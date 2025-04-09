Куда лучше спать головой: известный йог поделился советами

Куда нельзя спать головой задумываются не все, хотя это очень важно с точки зрения физиологии.

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Почему надо спать головой на запад / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

В какую сторону лучше спать головой

На что влияет положение головы во время сна

Причиной беспокойного сна часто может быть неправильно подобранная поза. Поэтому важно узнать, почему надо спать на запад или юг, а также как правильно вставать с кровати.

Главред выяснил, что согласно учению известного йога Садгуру запрещено класть голову на север во время сна. Причина кроется во влиянии магнитного поля Земли. Железо, содержащееся в крови, взаимодействует с магнитным полем планеты.

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Как известно, в горизонтальном положении кровь начинает интенсивнее поступать к мозгу. Поэтому если голова направлена на север, это может создать дополнительное давление и нагрузку.

Йог убеждает, что у пожилых людей или с ослабленными сосудами это способно привести к кровоизлияниям или инсультам. А у здоровых - вызвать тревожность и чувство усталости после сна.

Для жителей северного полушария лучше всего спать головой на восток. Также приемлемые направления - юго-восток, юг и запад. Но север - нежелателен. Для южного полушария все наоборот: там стоит избегать сна головой на юг.

В индийских традициях также есть рекомендация просыпаться, перевернувшись на правый бок. Это важно для сердечно-сосудистой системы: сердце расположено слева, и резкое вставание с этой стороны может создать дополнительную нагрузку на орган.

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Кто такой Садгуру? Джагги Васудев, известный также как Садгуру - индийский йог и мистик. Он основал "Фонд Иша[en]" - благотворительную организацию, которая проводит программы йоги по всему миру, включая Индию, США, Англию, Ливан, Сингапур, Канаду, Малайзию, Уганду и Австралию. Фонд также вовлечен в различные социально-общественные инициативы, благодаря которым ему был присвоен особый консультативный статус в Экономическом и Социальном Совете ООН, пишет Википедия.

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