Вы узнаете:
- Кто сшил первые джинсы
- Откуда происходит их название
На сегодняшний день джинсы - это один из самых популярных видов одежды. Но само слово является достаточно необычным.
Главред решил разобраться, как появилось слово "джинсы".
Что означает название "джинсы"
Украинский историк Александр Алферов рассказал, что в 1853 году Леви Стросс сшил первые такие штаны.
"Когда к нему пришел знакомый золотоискатель и сказал, что в этой стране легче найти кусок золота, чем крепкие и удобные штаны, Леви Стросс сшил их из ткани, которую везли из Италии, из города Генуя", - подчеркнул он.
По его словам, в штампах из этого города стояло название "Джения", но американцы читали это название на свой манер - "Джениз".
"Отсюда и происходит название "джинс". Но до середины 20 века такие штаны называли просто комбинезоном без верха", - отметил историк.
Почему джинсы так называются - видео:
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Кто такой Александр Алферов?
Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях относительно героизации деятелей прошлого.
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