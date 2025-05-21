От красоты дух захватывает: самые потрясающие бюджетные локации в Украине

Эксперты в сфере туризма подготовили подборку впечатляющих мест в разных уголках Украины, которые стоит посетить.

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Самые красивые локации Украины / Коллаж: Главред, фото: Instagram/krasoty.zemli

Вы узнаете:

Эксперты подготовили подборку впечатляющих мест в разных уголках Украины

Для путешествия по красивым локациям не нужен большой бюджет

Украина — страна с невероятным туристическим потенциалом. Здесь есть всё: горы и озёра, древние крепости, белоснежные карьеры с изумрудной водой, а также каньоны, которые выглядят как декорации к фантастическому фильму.

И что особенно приятно — для путешествия по таким локациям не нужен большой бюджет. Главное — ваше желание и немного свободного времени, говорится в материале 1+1.

Эксперты в сфере туризма подготовили подборку из 7 впечатляющих мест в разных уголках Украины, которые стоит посетить, чтобы перезагрузиться, вдохновиться и просто отдохнуть.

Крепость Тустань (Львовская область)

Скальная крепость IX века, расположенная в живописных Сколевских Бескидах. Каменные утёсы, на которых когда-то возвели деревянные укрепления, до сих пор вызывают восхищение. Тустань долгое время служила важным пограничным пунктом, контролируя соляной путь. Сейчас это музей-заповедник с реконструкцией укреплений и смотровыми площадками, откуда открываются панорамы Карпат.

/ Instagram/krasoty.zemli

Букский каньон (Черкасская область)

Настоящее чудо природы — гранитное ущелье возрастом около 2 миллиардов лет. Крутые скалы, бурлящий водопад Выр и руины старой ГЭС создают неповторимую атмосферу. Это отличное место для активного отдыха — от каякинга до скалолазания.

/ Instagram/krasoty.zemli

Таракановский форт (Ровенская область)

Уединённый форт XIX века, спрятанный в лесах. Он был построен для обороны западных рубежей Российской империи, но никогда не использовался по прямому назначению. Массивные стены, запутанные тоннели и мрачные казематы — всё это превращает место в настоящий "призрачный" памятник архитектуры.

/ Instagram/krasoty.zemli

Шацкие озёра (Волынская область)

Природный оазис на севере Волыни. Более 30 озёр ледникового происхождения, включая знаменитый Свитязь с кристально чистой водой, окружённый сосновыми лесами и песчаными пляжами. Это идеальное направление для экотуризма и спокойного отдыха на природе.

/ Instagram/krasoty.zemli

Бакота (Хмельницкая область)

Исчезнувшее село, затопленное при строительстве Днестровской ГЭС, но оставившее после себя поразительные виды. Здесь сохранились скальный монастырь X века, отвесные утёсы и тишина, которая делает это место по-настоящему особенным. Бакота считается энергетическим и духовным центром, притягивающим туристов и паломников.

/ Instagram/krasoty.zemli

Шишковые холмы (Черновицкая область)

Необычные геологические образования, напоминающие огромные шишки, сформировались из древних рифовых пород. Это часть хребта Медоборы, который когда-то был морским дном. Сегодня эти холмы охраняются как памятник природы и поражают своей необычной формой и историей. Три наиболее известные скалы называют Дед, Баба и Внучка.

/ Instagram/krasoty.zemli

"Украинские Мальдивы" (Житомирская область)

Бывший кварцевый карьер с бирюзовой водой и белыми берегами, который туристы прозвали "Мальдивами". Водоём образовался после затопления шахты, а благодаря контрасту белых скал и зелёного леса пейзаж выглядит как с открытки. Место заброшено, но продолжает привлекать путешественников своей экзотической атмосферой.

/ Instagram/krasoty.zemli

Смотрите видео - путешествие Полесьем:

Дмитрий Комаров совершил путешествие по одному из наиболее труднодоступных регионов Украины - Полесью. Это один из самых красивых, загадочных и неизученных уголков Украины, говорится в материале на YouTube-канале Світ навиворіт.

Национальный природный парк "Припять-Стоход" демонстрирует настоящую Волынскую Амазонку и спутанные водные лабиринты. Но кроме естественных изумлений этот заповедник скрывает в себе еще маленькую человеческую часть – деревню Сваловичи.

Как так получилось, что в нем живут одни женщины и как они выживают на этом оторванном от всего "острове"? А так же, какая давняя профессия сохранилась в диких лесах Полесья, рассказал Дмитрий Комаров.

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Кто такой Дмитрий Комаров? Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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