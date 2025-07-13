Украинцы будут платить на один налог меньше: что отменят уже с 1 августа

Изменения будут способствовать развитию и совершенствованию качества услуг.

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Какой налог отменят с 1 августа / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Коротко:

Некоторым украинцам разрешат не платить налог на добавленную стоимость

Такое право будут предоставлять уже с 1 августа

Это будет стимулировать конкуренцию по качеству услуг

В Украине части поставщиков социальных услуг позволят не платить налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Отмечается, что с 1 августа такое право получат те, кто есть в Реестре поставщиков и получателей социальных услуг.

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Известно, что благодаря изменениям:

станет больше возможностей для развития рынка и привлечения новых команд;

будет происходить стимулирование конкуренции по качеству услуг, а не по налоговым признакам;

уменьшится бюрократия и возрастет объем поддержки для людей;

национальное законодательство будет соответствовать европейским практикам, где подобные льготы для социальной сферы уже действуют.

"Мы надеемся, что такие изменения будут способствовать вовлеченности поставщиков, их развитию и совершенствованию качества услуг", - сказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Стоит добавить, что поставщиками соцуслуг в Украине могут быть как юридические лица, так и физические лица-предприниматели (ФЛП), которые оказывают социальную помощь и поддержку гражданам в трудном положении или относятся к уязвимым группам населения.

Например:

государственные и коммунальные учреждения;

частные и общественные благотворительные организации;

ФОПы.

Налоги в Украине - что известно

Как сообщал Главред, Кабинет министров подал законопроект, касающийся налогообложения цифровых платформ. В то же время, как уверяют власти, продажа личных вещей через маркетплейсы и онлайн-сервисы не будет облагаться налогом.

Также украинцы получат платежки с уведомлением о том, что они должны заплатить налог на недвижимость. Платить нужно будет владельцам относительно больших квартир и домов, ведь налог начисляется за "лишние" квадраты, то есть за разницу между нормой и фактической площадью жилья.

Кроме того, представители МВФ рекомендовали Украине для увеличения поступлений в бюджет с 2026 года повысить налоги - в частности, налог на добавленную стоимость (НДС), а также перейти на прогрессивную шкалу налогообложения, предусматривающую более высокие ставки для лиц с высокими доходами.

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Об источнике: Минсоцполитики Министерство социальной политики Украины - центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере социальной защиты. Деятельность Министерства направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, пишет Википедия.

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