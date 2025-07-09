Цены на популярные продукты взлетели на 25%: что больше всего подорожало

Меньше всего подорожали рыба, продукты из рыбы, макаронные изделия и сахар.

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Продукты в Украине за год подорожали на четверть - Госстат / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Главное:

Существенно подорожали куриные яйца и фрукты

Значительно подорожали масло и овощи

Дорожают мясо, хлеб и молоко

За год продукты питания в Украине подорожали на четверть. Больше всего подорожали куриные яйца и фрукты. Меньше – рыба, продукты из рыбы и макаронные изделия.

Согласно данным Госстата, июне 2025 года, по сравнению с июнем 2024 года, цены на продукты питания выросли на четверть. Продовольственная инфляция значительно превысила общую инфляцию, которая в июне замедлилась и составила 14,3%.

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Что больше всего подорожало

В ведомстве отметили, что продуктовая инфляция за год составила 23,2%.

Все продукты подорожали, но больше всего яйца (на 59,2%) и фрукты (на 51,7%).

Также значительно выросла цена на подсолнечное масло (33,6%), сливочное масло (28,3%) и овощи (24,2%).

Мясо и мясопродукты стали дороже на 22,9%.

Хлеб – на 21,9%.

Молоко – на 20,9%.

Безалкогольные напитки – на 20,3%.

Сыр и творог – на 17,9%

Хлебопродукты – на 17,9%.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Что подорожало меньше всего

Госстат зафиксировал наименьшее подорожание рыбы и рыбных продуктов (13,3%), макаронных изделий (11,2%), и сахара (9,1%).

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Как сообщал Главред, цены на огурцы и помидоры в Украине в июле начали снижаться. Кроме того, больше чем на 30 грн подешевел болгарский перец.

В то же время вишня и смородина взлетели в цене. Вишня стоит 60-85 гривен за килограмм, а черная смородина - 70-90 грн/кг. Быстро дорожает и малина.

Цены на продукты продолжают расти – особенно на молоко, яйца и мясо. В Нацбанке объяснили, что ситуация объясняется повышением себестоимости производства, сокращением поголовья животных, а также усилением экспорта.

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Об источнике: Государственная служба статистики Украины Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Министром Кабинета Министров Украины. Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создания и надлежащего функционирования общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

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