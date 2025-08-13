Рыбак выловил щуку-монстра в украинском озере: фото и видео трофейного улова

Главное:
- Рыбак поймал трофейную щуку весом почти 4 кг
- Трофей выловили на озере "Аквамарин" в Винницкой области
Рыбаку удалось добыть настоящий трофей и поймать огромную рыбу-монстра. Видео с уловом появилось на YouTube-канале Golden Fish. Vinnytsia Fishers.
Где и кого удалось выловить рыбаку?
По словам автора ролика, именно эта рыба стала жемчужиной его рыбалки, ее удалось выловить на живописном озере "Аквамарин" в селе Юзвин Винницкой области.
На кадрах видно, как мужчина держит рыбу обеими руками, едва не выпуская ее из-за очень длинного и крепкого тела. Ее большая голова с удлиненной мордой и острыми зубами свидетельствует о настоящем хищном характере.
Когда на видео мужчина опускает свой трофей на электронные весы, показатель демонстрирует почти 4 кг. Для щуки это довольно впечатляющий размер. Можно только представить, как трудно было рыбаку бороться с природной стихией и вытаскивать ее на берег. Сам автор признается, что этот момент запомнится ему надолго.
Что интересно, клюнула рыбина на спиннербейт - популярную приманку среди любителей ловли хищников.
Что известно о щуках?
Щука - одна из самых ценных добыч украинских рыбаков, в Украине чаще всего встречается щука обыкновенная.
Она имеет удлиненное тело, созданное для стремительных атак, и мощные челюсти с многочисленными острыми зубами. Ее окрас - пятнистый с оттенками, они зависят от условий водоема.
Интересно, что самки вырастают значительно больше самцов и могут достигать 1,5-1,8 м в длину и весить более 30 кг. Некоторые особи живут до 80 лет.
Питается щука преимущественно мелкой рыбой, но она может охотиться и на лягушек или даже молодых утят. Ее мясо нежирное (2-3% жира), диетическое и питательное.
Именно поэтому этот сложный улов, который удалось поймать рыбаку в Винницкой области, вполне можно считать предметом особой гордости.
Какая рыба водится в Украине - детали
Главред писал о том, что в Украине действуют определенные ограничения по рыбалке, несоблюдение которых может привести к штрафам. Важно помнить эти правила, чтобы избежать неприятностей.
Кроме того, в украинских водоемах обнаружили интересную рыбу, которую раньше не встречали. Ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии НАН Украины сообщила, что в Бортнических водоемах теперь можно встретить уникальных аквариумных рыбок гупи.
Недавно еще один один рыбак похвастался необычным уловом. Он поймал редкую экзотическую рыбу - солнечного окуня. Удалось это на обычную удочку с поплавком, используя опарыша в качестве наживки. Это произошло всего в 10 метрах от берега.
Golden Fish. Vinnytsia Fishers - канал на YouTube, посвященный рыбалке, в частности в Винницкой области.
На канале публикуются видео о:
- различных видах рыбалки (фидерная, поплавочная, спиннинг);
- ловле различных видов рыбы (щука, окунь, карась, карп, сом);
- выбор снастей, приманок и прикормок;
- секреты и советы для успешной рыбалки.
На канале можно найти видео о рыбалке на микро-реках, а также о том, как поймать трофейную рыбу. Канал имеет аккаунты в других социальных сетях, в частности в TikTok, где также публикуется контент, связанный с рыбалкой.
