В МВФ советуют Украине повысить налоги с 2026 года - Forbes

Представители МВФ рекомендовали Украине перейти на прогрессивную шкалу налогообложения.

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В МВФ советуют Украине повысить налоги / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

Обсуждаются более высокие ставки налога для лиц с высокими доходами

Изучаются способы детенизации украинской экономики

Представители МВФ рекомендовали Украине для увеличения поступлений в бюджет с 2026 года повысить налоги - в частности, налог на добавленную стоимость (НДС), а также перейти на прогрессивную шкалу налогообложения, которая предусматривает более высокие ставки для лиц с высокими доходами. Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на чиновников, приобщенных к дискуссиям МВФ и Всемирного банка Spring Meetings, которые проводились в Вашингтоне.

Одной из ключевых тем было увеличение самодостаточности Украины в финансировании госбюджета на 2026 год.

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"Предметный разговор между украинскими чиновниками и представителями МВФ касался мобилизации дополнительных внутренних поступлений в бюджет-2026. В частности речь шла о возможном повышении НДС", - говорится в материале.

Среди потенциальных инициатив для большего наполнения бюджета в следующем году в Вашингтоне обсуждался и переход на прогрессивную шкалу НДФЛ, утверждают двое собеседников. Этот подход предполагает более высокие ставки налога для лиц с высокими доходами. Также вскользь упоминался "налог на роскошь", но гораздо больше говорили о детенизации экономики, подчеркнул собеседник издания.

При этом никакой конкретики о том, когда и как могут быть изменены ставки упомянутых выше налогов во время встреч речь не шла, фискальные меры обсуждались на уровне идей.

Отмечается, что прогрессивная шкала НДФЛ и реформа упрощенной системы - позиции, которые указаны в Национальной стратегии доходов до 2030 года, которую правительство утвердило в конце 2023 года.

Новости МВФ:

Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2030 года. Согласно прогнозу, доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году.

Война в Украине может закончиться в 2025 году. После этого начнется рост ВВП и будет падать уровень безработицы. Такой прогноз сделали в Международном валютном фонде.

В 2024 году Совет МВФ завершил пятый обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило выделить примерно 1,1 миллиарда долларов для Украины.

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Что такое МВФ? Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

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