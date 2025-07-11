Доллар и евро ушли в крутое пике: сколько будет стоить валюта с 14 июля

Вы узнаете:
- Какой курс доллара НБУ установил на 14 июля
- Сколько будет стоить евро с 14 июля
- Какова ситуация на межбанке и наличном рынке
Национальный банк Украины снизил на понедельник, 14 июля, курс доллара и евро по отношению к гривне. Европейская валюта опустилась ниже уровня 49 гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Так, официальный курс доллара США установлен на уровне 41,78 грн/долл., что на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. Это свидетельствует о незначительном, но стабильном укреплении национальной валюты.
Также гривня продолжила усиливать позиции относительно евро. Официальный курс европейской валюты на 14 июля составляет 48,84 грн/евро, что на 14 копеек меньше предыдущего значения.
На межбанковском валютном рынке также зафиксировано падение. Доллар США торгуется на уровне 41,76-41,79 грн/доллар (курс снизился на 9 копеек по сравнению с предыдущим днем).
Курс доллара в обменниках немного вырос и достиг 41,00 грн. Курс евро на наличном рынке наоборот снизился до 49,30 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, официальный курс валют в Украине на 11 июля снова вырос. Доллар США подорожал на 4 копейки - до 41,82 грн, а евро вырос на 13 копеек - до 48,98 грн.
Также экономист Иван Ус советует не спешить покупать евро, потому что в краткосрочной перспективе это не выгодно. Он прогнозирует, что к осени доллар может укрепиться, а евро - снизиться до 45-47 грн. Лучше всего хранить сбережения в обеих валютах.
Кроме этого, в июле курс доллара в Украине может вырасти до 41,6-42,2 грн. Сейчас в банках он составляет 41,53/42,07 грн, в обменниках - 41,27/41,81 грн.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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