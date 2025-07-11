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870 грн ежемесячно: некоторые пенсионеры Украины скоро получат доплату к пенсии

Даяна Швец
11 июля 2025, 15:24
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Для оформления выплаты необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины, предоставив необходимые документы.
870 грн ежемесячно: некоторые пенсионеры Украины скоро получат доплату к пенсии
Новые пенсионные льготы для многодетных матерей / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вкратце:

  • Многодетным женщинам предусмотрена надбавка
  • Можно получить 870 грн доплаты к пенсии

Украинские женщины, которые родили и воспитали семерых детей, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 870 гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Эта надбавка составляет 37% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на сегодня этот показатель зафиксирован на уровне 2361 грн.

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Правовая основа для начисления таких выплат определена Законом Украины № 1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". В нем говорится о том, что многодетные матери могут претендовать на специальную пенсионную доплату, если выполнено несколько обязательных условий:

  • достижение 50-летнего возраста;
  • наличие минимум 15 лет страхового стажа;
  • все семеро детей должны быть не только рождены, но и воспитаны до шестилетнего возраста.
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Кроме ежемесячной надбавки, женщины с таким статусом могут оформить досрочный выход на пенсию, при условии, что соблюдены требования по возрасту и трудовому стажу.

Чтобы получить доплату, необходимо обратиться в ближайшее подразделение Пенсионного фонда Украины. С собой следует иметь:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • документы, подтверждающие трудовой стаж (трудовую книжку или справки);
  • свидетельства о рождении семи детей, а также, по возможности, их паспорта.

Новости Украины - что известно о пенсионных выплатах

Ранее Главред сообщал, кто в Украине получает пенсию 390 тысяч гривен в месяц. Некоторые поступления в десятки раз превышают выплаты обычных граждан.

В то же время некоторые пенсионеры в Украине могут столкнуться с задержками выплат. Масштабные изменения в системе могут спровоцировать задержки для части граждан.

Не стоит также забывать, что на размер пенсионных выплат в Украине влияет множество факторов. В то же время весомую роль играет все же официальная заработная плата и страховой стаж.

Больше экономических новостей:

Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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