Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

На украинских АЗС водителей ждет неприятный сюрприз: что произошло

Марина Фурман
8 июля 2025, 17:57
59
Цены на топливо рванули вверх.
заправка, деньги
На украинских АЗС подорожало топливо / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Сколько стоит литр бензина в Украине
  • Как изменились цены на автогаз

Цены в Украине на топливо продолжают расти. Во вторник, 8 июля, стоимость бензина выросла на 0,02% до 58,96 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 0,14% до 55,72 грн/л. Об этом сообщает Минфин.

В частности, зафиксированы следующие средние цены на топливо:

видео дня
  • бензин марки А-95 (премиум) - 63,2 грн/л;
  • бензин марки А-95 - 58,96 грн/л (на 0,02% дороже по сравнению с предыдущим днем);
  • бензин марки А-92 - 57,56 грн/л;
  • дизельное топливо 55,72 грн/л (+0,14%).

Цена автогаза в среднем составляет 34,49 грн за литр - это немного дешевле, чем вчера.

На украинских АЗС водителей ждет неприятный сюрприз: что произошло
Цены на топливо по Украине / фото: Минфин

На портале Минфина говорится, что в сети заправок ОККО литр бензина А-95 стоит 61,99 грн; дизтопливо - 58,99 грн/л. А за литр автогаза придется заплатить 35,99 грн.

На заправках БРСМ-Нафта цены такие: бензин А-95 - 54,16 грн за литр, дизель - 50,79 грн, автогаз - 32,92 грн.

В сети заправок WOG стоимость литра бензина А-95 составляет 61,99 грн. За литр дизтоплива будьте готовы отдать 58,99 грн. Автогаз стоит 35,98 грн/л.

Цены на бензин в Украине инфографика
Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Цены на топливо в Украине - новости по теме

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на бензин могут вырасти до 65 гривен за литр и более. Его стоимость может повыситься в зависимости от того, как рынок отреагирует на геополитические риски.

Впоследствии Главред писал, что после ослабления конфликта на Ближнем Востоке цены на мировом рынке нефти снижаются, что напрямую повлияет на стоимость бензина и дизеля в Украине.

Тем временем президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины", бизнесмен нефтегазовой сферы Леонид Косянчук предупредил о возможном дефиците на рынке топлива, что приведет к колебанию цен на нефтепродукты уже в ближайшие недели.

Другие новости:

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

АЗС бензин цена бензина новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Медведев раскрыл настоящее отношение Путина к словам Трампа

Медведев раскрыл настоящее отношение Путина к словам Трампа

18:08Война
РФ бьет по ТЦК целенаправленно: в ВСУ откровенно сказали, что будет с мобилизацией

РФ бьет по ТЦК целенаправленно: в ВСУ откровенно сказали, что будет с мобилизацией

17:55Украина
РФ увеличила количество ударов по Украине - Сырский раскрыл план ответных действий

РФ увеличила количество ударов по Украине - Сырский раскрыл план ответных действий

17:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Войска России перешли госграницу на новом направлении - где ситуация обострилась

Войска России перешли госграницу на новом направлении - где ситуация обострилась

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой на завтраке за 37 сек

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой на завтраке за 37 сек

Украину атакует грозовой циклон: синоптики назвали регионы, где будет бушевать непогода

Украину атакует грозовой циклон: синоптики назвали регионы, где будет бушевать непогода

Жара "убьет" двигатель авто очень быстро, если забыть об одной проверке

Жара "убьет" двигатель авто очень быстро, если забыть об одной проверке

Карта Deep State онлайн за 8 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

18:54

Не имеют отношения к Украине: настоящая родина вареников удивит многих

18:23

На каждую возвращенную в бюджет страны гривну НАБУ потратило 12, – эксперт предложил расформировать неэффективное НАБУ

18:17

Хруст и наслаждение: быстрые колбасные палочки на завтрак от ЭктораВидео

18:03

Перехитрить кота сможет не каждый: есть всего 5 секунд, чтобы найти хвостатого хитреца

17:57

На украинских АЗС водителей ждет неприятный сюрприз: что произошло

Медведев раскрыл настоящее отношение Путина к словам ТрампаМедведев раскрыл настоящее отношение Путина к словам Трампа
17:55

