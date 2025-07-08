На украинских АЗС водителей ждет неприятный сюрприз: что произошло

Цены на топливо рванули вверх.

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На украинских АЗС подорожало топливо / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько стоит литр бензина в Украине

Как изменились цены на автогаз

Цены в Украине на топливо продолжают расти. Во вторник, 8 июля, стоимость бензина выросла на 0,02% до 58,96 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 0,14% до 55,72 грн/л. Об этом сообщает Минфин.

В частности, зафиксированы следующие средние цены на топливо:

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бензин марки А-95 (премиум) - 63,2 грн/л;

бензин марки А-95 - 58,96 грн/л (на 0,02% дороже по сравнению с предыдущим днем);

бензин марки А-92 - 57,56 грн/л;

дизельное топливо 55,72 грн/л (+0,14%).

Цена автогаза в среднем составляет 34,49 грн за литр - это немного дешевле, чем вчера.

Цены на топливо по Украине / фото: Минфин

На портале Минфина говорится, что в сети заправок ОККО литр бензина А-95 стоит 61,99 грн; дизтопливо - 58,99 грн/л. А за литр автогаза придется заплатить 35,99 грн.

На заправках БРСМ-Нафта цены такие: бензин А-95 - 54,16 грн за литр, дизель - 50,79 грн, автогаз - 32,92 грн.

В сети заправок WOG стоимость литра бензина А-95 составляет 61,99 грн. За литр дизтоплива будьте готовы отдать 58,99 грн. Автогаз стоит 35,98 грн/л.

Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Цены на топливо в Украине - новости по теме

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на бензин могут вырасти до 65 гривен за литр и более. Его стоимость может повыситься в зависимости от того, как рынок отреагирует на геополитические риски.

Впоследствии Главред писал, что после ослабления конфликта на Ближнем Востоке цены на мировом рынке нефти снижаются, что напрямую повлияет на стоимость бензина и дизеля в Украине.

Тем временем президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины", бизнесмен нефтегазовой сферы Леонид Косянчук предупредил о возможном дефиците на рынке топлива, что приведет к колебанию цен на нефтепродукты уже в ближайшие недели.

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Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

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