рыбалка в американском городе Сиукс-Сити неожиданно вошла в историю. Пойманная там рыба была официально признана мировым рекордсменом в своей категории.

Речь идет о белом амуре, которого 10 августа 2025 года выловил Якоб С. Макки в парке Бэкон-Крик. Рыба весила около 33,7 кг, и Международная ассоциация спортивного рыболовства признала этот улов мировым рекордом среди белых амуров, пойманных на леску с разрывной нагрузкой 13,5 кг. Об этом сообщает WHO 13 News.

видео дня

Два года попыток ради одного улова

Сам рыбак рассказал, что этот результат стал итогом долгой подготовки. По его словам, он целенаправленно пытался побить мировой рекорд почти два года.

Мужчина проводил на водоеме долгие часы, иногда рыбачил в сильную жару и неоднократно возвращался домой без результата. Однако именно эта рыба стала кульминацией его усилий.

Рыбак потратил почти 2 года, чтобы поймать большого белого амура
Рыбак потратил почти 2 года, чтобы поймать большого белого амура / Фото: IGFA

Белый амур считается одной из самых сложных рыб для ловли. Он известен своей осторожностью, боится лески и людей, а также обладает огромной силой, из-за чего борьба с ним может длиться довольно долго.

Один из крупнейших белых амуров в истории

Несмотря на рекорд в своей категории, пойманная рыба не стала самой большой из всех зарегистрированных. По данным Международной ассоциации спортивного рыболовства, абсолютный мировой рекорд принадлежит пойманному в 2009 году в Болгарии белому амуру весом около 39,7 кг.

Тем не менее рыба Макки считается третьей по величине белым амуром, когда-либо зафиксированным в рекордах организации.

Интересно, что в штате Айова существует и собственный рекорд. Улов весом около 38 кг был пойман в 2007 году на озере Гринфилд.

Смотрите в видео о том подтверждают мировые рекорды рыбаки:

Ранее Главред писал о том, что мужчина поймал гигантского окуня и побил 44-летний рекорд. Опытный рыбак неожиданно оказался в центре внимания после обычной зимней рыбалки. 50 лет опыта на льду не подготовили Алана Хинца к тому, что произошло.

Также сообщалось о том, что рыбак из Винницы поймал настоящую щуку-монстра. Ему посчастливилось вытащить огромную хищницу, которая весила почти 4 килограмма.

Вам может быть интересно:

Об источнике: WHO 13 News

WHO 13 News - это американский новостной портал и телевизионный бренд, связанный с телеканалом Nexstar Media Group, который работает в городе Де-Мойн. Сайт публикует местные, национальные и международные новости, а также материалы о погоде, политике, экономике и общественной жизни.

Телестанция, на которой основан портал, начала вещание в 1954 году и является партнёром сети NBC. Помимо онлайн-новостей, редакция производит десятки часов локальных теленовостей каждую неделю и освещает события штата Айова, включая репортажи, аналитические материалы и прямые трансляции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рыба мировой рекорд рыбалка интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

15:41Экономика
РФ резко увеличила применение бронетехники: что стоит за новой тактикой Кремля

