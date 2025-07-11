Почти на 30%: базовые в Украине продукты неожиданно подорожали на треть

Цены на продукты питания значительно выросли из-за неблагоприятных погодных условий и роста себестоимости и уменьшения поголовья.

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Инфляция в Украине постепенно снижается / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В июне 2025 года годовая инфляция в Украине замедлилась до 14,3%

Цены на продукты все еще растут, особенно мясо и фрукты

В июне 2025 года уровень потребительских цен в Украине вырос на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это ниже, чем майский показатель в 15,9%. Такая динамика связана с тем, что в 2024 году летом произошло повышение тарифов на электроэнергию, что повлияло на базу сравнения. Об этом говорится в аналитическом обзоре инфляции от Национального банка Украины.

Несмотря на положительную тенденцию, фактическое снижение инфляции происходит медленнее, чем предполагалось в апрельском прогнозе НБУ.

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В частности, существенный рост продемонстрировали цены на необработанные продукты питания - аж на 28,7%. Причинами стали неблагоприятные погодные условия, которые уменьшили объемы урожая косточковых фруктов, яблок и ягод.

Также ускорилось подорожание мяса из-за подорожания производства, сокращения поголовья скота и высоких цен на международном рынке.

В то же время рост цен на овощи замедлился. Это объясняется поступлением нового урожая и активизацией импорта.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Инфляция достигла максимума в мае, после чего в июне начала снижаться, как и прогнозировал регулятор.

"Однако общая инфляция была выше апрельского макроэкономического прогноза прежде всего из-за влияния погодных условий. Ожидается, что во втором полугодии снижение инфляции продолжится..." - заявили в НБУ.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, за год цены на популярные продукты взлетели на 25%. Меньше всего подорожали рыба, продукты из рыбы, макаронные изделия и сахар.

Также украинцев предупредили о подорожании любимого продукта. Только осенью цена на популярный овощ может несколько снизиться, но ненадолго.

В то же время популярная ягода стала доступнее для украинцев. Однако ее стоимость все еще в 2,6 раза выше, чем в прошлом году.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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