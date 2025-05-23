Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Если увидели, то лучше бежать: названа самая опасная рыба в Украине

Марина Фурман
23 мая 2025, 03:25
33
Хотя эта рыба длиной максимум 30 сантиметров, ее укус может иметь серьезные последствия.
морской дракончик, море
Какая самая ядовитая рыба в Черном море / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Вы узнаете:

  • Какая самая опасная рыба в Украине
  • Где она водится

Черное море трудно назвать опасным, ведь в его водах не водятся ни белые акулы, ни другие "животные-людоеды". Однако все же есть рыба, которой стоит остерегаться. Главред выяснил, какая самая ядовитая рыба в Черном море.

Автор YouTube-канала Характерник рассказал, что самой ядовитой рыбой в Черном море является морской дракончик или морской скорпион. Он внешне похож на черноморского бычка, но гораздо опаснее.

видео дня

Автор отмечает, что рыба достаточно небольших размеров - всего 30 сантиметров.

Морского дракончика можно увидеть в заливах, ведь он любит мелководье.

Также обычно рыба прячется в песчаном дне среди ила так, что видно только верхнюю часть головы - рот, глаза и шипы. В результате возникает риск случайно наступить на животное. Яд находится у рыбы именно в первом шипе, который расположен на спинном плавнике, поэтому чаще всего дракончик жалит туристов за ноги.

Что происходит с человеком после нападения дракончика?

Яд морского дракона вызывает лихорадку, онемение и паралич конечностей, ведь ядовитые вещества достаточно сильно поражают нервную систему.

Также возможна головная боль, рвота, головокружение в голове и потеря сознания у пострадавшего.

Обычно, если быстро извлечь шипы, обработать место поражения спиртом и госпитализировать пострадавшего, то человек выздоравливает за 2-3 дня, хотя рана может беспокоить еще около трех месяцев. Возможен некроз тканей вблизи пореза.

Другие новости:

Что известно о канале Характерник на YouTube?

Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Черное море рыба интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Важный шаг для Украины: G7 запрещает выгоду странам, поддерживающим Россию

Важный шаг для Украины: G7 запрещает выгоду странам, поддерживающим Россию

02:03Политика
Движение остановлено, поезда меняют маршрут: что вызвало задержку на Закарпатье

Движение остановлено, поезда меняют маршрут: что вызвало задержку на Закарпатье

00:08Украина
Ответный ход в ответ: Сибига жестко прокомментировал заявление Путина о "буферной зоне"

Ответный ход в ответ: Сибига жестко прокомментировал заявление Путина о "буферной зоне"

22:11Политика
Реклама

Популярное

Ещё
"У нее зависимость": что известно о жизни Тони Паперной в РФ

"У нее зависимость": что известно о жизни Тони Паперной в РФ

"Молюсь": Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову

"Молюсь": Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову

Влупит град, будут грозы и шквалы: несколько областей Украины накроет опасная погода

Влупит град, будут грозы и шквалы: несколько областей Украины накроет опасная погода

Жара надвигается невыносимая: синоптик предупредила об аномалиях

Жара надвигается невыносимая: синоптик предупредила об аномалиях

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 мая (обновляется)

Последние новости

04:35

Почему нельзя говорить имена "Толя" и "Боря": как правильно называть владельцев этих имен

04:07

Эксперты призвали мыть яичную скорлупу и не выбрасывать ее - в чем причинаВидео

03:25

Если увидели, то лучше бежать: названа самая опасная рыба в Украине

02:03

Важный шаг для Украины: G7 запрещает выгоду странам, поддерживающим Россию

01:23

Россияне атаковали 4183 раза за сутки: сводка Генштаба о ситуации на фронте

Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погодыУкраину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды
00:08

Движение остановлено, поезда меняют маршрут: что вызвало задержку на Закарпатье

22 мая, четверг
23:23

Россияне считают потери: на Курщине мощный прилет по скоплению военных РФ

23:14

Взрослые люди: как выглядят двойняшки из сериала "Сваты"

