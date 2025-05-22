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Запрет, который многие слышали: можно ли принимать душ во время грозы

Мария Николишин
22 мая 2025, 04:30
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Эксперты рассказали, чего нужно избегать во время грозы.
Запрет, который многие слышали: можно ли принимать душ во время грозы
Можно ли принимать душ во время грозы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Можно ли принимать ванну в грозу
  • Какие приборы нужно выключить во время грозы

Часто когда бушует непогода на улице, люди дома занимаются рутинными делами. Но некоторые банальные привычки могут иметь серьезные последствия.

Главред решил разобраться, что нельзя делать дома во время грозы.

Почему не стоит принимать душ во время грозы

Real Simple пишет, что хотя вероятность удара молнии низкая, все же стоит придерживаться нескольких основных мер предосторожности, в частности - избегать душа.

Отмечается, что по данным Центров контроля и профилактики заболеваний, примерно треть травм от удара молнии случается в помещении. Один из способов, как это может произойти - проточная вода.

"Молния может проходить через водопроводные трубы здания. Хотя риск больше для металлических труб по сравнению с пластиковыми, лучше избегать таких действий, как наполнение ванны, принятие душа или мытье посуды", - говорится в сообщении.

По словам экспертов, нужно подождать по крайней мере 30 минут после окончания грозы, прежде чем вернуться к привычным делам.

Что не стоит делать во время грозы

Кроме контакта с водой, также желательно воздержаться от использования электроприборов, подключенных к розеткам:

  • компьютеров, телевизоров, стиральных машин, микроволновок;
  • радиоприемников и любой другой техники, подключенной к электросети;
  • не стоит лежать на бетонном полу и лучше избегать пребывания возле окон.

В то же время, мобильные телефоны безопасны, если они не заряжаются от розетки.

Как подготовиться к грозе

Парамедик Ярослав Вус в эфире Сніданку заявил, что гроза - это опасное явление, поэтому к нему нужно всегда быть готовым. Он также дал краткую инструкцию, что нужно сделать во время грозы:

  • закрыть окна и двери;
  • выключить все электроприборы из розеток;
  • находиться подальше от окон.

Парамедик добавил, если непогода застала вас на улице, то не нужно прятаться под высокими деревьями, не лежите на земле, а лучше присядьте и выключите мобильный телефон.

Как вести себя во время грозы - видео:

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Что известно о Real Simple?

Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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