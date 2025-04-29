В мире заканчивается скумбрия: эксперты рассказали, чем заменить рыбу

Вы узнаете:
- Из-за чего в мире исчезает скумбрия
- Какие альтернативы скумбрии советуют эксперты
Общество охраны морской среды (MCS) заявило, что такие страны как Норвегия и Великобритания продолжают чрезмерно вылавливать скумбрию, поэтому ее запасы уже на грани.
Как узнал Главред, в северо-восточной Атлантике скумбрию выловили уже на 23% и постоянное сокращение ее численности по всему миру приближается к критической точке. Об этом пишет The Guardian.
Эксперты MCS отмечают, что в такой ситуации людям лучше отказаться от частого потребления скумбрии и заменить рыбу на альтернативные продукты.
Например, сельдь из Северного моря и восточной части Ла-Манша является более экологичной альтернативой, как и сардины из Корнуолла или анчоусы из Бискайского залива.
Также в MCS называют мидий "супергероями среди морепродуктов", поскольку их выращивают методами, имеющими минимальное влияние на морскую среду, и собирают вручную. Поэтому этот морепродукт может стать хорошей заменой скумбрии.
Кроме этого украинцы могут использовать более привычные виды рыбы, такие как хек или камбала.
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Что такое The Guardian?
The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
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