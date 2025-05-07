Можно ли ложиться спать голодным: эндокринолог дал четкий ответ

Вкратце:
- Отказ от еды перед сном может быть вредным для сна, метаболизма и самочувствия
- Регулярное недоедание вечером может замедлить обмен веществ и привести к потере мышечной массы
Отказ от еды перед сном - распространенная практика среди тех, кто стремится похудеть. Однако такая привычка может больше навредить, чем помочь. Ложиться спать на пустой желудок может негативно повлиять на качество отдыха, работу обмена веществ и общее самочувствие. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Екатерина Толстикова на своей странице в Instagram, сообщает Главред.
Специалист отмечает, что желание перекусить перед сном часто сигнализирует о том, что в течение дня организм недополучил нужное количество питательных веществ. Это может быть следствием интенсивного дня или неполноценного питания.
"Если "голод перед сном" - это разовая акция, пойдите поешьте. Лучше, конечно, съесть нормальный прием (белки, жиры, углеводы), если такой возможности нет - пусть это будут сложные углеводы и овощи. Если голод не сильный и вы знаете, что поели в течение дня нормально - можно банан или манго", - объясняет эксперт.
Она добавляет, что фрукты вроде яблока или груши - не лучшее решение, потому что они не насыщают достаточно и не помогут заснуть.
Если организм не получает достаточно энергии перед ночным отдыхом, это может вызвать трудности с засыпанием или даже пробуждение среди ночи. Причина - повышение уровня кортизола, гормона стресса, нарушающего сон.
Кроме того, регулярное недоедание вечером может "напугать" организм - в ответ он начнёт замедлять обмен веществ, что уменьшает эффективность сжигания жира.
Более того, если телу не хватает белков и энергии, оно может начать расщеплять мышечную ткань, используя ее в качестве источника питания.
Важно не только соблюдать режим питания в течение дня, но и не игнорировать потребность организма вечером. Правильный ужин поможет лучше отдохнуть, сохранить мышечную массу и поддержать здоровый метаболизм.
Также ранее рассказывалось, как улучшить качество сна с помощью обычного мыла.
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Кто такая Толстикова Екатерина?
Толстикова Екатери на - врач семейной медицины, диетолог-эндокринолог, фудтерапевт, специалист по питанию взрослых и детей, врач функциональной медицины, эксперт по Anti-age питанию.
Она является основательницей "Академии здоровья доктора Толстиковой" и автором книг о здоровье. По ее словам в Instagram, она также является ассистентом кафедры биоорганической и биологической химии НМУ им.
Кроме этого, Екатерина Толстикова является личным врачом-диетологом абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика, чемпиона Bellator Ярослава Амосова и теннисистки Катарины Завацкой.
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