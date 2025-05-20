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Как появилось название "джинсы" и при чем здесь золотоискатели

Мария Николишин
20 мая 2025, 20:25
29
Современную моду трудно представить без джинсов.
Как появилось название 'джинсы' и при чем здесь золотоискатели
Кто придумал слово "джинсы" / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Кто сшил первые джинсы
  • Откуда происходит их название

На сегодняшний день джинсы - это один из самых популярных видов одежды. Но само слово является достаточно необычным.

Главред решил разобраться, как появилось слово "джинсы".

Что означает название "джинсы"

Украинский историк Александр Алферов рассказал, что в 1853 году Леви Стросс сшил первые такие штаны.

"Когда к нему пришел знакомый золотоискатель и сказал, что в этой стране легче найти кусок золота, чем крепкие и удобные штаны, Леви Стросс сшил их из ткани, которую везли из Италии, из города Генуя", - подчеркнул он.

По его словам, в штампах из этого города стояло название "Джения", но американцы читали это название на свой манер - "Джениз".

"Отсюда и происходит название "джинс". Но до середины 20 века такие штаны называли просто комбинезоном без верха", - отметил историк.

Почему джинсы так называются - видео:

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Кто такой Александр Алферов?

Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях относительно героизации деятелей прошлого.

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джинсы Андрей Алферов
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