РФ резко увеличила применение бронетехники: что стоит за новой тактикой Кремля

14:19Фронт
В Украине внезапно вырастут цены на популярные продукты - прогноз

В Украине внезапно вырастут цены на популярные продукты - прогноз

14:09Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССР

Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССР

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

Три знака зодиака будут скоро грести деньги лопатой - кто они

Три знака зодиака будут скоро грести деньги лопатой - кто они

Последние новости

15:18

Ночные морозы наконец отступят: на Тернопольщину надвигаются погодные изменения

15:18

Кто станет победителем "Оскара-2026": прогнозы букмекеров

15:05

Невеста Клопотенко подпишет брачный контракт - какие условия кулинара

14:46

По делам НАБУ против друзей Януковича не вынесен ни один приговор – СМИ

14:30

На крючке оказался настоящий гигант: рыбак потратил 2 года на рекордВидео

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус
14:24

Становится все меньше: где в Украине больше всего пенсионеров

14:19

РФ резко увеличила применение бронетехники: что стоит за новой тактикой Кремля

14:09

В Украине внезапно вырастут цены на популярные продукты - прогноз

14:07

Тля боится этого запаха: поможет кожура мандарина

Реклама
13:57

Абсолютно новый рецепт торта "Битое стекло" на Пасху 2026Видео

13:56

Кому молиться об исцелении 13 марта: какой церковный праздник

13:55

Последние теплые дни в Украине: когда температура резко упадет до +4 градусов

13:24

Как правильно сказать "мне все равно" на украинском: самые точные варианты

13:23

Ошибка при стирке, которую многие делают годами: эксперты объяснили нюанс

13:12

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

13:10

По 1500 грн пенсионерам и кэшбэк за топливо: в Украине анонсировали новые выплаты

13:10

Родзинки или ізюм - как сказать на украинском: объяснение удивит многих

13:06

"Супер-красавицы": появилось редкое фото Софии Ротару с сестрами

13:01

Будет новый 5-балльный шторм: когда влупит новая магнитная буря

12:43

Минус ПВО и тысячи снарядов: ВСУ ударили по важным объектам армии РФ

Реклама
12:27

Гороскоп Таро на завтра 13 марта: Близнецам - уступки, Весам - планировать

12:20

Лишь единицы скажут, куда может ехать водитель: коварный тест по ПДДВидео

12:16

Температура резко подскочит: на Ровенщину идет весеннее потепление

12:11

Мобилизация в Украине: Рада готовит новые жесткие ограничения для уклонистов и СЗЧ

12:07

"Дно, которое я пробиваю": Lida Lee впервые высказалась о зависимости

12:06

Тодоренко случайно засветила болезнь на теле

11:59

Пара продала дом и живет на круизном лайнере: так оказалось дешевле

11:57

В Одессу придет почти летнее тепло: синоптики удивили прогнозом на апрель 2026

11:26

Применение 5 статьи НАТО против Ирана: известно, что может подтолкнуть Европу

11:25

Китайский гороскоп на завтра, 13 марта: Быкам - слезы, Кроликам - стресс

11:14

Кремль попытался замять удар по заводу "Кремний Эл": военкоры РФ взорвались реакцией - ISW

11:07

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

10:59

Украинская Рада Бизнеса призвала власти усилить финансирование Бюро экономической безопасности

10:46

"Шик и любовь": Вера Брежнева намекнула на помолвку

10:33

Вырастет сочным и без горечи: что обязательно нужно сделать с редисом

10:31

"Историческая ошибка": Зеленский сделал резонансные заявления об уступках РФ, Орбане и Путине

10:26

В Кремле изменили позицию по мирным переговорам: ISW раскрыл новые цели России

10:08

Минус 27 килограмм: Илона Гвоздева впечатлила своими изменениями

09:59

Зеленский заявил, что между Путиным и Орбаном есть только одно отличие

09:35

Внучка Ротару выгуляла в Париже сумки на три миллиона

Реклама
09:23

Гороскоп на завтра 13 марта: Скорпионам - трудности, Водолеям - счастье

09:21

Исхудавшая и с тростью: Аллу Пугачеву "поймали" во время прогулки

09:21

Погибла в собственном доме: вражеский дрон унес жизнь ребенка на ЧерниговщинеФото

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 марта (обновляется)

08:51

После 12 марта все изменится: трем знакам зодиака наконец повезет

08:42

Дженнифер Лопес рассказала, насколько она счастлива после развода

08:35

Дроны атаковали НПЗ в России: там масштабный пожар, горят резервуары с топливомВидео

08:25

Зеленский жестко ответил на разговоры о компромиссах с ПутинымВидео

08:12

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:30

Зеленский заявил о ненависти к Путину и назвал путь к окончанию войныВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять