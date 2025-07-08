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Вишня и смородина взлетели в цене: какова стоимость популярных ягод для заморозки

Руслан Иваненко
8 июля 2025, 20:03
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Закупочные цены на вишню, смородину и малину выросли до рекордного уровня из-за весенних заморозков в Украине и Европе
Вишня, инжир
Пищевые предприятия начали искать альтернативу украинским ягодам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале

  • Почему ягоды резко подорожали этим летом
  • Снизятся ли цены на замороженную продукцию
  • Чем могут заменить украинскую ягоду в ЕС

Стоимость ягод для замораживания в этом году бьет рекорды. По информации аналитического портала EastFruit, закупочные цены на вишню сейчас колеблются в пределах 60-85 грн/кг, а черная смородина оказалась еще дороже - 70-90 грн/кг.

"Подобных аномально высоких цен раньше не было никогда", - отмечают аналитики.

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Кроме того, быстро дорожает и малина: в начале июля ее закупали по 85-95 грн/кг.

Основная причина стремительного роста цен - масштабные потери урожая из-за весенних заморозков, которые ударили не только по Украине, но и по странам Восточной и Центральной Европы, а также Турции. Из-за этого многие фермеры, несмотря на высокие цены, потеряли значительную часть урожая и не смогут получить ожидаемой прибыли.

Относительно дальнейших перспектив, эксперты не исключают изменений.

"Цены на готовую замороженную продукцию, которые сейчас являются высокими в Европе, могут снизиться во второй половине сезона", - отмечают в EastFruit.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Такое возможно, если пищевая промышленность начнет менять рецептуры и переходить на более доступные ингредиенты. Уже сейчас производители активно ищут альтернативы, среди которых - египетская замороженная клубника или экзотические фрукты из Вьетнама.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что цены на продукты питания в украинских супермаркетах становятся выше. Не исключением является и рыба, стоимость которой ощутимо выросла.

Кроме того, цены на сезонные овощи и фрукты в Украине начали снижаться. Не исключением стали и базовые продукты для легкого летнего салата: огурец, помидор и болгарский перец.

Недавно стало известно, что цены на картофель, который любят многие украинцы, приятно удивляют покупателей в магазинах, ведь за последний месяц они снизились на все виды этого овоща.

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Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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