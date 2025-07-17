Украинцев заставят платить налоги даже за старые квартиры: какие суммы

Если площадь жилья превышает установленные нормы, то за "лишние" квадраты придется платить налог.

https://glavred.info/economics/ukraincam-prihoditsya-platit-nalogi-dazhe-za-starye-kvartiry-kakie-summy-10682117.html Ссылка скопирована

Украинцам приходится платить налоги даже за старые квартиры/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Кратко:

Украинцам нужно платить налог за "лишние" квадратные метры

Для каждого вида жилья есть своя норма квадратов

Украинцы уже заплатили 4,9 млрд грн налога на недвижимость по состоянию на конец мая 2025-го

Украинцы уже заплатили 4,9 млрд грн налога на недвижимость по состоянию на конец мая 2025-го года. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Больше всего таких налогов уплатили в Киеве. При этом стоит отметить, что размер налога на жилье не привязан к стоимости жилья.

В Государственной налоговой службе (ГНС) рассказали, что киевляне заплатили 990 млн грн налога, жители Киевской области - 497 млн грн, Днепропетровской - 496 млн грн, Одесской области - 464 млн грн.

видео дня

Украинцы в 2025 году платят такой налог за 2024 год. Размер налога, который нужно заплатить, привязан к минималке по состоянию на январь прошлого года - его сумма не может составлять более 1,5% минималки за прошлый год.

Налог платиться за каждый "лишний" квадратный метр. Поскольку по состоянию на 1 января 2024 года минималка составляла 7100 грн, то максимальная ставка налога держится на уровне 106,5 грн за каждый "лишний квадрат".

Норма жилья составляет:

для квартир (независимо от количества) - 60 квадратов;

для домов - 120 квадратов;

если есть дом и квартира - 180 квадратов.

То есть если вы имеете квартиру с площадью 100 квадратов, то вам придется платить налог за "лишние" 40 квадратных метров. При этом максимальная сумма, которую вы можете заплатить, составит 4260 грн. Однако сумма также будет зависеть и от того, какое решение по размеру налога приняли местные власти.

Налоги в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, налоговая "накажет" бизнес большими штрафами - что изменится с 1 августа. Уменьшенные штрафы (25% и 50%) действовали с 2023 года для помощи бизнесу адаптироваться к новым условиям.

Также ранее сообщалось, что украинцы будут платить на один налог меньше - что отменят уже с 1 августа. Изменения будут способствовать развитию и совершенствованию качества услуг.

Напомним, появилось предупреждение о "кусачих" штрафах - сколько налогов вычтут после продажи авто. Эксперты рассказали, как избежать неприятностей после продажи транспорта.

Читайте также:

Об источнике: Государственная налоговая служба Украины Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия". Служба реализует: государственную налоговую политику;

государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред