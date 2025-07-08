В Украине первоклассникам начислят по 5 000 грн: куда обращаться за деньгами

Чтобы получить средства надо подтвердить заявку через "Дію" или обратиться в Пенсионный фонд.

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Как получить деньги в рамках программы "Пакет школьника" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как работает программа "Пакет школьника"

На что можно потратить помощь

Как родителям получить средства

Первоклассники в 2025 году могут претендовать на помощь от государства в рамках программы "Пакет школьника". Чтобы получить 5 000 грн, родители должны подтвердить свою заявку через "Дію" или написать заявление в Пенсионном фонде. Об этом министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила в эфире телемарафона.

По словам Жолнович, "Пакет школьника" станет доступен после того, как родители запишут своего ребенка в первый класс.

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Далее школьная система передаст информацию о первоклассниках в Пенсионный фонд, а затем в "Дії" родителям придет push-уведомление о том, что они могут получить финансовую помощь. Далее, если родители подтверждают желание получить помощь, то средства перечисляются на виртуальную карту в приложении.

Если "Дії" нет, то следует обратиться в Пенсионный фонд, написать заявление и указать счет, на который государство перечислит деньги.

Деньги по программе "Пакет школьника" можно будет потратить исключительно в специализированных магазинах, в частности, с детскими товарами, которые имеют соответствующие коды деятельности. Делать покупки можно будет как офлайн, так и онлайн.

"Эти деньги при любых обстоятельствах нельзя будет потратить ни на что, что не касается детских товаров, например, алкоголь", - отметила Жолнович.

Стоит добавить, что выплата предоставляется при условии, что ребенок пойдет учиться именно в украинскую школу - на территории нашей страны.

При этом без внимания не останутся и первоклассники, которые пока не нашли свою семью и находятся в специальных учреждениях - они тоже получат 5 тысяч гривен на детские товары.

Выплаты для украинцев - новости по теме

Как писал Главред, по инициативе президента Владимира Зеленского принято решение о запуске в Украине новой программы выплат - "Пакет школьника". Теперь каждый первоклассник получит по 5 тысяч гривен.

Напомним, Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта базовой социальной помощи. Размер базовой величины для расчета помощи составит 4500 гривен.

Кроме того, украинцы могут получить до 124 тыс. грн (3 тыс. долларов) на развитие собственного дела. Грантовую программу инициировали в Николаеве.

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О персоне: Оксана Жолнович Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.

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