РФ бьет по ТЦК целенаправленно: в ВСУ откровенно сказали, что будет с мобилизацией

17:52

РФ увеличила количество ударов по Украине - Сырский раскрыл план ответных действий

17:50

Вкусные и хрустящие огурчики: хозяйка поделилась чудесным рецептом малосольных огурцовВидео

17:20

Можно ли убирать могилу умерших до 40 дней: священник ответилВидео

Реклама
17:19

Путин примет решение о прекращении войны: экономист ответил когда

16:58

Без воды и кастрюли: как сварить кукурузу за 3 минуты

16:47

Доллар и евро резко рванули вверх: новый курс валют на 9 июля

16:39

Украина "ударила" по Китаю из-за поддержки России и обратилась к миру - что дальше

16:20

VİP-отпуск: кто из украинских знаменитостей может позволить себе отдых на яхте

16:19

Постоянные ссоры и болезни: что обязательно нужно выбросить, чтобы вернуть благополучие

16:00

Точно не сгниет и не засохнет: как сохранить чеснок до весны

15:55

Цены существенно упали: в магазинах подешевели любимые сезонные овощи украинцев

15:40

Уже все сделано: экономист озвучил неутешительный прогноз давления санкциями на РФ

15:32

Войска России перешли госграницу на новом направлении - где ситуация обострилась

15:20

У Ольги Мартыновской новый роман: шеф показала своего избранника

Реклама
15:20

Драить больше не нужно: копеечное средство надолго избавит от пылиВидео

15:19

Тайна тысячелетия раскрыта: что скрывало в себе изображение Витрувианского человека

15:14

РФ пытается прорваться на Днепропетровщину, туда стягивают значительные силы - военный

15:05

В Украине первоклассникам начислят по 5 000 грн: куда обращаться за деньгами

15:00

Даша Астафьева впервые высказалась о своей тайной свадьбе

14:29

Существует ли лосось: шеф-повар рассказал неожиданную правду о популярной рыбе

14:22

Зеленский сообщил послу Украины в США о ее отставке – СМИ

14:07

Редкая монета достанется не каждому: в Украине появились новые гривны

14:04

В Кремле начали ныть после обещания Трампа отправить Украине больше оружия

13:49

Почему 9 июля нельзя веселиться и развлекаться: какой церковный праздник

13:38

В Украине подскочили цены на газ: сколько придется платить гражданам

13:24

Орбакайте поделилась трагедией: что случилось с близким человеком

13:18

"Трудности у трудных": жених Леси Никитюк признался, нравится ли ему быть отцом

13:16

Украину ждет самый жаркий день лета: синоптик назвала дату

12:57

Пенсия 11 тысяч гривен: кто из украинцев может претендовать на выплаты

12:29

Слово "кот" увидят только настоящие гении: загадку надо разгадать за 7 секунд

12:26

"Неприемлемо для всех": президент Чехии дал мрачный прогноз по войне в Украине

12:25

Украинские силы восстановили и удерживают позиции в двух областях РФ - Сырский

12:11

Украинцам начисляют соцпомощь по-новому: кто получит 4 500 гривен в июле

11:58

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД Турции сделали важное заявление

Реклама
11:49

Гороскоп Таро на завтра 9 июля: Девам - вершина, Стрельцам - порядок

11:26

"Чем их вооружать?": нападет ли путинская армия на НАТО – эксперт ответилВидео

11:23

Киркорова растоптали в России: что случилось

11:13

Китайский гороскоп на завтра 9 июля: Змеям - одиночество, Собакам - перемены

11:08

Армия РФ отложила планы по захвату Сумщины из-за хитрого плана ВСУ - Жмайло

11:01

С 1 августа банки меняют правила пользования картами: что стоит знать

10:59

"Лига Смеха" возвращается на ТЕТ в любимом формате фестиваля

09:59

РФ боится ударов Украины: Атеш указал на перемещение боевых кораблей в Крыму

09:57

РФ наступает с трех направлений, ВСУ держат линию под Волчанском - ОСГВ "Хортица"

09:45

Десятки взрывов гремели в пяти районах: РФ ударила по Украине дронами и ракетами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять