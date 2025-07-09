Цены на популярные продукты взлетели на 25%: что больше всего подорожало

Главное:
- Существенно подорожали куриные яйца и фрукты
- Значительно подорожали масло и овощи
- Дорожают мясо, хлеб и молоко
За год продукты питания в Украине подорожали на четверть. Больше всего подорожали куриные яйца и фрукты. Меньше – рыба, продукты из рыбы и макаронные изделия.
Согласно данным Госстата, июне 2025 года, по сравнению с июнем 2024 года, цены на продукты питания выросли на четверть. Продовольственная инфляция значительно превысила общую инфляцию, которая в июне замедлилась и составила 14,3%.
Что больше всего подорожало
В ведомстве отметили, что продуктовая инфляция за год составила 23,2%.
Все продукты подорожали, но больше всего яйца (на 59,2%) и фрукты (на 51,7%).
Также значительно выросла цена на подсолнечное масло (33,6%), сливочное масло (28,3%) и овощи (24,2%).
Мясо и мясопродукты стали дороже на 22,9%.
Хлеб – на 21,9%.
Молоко – на 20,9%.
Безалкогольные напитки – на 20,3%.
Сыр и творог – на 17,9%
Хлебопродукты – на 17,9%.
Что подорожало меньше всего
Госстат зафиксировал наименьшее подорожание рыбы и рыбных продуктов (13,3%), макаронных изделий (11,2%), и сахара (9,1%).
Цены на продукты – новости по теме:
Как сообщал Главред, цены на огурцы и помидоры в Украине в июле начали снижаться. Кроме того, больше чем на 30 грн подешевел болгарский перец.
В то же время вишня и смородина взлетели в цене. Вишня стоит 60-85 гривен за килограмм, а черная смородина - 70-90 грн/кг. Быстро дорожает и малина.
Цены на продукты продолжают расти – особенно на молоко, яйца и мясо. В Нацбанке объяснили, что ситуация объясняется повышением себестоимости производства, сокращением поголовья животных, а также усилением экспорта.
Другие новости:
- Рекордная цена: в Украине резко подорожал важный продукт
- На рынке появились первые украинские арбузы: какая цена на них в этом году
- Цены подскочат на 50%: Украина готовится к значительному подорожанию ряда товаров
Об источнике: Государственная служба статистики Украины
Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Министром Кабинета Министров Украины.
Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создания и надлежащего функционирования общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред