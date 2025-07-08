Вишня и смородина взлетели в цене: какова стоимость популярных ягод для заморозки

Читайте в материале
- Почему ягоды резко подорожали этим летом
- Снизятся ли цены на замороженную продукцию
- Чем могут заменить украинскую ягоду в ЕС
Стоимость ягод для замораживания в этом году бьет рекорды. По информации аналитического портала EastFruit, закупочные цены на вишню сейчас колеблются в пределах 60-85 грн/кг, а черная смородина оказалась еще дороже - 70-90 грн/кг.
"Подобных аномально высоких цен раньше не было никогда", - отмечают аналитики.видео дня
Кроме того, быстро дорожает и малина: в начале июля ее закупали по 85-95 грн/кг.
Основная причина стремительного роста цен - масштабные потери урожая из-за весенних заморозков, которые ударили не только по Украине, но и по странам Восточной и Центральной Европы, а также Турции. Из-за этого многие фермеры, несмотря на высокие цены, потеряли значительную часть урожая и не смогут получить ожидаемой прибыли.
Относительно дальнейших перспектив, эксперты не исключают изменений.
"Цены на готовую замороженную продукцию, которые сейчас являются высокими в Европе, могут снизиться во второй половине сезона", - отмечают в EastFruit.
Такое возможно, если пищевая промышленность начнет менять рецептуры и переходить на более доступные ингредиенты. Уже сейчас производители активно ищут альтернативы, среди которых - египетская замороженная клубника или экзотические фрукты из Вьетнама.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что цены на продукты питания в украинских супермаркетах становятся выше. Не исключением является и рыба, стоимость которой ощутимо выросла.
Кроме того, цены на сезонные овощи и фрукты в Украине начали снижаться. Не исключением стали и базовые продукты для легкого летнего салата: огурец, помидор и болгарский перец.
Недавно стало известно, что цены на картофель, который любят многие украинцы, приятно удивляют покупателей в магазинах, ведь за последний месяц они снизились на все виды этого овоща.
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Об источнике: EastFruit
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