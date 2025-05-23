Если увидели, то лучше бежать: названа самая опасная рыба в Украине

Вы узнаете:
- Какая самая опасная рыба в Украине
- Где она водится
Черное море трудно назвать опасным, ведь в его водах не водятся ни белые акулы, ни другие "животные-людоеды". Однако все же есть рыба, которой стоит остерегаться. Главред выяснил, какая самая ядовитая рыба в Черном море.
Автор YouTube-канала Характерник рассказал, что самой ядовитой рыбой в Черном море является морской дракончик или морской скорпион. Он внешне похож на черноморского бычка, но гораздо опаснее.
Автор отмечает, что рыба достаточно небольших размеров - всего 30 сантиметров.
Морского дракончика можно увидеть в заливах, ведь он любит мелководье.
Также обычно рыба прячется в песчаном дне среди ила так, что видно только верхнюю часть головы - рот, глаза и шипы. В результате возникает риск случайно наступить на животное. Яд находится у рыбы именно в первом шипе, который расположен на спинном плавнике, поэтому чаще всего дракончик жалит туристов за ноги.
Что происходит с человеком после нападения дракончика?
Яд морского дракона вызывает лихорадку, онемение и паралич конечностей, ведь ядовитые вещества достаточно сильно поражают нервную систему.
Также возможна головная боль, рвота, головокружение в голове и потеря сознания у пострадавшего.
Обычно, если быстро извлечь шипы, обработать место поражения спиртом и госпитализировать пострадавшего, то человек выздоравливает за 2-3 дня, хотя рана может беспокоить еще около трех месяцев. Возможен некроз тканей вблизи пореза.
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Что известно о канале Характерник на YouTube?
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
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