Как улучшить качество сна с помощью обычного мыла - простой, но действенный метод

Поиск безопасных способов улучшить сон остается актуальным для многих, поэтому эксперт по сну рассказал о простом способе для которого нужно только мыло.

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Как улучшить качество сна с помощью мыла - как заснуть за 1 минуту / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Зачем кладут мыло в постель

Что нужно сделать, чтобы хорошо спать

Что нельзя делать перед сном

Нет ничего более досадного, чем безуспешные попытки заснуть ночью. Плохой сон сказывается на самочувствии, вызывает усталость и затрудняет выполнение повседневных обязанностей, особенно когда нужно совмещать работу с семейными делами.

Главред выяснил, зачем кладут мыло под простыню.

Зачем класть мыло в ноги перед сном - что надо положить под подушку на ночь

Ситуация становится еще тяжелее для тех, кто страдает синдромом беспокойных ног - состояние, при котором человек испытывает сильное желание двигать ногами из-за дискомфортных ощущений. Однако, по словам эксперта по сну Адила Уль-Хака, решением этой проблемы может стать обычное мыло. Он считает, что его использование может облегчить симптомы этого синдрома.

"Это может показаться странным, но размещение куска мыла у ног во время сна может помочь некоторым уменьшить ночные судороги и беспокойные ноги. Хотя не было проведено никаких научных исследований, которые бы подтвердили, что это работает, есть некоторые данные, свидетельствующие о том, что добавка магния может помочь при синдроме беспокойных ног. Это может объяснить, почему этот лайфхак может сработать, поскольку кусочки мыла содержат магний, другая теория заключается в том, что аромат мыла, особенно лавандового или эвкалиптового, может иметь мягкий успокаивающий эффект", - отметил он.

Чтобы попробовать этот метод, разместите кусок мыла под нижней простыней в области ног. Это один из популярных способов облегчить симптомы, связанные с судорогами или синдромом беспокойных ног, отмечает издание Surrey Live, передает Express.

Лучше всего использовать мыло с натуральными эфирными маслами, избегая продуктов с синтетическими ароматизаторами. Важно положить мыло ровно, чтобы оно оставалось на месте под простыней и не мешало вашему сну.

"Вам также не нужно размещать мыло на коже, для тех, кто считает это эффективным, достаточно, чтобы оно лежало рядом. Поэтому в следующий раз, когда вам будет трудно засыпать, возьмите кусок мыла, а не телефон", - советует эксперт.

Что нельзя делать перед сном - что сделать, чтобы начать высыпаться

Хоть этот способ и может показаться маловероятным, вреда от него нет. Если же эффекта не будет, эксперт по сну Адил Уль-Хак советует обратить внимание на общие правила гигиены сна.

"Даже с мылом в вашей постели, вы все равно должны сосредоточиться на своем графике сна. Избегайте кофеина в конце дня и создайте успокаивающую среду, где вы сможете расслабиться. Если вы страдаете от спазмов, сначала проверьте, получаете ли вы достаточное количество воды в течение дня, а также магния и калия в своем рационе", - сказал он.

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Как заснуть за 1 минуту - военный метод для быстрого засыпания

Врач-сомнолог Юрий Погорецкий в эфире "Сніданку з 1+1" поделился действенными способами, которые способствуют быстрому засыпанию.

Один из самых результативных методов, по его словам, был описан Шарон Акерман в книге "Расслабься и выиграй. Результативность чемпионата" - его активно используют в учебных программах Военно-воздушных сил США.

Как выполнять:

Расслабьте мышцы лица, в частности челюсть, лоб и глаза.

Опустите руки вдоль тела и расслабьте их.

Сделайте глубокий выдох, расслабив грудную клетку.

Поочередно расслабьте ноги, икры и бедра.

Представляйте спокойную сцену - плавание, уютный огонь или колебания деревьев.

"Думайте о мышцах: расслабляйте руки, ноги, голову. Это и есть элементы медитации", - объясняет Юрий Погорецкий.

Смотрите видео о том, как быстро заснуть:

Эта техника настолько действенна, что, как отметил эксперт, позволяет заснуть меньше чем за минуту.

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Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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