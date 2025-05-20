С какой стороны должна спать жена: священник удивил ответом

Вы узнаете:
- Какие есть суеверия о сне супругов
- С какой стороны стоит спать женщине
Жизнь супружеской пары всегда считалась тонкой духовной сферой, которая полна тайн и запретов. В частности, наши предки считали, что от того, как именно спят супруги, зависит счастье и благополучие их семьи.
Главред решил разобраться, почему говорят, что муж должен спать слева от жены.
Как должны спать супруги
Как известно, у славян существовало четкое правило - жена должна спать справа от мужа.
Также бытует мнение, что правая рука является символом открытости и правды, а вот левая рука издавна считалась символом обмана, коварства. Поэтому мужчина, который не хотел, чтобы его жена была ему неверной, ложился слева от нее.
Кроме того, согласно фэншуй, женщина должна спать с правой стороны от мужа, ведь эта сторона считается "женской", с уникальной энергией.
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Священник рассказал, где должна спать жена
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк говорит, что жена может спать с любой стороны.
"Правила сна не прописаны ни в одной книге. Женщина должна спать так, чтобы она выспалась, чтобы ей было удобно. Это индивидуальный выбор, главное чтобы оба выспались", - подчеркнул он.
С какой стороны кровати должна спать женщина - видео:
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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