22:59

Пять способов сэкономить на покупке автомобильных шин: советы от автоэкспертов

Реклама
22:48

"Разочарован, что исключили Россию": победитель Евровидения 2025 сделал признание

22:21

"Я тупая": блогерша Стужук высказалась о войне и назвала Украину пространством

22:18

Кто может организовать восстание в РФ: появился неожиданный "инсайд" из КремляВидео

22:11

Ответный ход в ответ: Сибига жестко прокомментировал заявление Путина о "буферной зоне"

22:09

Новые детали обмена 1000 на 1000 и ультиматум США: главные новости Украины (дайджест)

21:50

"10 лет с конфискацией имущества": Юрий Бардаш поплатиться за предательство

21:25

Грех ли читать Библию лежа: священник расставил точки над "і"Видео

21:24

Полетят десятки ракет: названы выбранные РФ для массированного удара города

21:18

Екатерина здесь ни при чем: историки опровергли популярный миф об Одессе

20:54

"Хватит об этом думать": Залужный сделал жесткое заявление о войне и границах Украины

20:36

Не Киев и не Харьков: какой город трижды становился столицей УкраиныВидео

Реклама
20:30

"Началась настоящая золотая лихорадка": где в Украине самые большие залежи золотаВидео

20:24

РФ продвинулась на Донбассе: в DeepState назвали два направления

19:44

Трамп объяснил свои обещания о скором завершении войны: СМИ раскрыли подробности

19:34

Грозы, град и сильные шквалы: какие регионы накроет опасная погода

19:28

"Год назад пугал": в СНБО назвали цель заявления Путина о "буферной зоне"

19:18

Восстановление территориальной целостности Украины: Розумный назвал важное условие

19:10

Потери и результаты наступления оккупантов в цифрахмнение

18:55

"Трамп все понимает": раскрыта настоящая стратегия США в отношениях с ПутинымВидео

18:49

Деньги сами летят в руки - какие 3 знака зодиака притягивают финансовый успех

18:46

Дроны вместо ракет: эксперт рассказал, что стоит за новой стратегией РФ

18:20

Девять пуль для Портнова: СМИ узнали детали расстрела экс-замглавы АП Януковича

18:18

Украина передала РФ список на обмен пленными: в ГУР опровергли заявление Пескова

18:15

Водители ошеломлены открытием - в популярной модели авто есть секретное отделениеВидео

18:03

Сами притянете к себе болезни и беды: что нельзя делать на Михаила 23 мая

17:59

Трамп резко изменил мнение о Путине в вопросе войны против Украины - СМИ

17:29

Рассекречено первоначальное название Черного моря: историк раскрыл данныеВидео

17:16

"Путин и Трамп – одна команда": эксперт объяснил выигрыш РФ за счет СШАВидео

17:00

Украинцам не зачислят оплату за газ из-за одной серьезной ошибки: как избежать проблемы

16:54

Доллар резко пошел вверх после падения: украинцев ждет новый курс валют

16:39

Летнее наступление РФ: какие города под угрозой и есть ли опасность для Киева

Реклама
16:17

Цена подскочила на 14% и это не предел: в Украине резко дорожает популярный продукт

16:16

"Быстрого решения нет": Мерц дал тревожный прогноз о сроках прекращения огня

16:09

Золотое правило 30 минут: почему нельзя готовить яйца прямо из холодильника

16:04

Мыши и крысы не пройдут: как защитить дом от грызунов за копейкиВидео

15:45

Цены на популярную ягоду в Украине бьют рекорды: когда будет дешевле

15:36

Не сказала "да": украинский певец сделал предложение своей девушке

15:22

Получить пенсию теперь проще: правительство ввело новые правила

15:20

Самая массовая атака с начала войны: дроны налетели на Рязанский НПЗ

14:55

Как убрать ржавчину на авто и забыть о ней навсегда - лучшие домашние средстваВидео

14:47

Почему нельзя сплетничать 23 мая: какой праздник и день ангела

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять