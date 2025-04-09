Куда лучше спать головой: известный йог поделился советами

Вы узнаете:
- В какую сторону лучше спать головой
- На что влияет положение головы во время сна
Причиной беспокойного сна часто может быть неправильно подобранная поза. Поэтому важно узнать, почему надо спать на запад или юг, а также как правильно вставать с кровати.
Главред выяснил, что согласно учению известного йога Садгуру запрещено класть голову на север во время сна. Причина кроется во влиянии магнитного поля Земли. Железо, содержащееся в крови, взаимодействует с магнитным полем планеты.
Как известно, в горизонтальном положении кровь начинает интенсивнее поступать к мозгу. Поэтому если голова направлена на север, это может создать дополнительное давление и нагрузку.
Йог убеждает, что у пожилых людей или с ослабленными сосудами это способно привести к кровоизлияниям или инсультам. А у здоровых - вызвать тревожность и чувство усталости после сна.
Для жителей северного полушария лучше всего спать головой на восток. Также приемлемые направления - юго-восток, юг и запад. Но север - нежелателен. Для южного полушария все наоборот: там стоит избегать сна головой на юг.
В индийских традициях также есть рекомендация просыпаться, перевернувшись на правый бок. Это важно для сердечно-сосудистой системы: сердце расположено слева, и резкое вставание с этой стороны может создать дополнительную нагрузку на орган.
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Кто такой Садгуру?
Джагги Васудев, известный также как Садгуру - индийский йог и мистик. Он основал "Фонд Иша[en]" - благотворительную организацию, которая проводит программы йоги по всему миру, включая Индию, США, Англию, Ливан, Сингапур, Канаду, Малайзию, Уганду и Австралию. Фонд также вовлечен в различные социально-общественные инициативы, благодаря которым ему был присвоен особый консультативный статус в Экономическом и Социальном Совете ООН, пишет Википедия.
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