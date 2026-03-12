На крючке оказался настоящий гигант: рыбак потратил 2 года на рекорд

Рыбак из США поймал белого амура весом почти 34 кг, установив мировой рекорд в своей категории. Улов стал результатом двухлетних попыток.

Мужчина поймал на удочку гигантского белого амура / Коллаж Главред, фото: IGFA

Летняя рыбалка в американском городе Сиукс-Сити неожиданно вошла в историю. Пойманная там рыба была официально признана мировым рекордсменом в своей категории.

Речь идет о белом амуре, которого 10 августа 2025 года выловил Якоб С. Макки в парке Бэкон-Крик. Рыба весила около 33,7 кг, и Международная ассоциация спортивного рыболовства признала этот улов мировым рекордом среди белых амуров, пойманных на леску с разрывной нагрузкой 13,5 кг. Об этом сообщает WHO 13 News.

Два года попыток ради одного улова

Сам рыбак рассказал, что этот результат стал итогом долгой подготовки. По его словам, он целенаправленно пытался побить мировой рекорд почти два года.

Мужчина проводил на водоеме долгие часы, иногда рыбачил в сильную жару и неоднократно возвращался домой без результата. Однако именно эта рыба стала кульминацией его усилий.

Рыбак потратил почти 2 года, чтобы поймать большого белого амура / Фото: IGFA

Белый амур считается одной из самых сложных рыб для ловли. Он известен своей осторожностью, боится лески и людей, а также обладает огромной силой, из-за чего борьба с ним может длиться довольно долго.

Один из крупнейших белых амуров в истории

Несмотря на рекорд в своей категории, пойманная рыба не стала самой большой из всех зарегистрированных. По данным Международной ассоциации спортивного рыболовства, абсолютный мировой рекорд принадлежит пойманному в 2009 году в Болгарии белому амуру весом около 39,7 кг.

Тем не менее рыба Макки считается третьей по величине белым амуром, когда-либо зафиксированным в рекордах организации.

Интересно, что в штате Айова существует и собственный рекорд. Улов весом около 38 кг был пойман в 2007 году на озере Гринфилд.

Об источнике: WHO 13 News WHO 13 News - это американский новостной портал и телевизионный бренд, связанный с телеканалом Nexstar Media Group, который работает в городе Де-Мойн. Сайт публикует местные, национальные и международные новости, а также материалы о погоде, политике, экономике и общественной жизни. Телестанция, на которой основан портал, начала вещание в 1954 году и является партнёром сети NBC. Помимо онлайн-новостей, редакция производит десятки часов локальных теленовостей каждую неделю и освещает события штата Айова, включая репортажи, аналитические материалы и прямые трансляции.

