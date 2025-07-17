Украинцев заставят платить налоги даже за старые квартиры: какие суммы

Кратко:
- Украинцам нужно платить налог за "лишние" квадратные метры
- Для каждого вида жилья есть своя норма квадратов
- Украинцы уже заплатили 4,9 млрд грн налога на недвижимость по состоянию на конец мая 2025-го
Украинцы уже заплатили 4,9 млрд грн налога на недвижимость по состоянию на конец мая 2025-го года. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Больше всего таких налогов уплатили в Киеве. При этом стоит отметить, что размер налога на жилье не привязан к стоимости жилья.
В Государственной налоговой службе (ГНС) рассказали, что киевляне заплатили 990 млн грн налога, жители Киевской области - 497 млн грн, Днепропетровской - 496 млн грн, Одесской области - 464 млн грн.
Украинцы в 2025 году платят такой налог за 2024 год. Размер налога, который нужно заплатить, привязан к минималке по состоянию на январь прошлого года - его сумма не может составлять более 1,5% минималки за прошлый год.
Налог платиться за каждый "лишний" квадратный метр. Поскольку по состоянию на 1 января 2024 года минималка составляла 7100 грн, то максимальная ставка налога держится на уровне 106,5 грн за каждый "лишний квадрат".
Норма жилья составляет:
- для квартир (независимо от количества) - 60 квадратов;
- для домов - 120 квадратов;
- если есть дом и квартира - 180 квадратов.
То есть если вы имеете квартиру с площадью 100 квадратов, то вам придется платить налог за "лишние" 40 квадратных метров. При этом максимальная сумма, которую вы можете заплатить, составит 4260 грн. Однако сумма также будет зависеть и от того, какое решение по размеру налога приняли местные власти.
Налоги в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, налоговая "накажет" бизнес большими штрафами - что изменится с 1 августа. Уменьшенные штрафы (25% и 50%) действовали с 2023 года для помощи бизнесу адаптироваться к новым условиям.
Также ранее сообщалось, что украинцы будут платить на один налог меньше - что отменят уже с 1 августа. Изменения будут способствовать развитию и совершенствованию качества услуг.
Напомним, появилось предупреждение о "кусачих" штрафах - сколько налогов вычтут после продажи авто. Эксперты рассказали, как избежать неприятностей после продажи транспорта.
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Об источнике: Государственная налоговая служба Украины
Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия".
Служба реализует:
- государственную налоговую политику;
- государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.
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