Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Украинцы будут платить на один налог меньше: что отменят уже с 1 августа

Мария Николишин
13 июля 2025, 13:01
170
Изменения будут способствовать развитию и совершенствованию качества услуг.
Украинцы будут платить на один налог меньше: что отменят уже с 1 августа
Какой налог отменят с 1 августа / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Коротко:

  • Некоторым украинцам разрешат не платить налог на добавленную стоимость
  • Такое право будут предоставлять уже с 1 августа
  • Это будет стимулировать конкуренцию по качеству услуг

В Украине части поставщиков социальных услуг позволят не платить налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Отмечается, что с 1 августа такое право получат те, кто есть в Реестре поставщиков и получателей социальных услуг.

видео дня

Известно, что благодаря изменениям:

  • станет больше возможностей для развития рынка и привлечения новых команд;
  • будет происходить стимулирование конкуренции по качеству услуг, а не по налоговым признакам;
  • уменьшится бюрократия и возрастет объем поддержки для людей;
  • национальное законодательство будет соответствовать европейским практикам, где подобные льготы для социальной сферы уже действуют.

"Мы надеемся, что такие изменения будут способствовать вовлеченности поставщиков, их развитию и совершенствованию качества услуг", - сказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Стоит добавить, что поставщиками соцуслуг в Украине могут быть как юридические лица, так и физические лица-предприниматели (ФЛП), которые оказывают социальную помощь и поддержку гражданам в трудном положении или относятся к уязвимым группам населения.

Например:

  • государственные и коммунальные учреждения;
  • частные и общественные благотворительные организации;
  • ФОПы.

Налоги в Украине - что известно

Как сообщал Главред, Кабинет министров подал законопроект, касающийся налогообложения цифровых платформ. В то же время, как уверяют власти, продажа личных вещей через маркетплейсы и онлайн-сервисы не будет облагаться налогом.

Также украинцы получат платежки с уведомлением о том, что они должны заплатить налог на недвижимость. Платить нужно будет владельцам относительно больших квартир и домов, ведь налог начисляется за "лишние" квадраты, то есть за разницу между нормой и фактической площадью жилья.

Кроме того, представители МВФ рекомендовали Украине для увеличения поступлений в бюджет с 2026 года повысить налоги - в частности, налог на добавленную стоимость (НДС), а также перейти на прогрессивную шкалу налогообложения, предусматривающую более высокие ставки для лиц с высокими доходами.

Читайте также:

Об источнике: Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины - центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере социальной защиты. Деятельность Министерства направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

налоги Минсоцполитика новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не хочу вас пугать": синоптик предупредила о резком температурном ударе

"Не хочу вас пугать": синоптик предупредила о резком температурном ударе

14:26Синоптик
В Днепропетровской области прогремели взрывы: враг нанес удар по ТЦК

В Днепропетровской области прогремели взрывы: враг нанес удар по ТЦК

13:23Украина
Эффективность доказана: Украина использует новое оружие против "Шахедов"

Эффективность доказана: Украина использует новое оружие против "Шахедов"

12:30Война
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь бросает вызов: 4 знака зодиака, которым будет нелегко в ближайшее время

Жизнь бросает вызов: 4 знака зодиака, которым будет нелегко в ближайшее время

Гороскоп на завтра 14 июля: Львам - угроза, Скорпионам - неожиданные достижения

Гороскоп на завтра 14 июля: Львам - угроза, Скорпионам - неожиданные достижения

Будут купаться в любви и романтике: июль изменит жизнь ТОП-4 знаков

Будут купаться в любви и романтике: июль изменит жизнь ТОП-4 знаков

Телеведущий Грубич показал фото погибшей 17-летней дочери и сделал грустный пост

Телеведущий Грубич показал фото погибшей 17-летней дочери и сделал грустный пост

Карта Deep State онлайн за 13 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

14:26

"Не хочу вас пугать": синоптик предупредила о резком температурном ударе

14:12

Консервация не взорвется и не забродит: как за 10 секунд простерилизовать банки

14:11

Ирина Билык призналась, о чем сожалеет больше всего: "А надо было бы"

14:10

"Трамп готовит сюрприз на понедельник": что означает "новый подход" России к миру

