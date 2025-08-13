Рыбак выловил щуку-монстра в украинском озере: фото и видео трофейного улова

Особенно эффектной и хищной жуку делают светло-оливковый оттенок чешуи, темные пятна и полосатые переливы.

Рыбаку удалось добыть настоящий трофей и поймать огромную рыбу-монстра. Видео с уловом появилось на YouTube-канале Golden Fish. Vinnytsia Fishers.

Где и кого удалось выловить рыбаку?

По словам автора ролика, именно эта рыба стала жемчужиной его рыбалки, ее удалось выловить на живописном озере "Аквамарин" в селе Юзвин Винницкой области.

Винничанин поймал трофейную щуку / фото: скрин с Ютуб-канала Golden Fish. Vinnytsia Fishers

На кадрах видно, как мужчина держит рыбу обеими руками, едва не выпуская ее из-за очень длинного и крепкого тела. Ее большая голова с удлиненной мордой и острыми зубами свидетельствует о настоящем хищном характере.

Когда на видео мужчина опускает свой трофей на электронные весы, показатель демонстрирует почти 4 кг. Для щуки это довольно впечатляющий размер. Можно только представить, как трудно было рыбаку бороться с природной стихией и вытаскивать ее на берег. Сам автор признается, что этот момент запомнится ему надолго.

Что интересно, клюнула рыбина на спиннербейт - популярную приманку среди любителей ловли хищников.

Что известно о щуках?

Щука - одна из самых ценных добыч украинских рыбаков, в Украине чаще всего встречается щука обыкновенная.

Она имеет удлиненное тело, созданное для стремительных атак, и мощные челюсти с многочисленными острыми зубами. Ее окрас - пятнистый с оттенками, они зависят от условий водоема.

Интересно, что самки вырастают значительно больше самцов и могут достигать 1,5-1,8 м в длину и весить более 30 кг. Некоторые особи живут до 80 лет.

Питается щука преимущественно мелкой рыбой, но она может охотиться и на лягушек или даже молодых утят. Ее мясо нежирное (2-3% жира), диетическое и питательное.

Именно поэтому этот сложный улов, который удалось поймать рыбаку в Винницкой области, вполне можно считать предметом особой гордости.

Какая рыба водится в Украине - детали

Главред писал о том, что в Украине действуют определенные ограничения по рыбалке, несоблюдение которых может привести к штрафам. Важно помнить эти правила, чтобы избежать неприятностей.

Кроме того, в украинских водоемах обнаружили интересную рыбу, которую раньше не встречали. Ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии НАН Украины сообщила, что в Бортнических водоемах теперь можно встретить уникальных аквариумных рыбок гупи.

Недавно еще один один рыбак похвастался необычным уловом. Он поймал редкую экзотическую рыбу - солнечного окуня. Удалось это на обычную удочку с поплавком, используя опарыша в качестве наживки. Это произошло всего в 10 метрах от берега.

