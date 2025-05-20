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С какой стороны должна спать жена: священник удивил ответом

Мария Николишин
20 мая 2025, 17:05
117
Существует много народных примет и суеверий относительно того, как должны спать супруги.
С какой стороны должна спать жена: священник удивил ответом
С какой стороны кровати должна спать женщина / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие есть суеверия о сне супругов
  • С какой стороны стоит спать женщине

Жизнь супружеской пары всегда считалась тонкой духовной сферой, которая полна тайн и запретов. В частности, наши предки считали, что от того, как именно спят супруги, зависит счастье и благополучие их семьи.

Главред решил разобраться, почему говорят, что муж должен спать слева от жены.

видео дня

Как должны спать супруги

Как известно, у славян существовало четкое правило - жена должна спать справа от мужа.

Также бытует мнение, что правая рука является символом открытости и правды, а вот левая рука издавна считалась символом обмана, коварства. Поэтому мужчина, который не хотел, чтобы его жена была ему неверной, ложился слева от нее.

Кроме того, согласно фэншуй, женщина должна спать с правой стороны от мужа, ведь эта сторона считается "женской", с уникальной энергией.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Священник рассказал, где должна спать жена

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк говорит, что жена может спать с любой стороны.

"Правила сна не прописаны ни в одной книге. Женщина должна спать так, чтобы она выспалась, чтобы ей было удобно. Это индивидуальный выбор, главное чтобы оба выспались", - подчеркнул он.

С какой стороны кровати должна спать женщина - видео:

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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