Самый модный тренд 2025: что одеть с джинсами женщине

Какого цвета джинсы смотрятся дорого - что лучше всего одеть под джинсы.

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Какой цвет лучше всего сочетать с джинсами / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/LoggaWiggler, Pixabay/2goldi

Главное:

Актуальные сочетания Mom jeans

Нарядные и женственные варианты

Wide-leg джинсы: стиль и вариации

Широкие джинсы с высокой посадкой, известные как Mom jeans, впервые стали популярными в 80-х годах прошлого века и до сих пор остаются востребованными среди модных женских моделей.

Их ценят за универсальность и удобство, позволяющее создать стильный образ на разные случаи жизни, говорится в материале Главреда.

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Актуальные сочетания Mom jeans

Для прогулок: комбинация с короткой стеганой курткой из экокожи и лонгсливом;

В прохладную погоду: Mom jeans с ветровкой и худи;

Весенний стиль: двухцветные джинсы, косуха и футболка с ярким принтом — классический городской лук.

Нарядные и женственные варианты

Джинсы с рюшами или тканевым поясом в сочетании с удлиненным кожаным пиджаком и топом-бюстье — отличный выбор для романтического вечера.

Спортивный образ: оверсайз джинсовая куртка и кроп-топ с Mom jeans;

Романтичный стиль: укороченный вельветовый жакет с кружевной или; шифоновой блузой, джинсы длиной 7/8 с необработанными краями.

Wide-leg джинсы: стиль и вариации

Джинсы свободного кроя с широкими штанинами бывают разных фасонов и длины (высокая или низкая посадка, прямая или расклешенная форма, длина до щиколоток или пяток).

Их легко сочетать с разнообразным верхом:

Футболки, топы, боди

отлично гармонируют с любыми джинсами;

оверсайз-футболка может быть заправлена частично или носиться навыпуск;

летний вариант — широкие джинсы с топом на широких бретелях.

Рубашки и блузки

классическое сочетание — светло-голубые вайдлеги и белая рубашка;

джинсовые модели тоже остаются актуальными;

блузки в тон джинсам или контрастные оттенки добавляют элегантности.

Водолазки и джемперы

идеальный выбор для джинсов-труб;

однотонные базовые водолазки можно носить навыпуск или слегка заправлять впереди.

Свитшоты, свитера, худи

комфортный вариант для уличного стиля;

важно соблюдать баланс: если джинсы расклешенные, верх лучше выбрать укороченный.

Жакеты, кардиганы, пиджаки

жакет с топом или водолазкой сочетается с бойфрендами и mom jeans;

укороченные кардиганы подходят к зауженным вариантам;

джинсы-трубы с пиджаком и блузкой — идеальный образ для работы или встреч.

Больше новостей:

Что такое джинсы Брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах. Впервые массово изготовлены в XVII веке моряками из отходов прорвавшихся парусов. Впервые изготовлены в 1853 году Ливаем Страуссом в качестве рабочей одежды для фермеров. Первоначально джинсы шили из конопляной парусины английского или американского производства, значительно подешевевшей ввиду упадка парусного флота. Именно благодаря этому материалу джинсы завоевали славу исключительно прочной одежды. Теперь используются повсеместно, пишет Википедия.

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