С какой стороны должна спать жена: священник удивил ответом

Существует много народных примет и суеверий относительно того, как должны спать супруги.

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С какой стороны кровати должна спать женщина / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

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Какие есть суеверия о сне супругов

С какой стороны стоит спать женщине

Жизнь супружеской пары всегда считалась тонкой духовной сферой, которая полна тайн и запретов. В частности, наши предки считали, что от того, как именно спят супруги, зависит счастье и благополучие их семьи.

Главред решил разобраться, почему говорят, что муж должен спать слева от жены.

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Как должны спать супруги

Как известно, у славян существовало четкое правило - жена должна спать справа от мужа.

Также бытует мнение, что правая рука является символом открытости и правды, а вот левая рука издавна считалась символом обмана, коварства. Поэтому мужчина, который не хотел, чтобы его жена была ему неверной, ложился слева от нее.

Кроме того, согласно фэншуй, женщина должна спать с правой стороны от мужа, ведь эта сторона считается "женской", с уникальной энергией.

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Священник рассказал, где должна спать жена

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк говорит, что жена может спать с любой стороны.

"Правила сна не прописаны ни в одной книге. Женщина должна спать так, чтобы она выспалась, чтобы ей было удобно. Это индивидуальный выбор, главное чтобы оба выспались", - подчеркнул он.

С какой стороны кровати должна спать женщина - видео:

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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