13:23

В Днепропетровской области прогремели взрывы: враг нанес удар по ТЦК

Зеленский выбил помощь Украине от Трампа, но санкции будут лишь при одном условии – ЗолотаревЗеленский выбил помощь Украине от Трампа, но санкции будут лишь при одном условии – Золотарев
13:14

Почему нельзя говорить "How are you?": популярная ошибка может привести к проблемамВидео

13:01

Украинцы будут платить на один налог меньше: что отменят уже с 1 августа

12:44

Трамп готов ударить санкциями по России, но есть условие - Золотарев

12:30

Эффективность доказана: Украина использует новое оружие против "Шахедов"Видео

Реклама
12:16

Не прогадает даже ребенок: 3 признака, указывающие на сладкий и вкусный арбуз

12:15

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 июля: Львам - сюрприз, Девам - терпение

12:10

Когда война закончится: астролог Вакулина назвала несколько ключевых датФото

11:49

Залужный озвучил сценарий войны - как изменится фронт и чего ждать украинцам

11:22

Цифры сводят с ума: названо количество боеприпасов, которые КНДР уже передала РФ

11:16

Убийство полковника в Киеве: СБУ нашла и ликвидировала киллеров

10:46

Евро может готовить сюрприз: банкир сказал, что будет с валютой до 20 июля

10:27

Дефицит осадков и засухи: названа дата, когда Украину раскалит до +37

10:16

Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 июля

09:58

В КНДР сделали важное заявление о войне в Украине: что сказал Ким Чен Ын

09:34

Адская ночь для россиян: дроны атаковали НПЗ, города трясло от взрывовВидео

Реклама
09:12

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Тельцам - терпение, Рыбам - перемены

09:09

Единственный вариант: что позволит развалить Россиюмнение

08:50

Положение войск Путина ухудшается: ВСУ имеют успехи на важном направлении

08:46

Карта Deep State онлайн за 13 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:44

Запасы резко сократились: в ГУР сказали, сколько ракет осталось в России

07:57

Трамп может выделить Украине новое финансирование: какие средства он использует

05:50

Загадка для гениев: найдите яблоко среди кактусов за 3 секунды

05:25

"Сковорода" или "пательня" - как правильно на украинском: какой ошибки не стоит делатьВидео

04:44

Гороскоп на завтра 14 июля: Львам - угроза, Скорпионам - неожиданные достижения

04:23

Кремль может заморозить вклады россиян: экономист сообщил о критической ситуации

03:34

Бунт против Путина: Тука раскрыл, кто может возглавить новый мятеж в РФ

02:40

Будут купаться в любви и романтике: июль изменит жизнь ТОП-4 знаков

00:32

Магнитная буря "красного" уровня ударила по Украине: известна дата пика

12 июля, суббота
23:15

Харьков накрыла смертельная непогода: деревья падают на людей, на улицах хаосВидео

22:15

В ФРГ сделали громкое заявление о поставках ракет к Patriot ВСУ: что известно

22:06

Путин встретится с Зеленским при одном условии: в МИД раскрыли наглое требование РФ

21:22

Трамп и Путин "разменяли Украину": эксперт назвал главную цель СШАВидео

20:57

Зеленский анонсировал "нестандартные шаги" и изменения после встречи с Умеровым

20:13

РФ может повторно ударить Орешником по Украине: в ГУР назвали главное условие

20:04

"Злата перестала дышать": в Черновцах медики реанимировали ребенка в разгар атаки РФ

Реклама
19:30

Последнее предупреждение Трампа: что США будут делать с Россиеймнение

19:25

"Неудачник": Стубб разнес провал "стратегического дурака" Путина в Украине

18:47

Для чего нужны две иглы в одном шприце: раскрыто неочевидное назначениеВидео

18:28

Стамбульский формат переговоров с РФ себя исчерпал: важное заявление МИД

18:00

Отследили и уничтожили: ВСУ отомстили оккупантам за смерть годовалого ребенка

17:45

Погибла молодая аптекарша и работник горсовета: детали о жертвах в ЧерновцахФото

17:37

Крышечки на кофе часто скрывают опасность: что обязательно нужно проверять

17:18

Война затянется до 2027 года: Тука удивил мрачным прогнозом

16:53

Подозрение Шабунину – пример равенства перед законом: военные и юристы встали на сторону правосудия

16:31

Жизнь бросает вызов: 4 знака зодиака, которым будет нелегко в ближайшее время

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять