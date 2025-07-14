Красивая, но очень опасная: рыбак в Украине поймал редкий 'трофей'

Эта рыба в Украине считается настоящей экзотикой.

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Рыбак поймал редкую рыбу / коллаж: Главред, фото: pixabay, t.me/fishing_kyiv_places

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Какую рыбу поймал рыбак

Чем она опасна

В Украине рыбак поймал яркую, красивую, но чрезвычайно опасную для украинских водоемов рыбу. Его трофей вызвал интерес и тревогу среди экспертов.

Известно, что 30 июня рыбак Давид Демчук на обычную поплавочную удочку с опарышем, в 10 метрах от берега, поймал солнечного окуня, пишет Главред со ссылкой на местный Telegram-канал.

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Рыба имеет выразительную окраску: тело переливается оттенками зеленого, бирюзового и коричневого, украшено синими полосами и пятнами.

Как говорится в сообщении, мужчина поймал такую редкую рыбу в спортивно-развлекательном комплексе "X-Park", расположенном в парке Муромец в Киеве.

Рыбак поймал солнечного окуня / фото: t.me/fishing_kyiv_places

Что за рыба солнечный окунь

Черкасский рыбоохранный патруль рассказывает, что солнечный окунь не является коренным жителем нашей фауны. Он попал в Украину из Северной Америки в результате биологической интродукции - искусственного или случайного перемещения вида за пределы его естественного ареала.

Рыбак поймал солнечного окуня / фото: t.me/fishing_kyiv_places

Первое массовое появление этого вида рыб было зафиксировано в Крыму и на востоке Украины, откуда он быстро распространился по прудам, озерам и рекам почти всей страны.

Что важно, в условиях дикой природы эта рыба превращается в настоящую угрозу для экосистемы. Этот хищник активно поедает икру, личинок и мальков многих ценных видов рыб - щуки, судака, ерша, окуня.

Можно ли есть солнечного окуня

Солнечный окунь не представляет особого интереса для рыбаков с точки зрения гастрономии. Его мясо не отличается вкусовыми качествами, поэтому пойманных рыб часто не используют в пищу, оставляя для кормления кошек или утилизации.

Где можно поймать солнечного окуня

Ловить солнечного окуня проще всего в уютных, заросших участках водоемов со стоячим или слабым течением.

Эта рыба хорошо реагирует на животные насадки - червей, опарышей, личинок.

Чаще всего ловится весной и осенью, хотя активность может сохраняться в течение всего сезона.

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Об источнике: рыбоохранный патруль Рыбоохранный патруль - орган рыбоохраны, который входит в структуру Государственного агентства рыбного хозяйства Украины. Создан 30 сентября 2015 года (Постановление КМУ от 30.09.15 №895 "Об утверждении Положения о Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины"), пишет Википедия.

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