В водоемах Украины появилась уникальная и красивая рыба: где ее можно отыскать

Вы узнаете:
- Какая рыба поселилась в Украине
- Где ее можно увидеть
В Украине водятся много видов рыб. К большинству из них мы уже привыкли, ведь видели и знаем их с самого детства. Однако, есть и такие рыбы, которые можно назвать уникальными и редкими.
Главред решил разобраться, какая рыба поселилась в Украине.
Где появилась аквариумная рыба Гуппи
Ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь в комментарии Телеграфу рассказала, что аквариумная рыбка Гуппи появилась в Украине. Этот уникальный вид плавает в водоемах на Бортнической станции.
По ее словам, рыба смогла адаптироваться к специфическим условиям этой локации благодаря постоянно теплой воде и быстрому течению.
Кроме того, эта рыба не просто живет там, но и размножается.
"Хотя вода и загрязнена, и вонючая, но они там живут круглый год и успешно размножаются, и их там высокая численность", - отметила эксперт.
Ихтиолог добавила, что Гуппи поселились именно в мелиорационном канале у начала станции, где течение самое быстрое. Далее по каналу рыба уже не живет из-за некомфортных условий.
Что известно о рыбе Гуппи
Как известно, Гуппи - это живородящая аквариумная рыба семейства пецилиевых. Она самая известная и самая распространенная из аквариумных рыб. Названа именем ученого-ботаника Гуппи, который более ста лет назад привез ее в Европу вместе с коллекцией тропических растений.
Самец этого вида рыб длиной 2-4 см, самка - 4-7 см. Окраска невыразительная, оливковая, коричневатая или желтоватая с голубовато-зеленым блеском. Плавники серые, а брюшко полное, округлое.
Если вам интересна такая тема, можете посмотреть материал о том, когда начинается сезон рыбалки в Украине.
Также мы недавно писали о том, что рыбак в Украине поймал редкий "трофей". Эта рыба в Украине считается настоящей экзотикой.
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О персоне: Юлия Куцоконь
Юлия Куцоконь - старший научный сотрудник отдела мониторинга и охраны животного мира (Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины). Среди ее научных интересов: ихтиофауна малых и средних рек, чужеродные и редкие виды рыб в Украине.
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