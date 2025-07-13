Украинцы будут платить на один налог меньше: что отменят уже с 1 августа

Коротко:
- Некоторым украинцам разрешат не платить налог на добавленную стоимость
- Такое право будут предоставлять уже с 1 августа
- Это будет стимулировать конкуренцию по качеству услуг
В Украине части поставщиков социальных услуг позволят не платить налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Отмечается, что с 1 августа такое право получат те, кто есть в Реестре поставщиков и получателей социальных услуг.
Известно, что благодаря изменениям:
- станет больше возможностей для развития рынка и привлечения новых команд;
- будет происходить стимулирование конкуренции по качеству услуг, а не по налоговым признакам;
- уменьшится бюрократия и возрастет объем поддержки для людей;
- национальное законодательство будет соответствовать европейским практикам, где подобные льготы для социальной сферы уже действуют.
"Мы надеемся, что такие изменения будут способствовать вовлеченности поставщиков, их развитию и совершенствованию качества услуг", - сказала министр социальной политики Оксана Жолнович.
Стоит добавить, что поставщиками соцуслуг в Украине могут быть как юридические лица, так и физические лица-предприниматели (ФЛП), которые оказывают социальную помощь и поддержку гражданам в трудном положении или относятся к уязвимым группам населения.
Например:
- государственные и коммунальные учреждения;
- частные и общественные благотворительные организации;
- ФОПы.
Налоги в Украине - что известно
Как сообщал Главред, Кабинет министров подал законопроект, касающийся налогообложения цифровых платформ. В то же время, как уверяют власти, продажа личных вещей через маркетплейсы и онлайн-сервисы не будет облагаться налогом.
Также украинцы получат платежки с уведомлением о том, что они должны заплатить налог на недвижимость. Платить нужно будет владельцам относительно больших квартир и домов, ведь налог начисляется за "лишние" квадраты, то есть за разницу между нормой и фактической площадью жилья.
Кроме того, представители МВФ рекомендовали Украине для увеличения поступлений в бюджет с 2026 года повысить налоги - в частности, налог на добавленную стоимость (НДС), а также перейти на прогрессивную шкалу налогообложения, предусматривающую более высокие ставки для лиц с высокими доходами.
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Об источнике: Минсоцполитики
Министерство социальной политики Украины - центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере социальной защиты. Деятельность Министерства направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, пишет Википедия.
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