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Пенсия 11 тысяч гривен: кто из украинцев может претендовать на выплаты

Марина Фурман
8 июля 2025, 12:57
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На размер пенсии влияет немало факторов: основные - страховой стаж и заработная плата.
пенсия
Какой стаж и зарплату надо иметь, чтобы было 11 000 гривен пенсии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Кто из украинцев может получить 11 тыс грн пенсии
  • Какие факторы влияют на размер пенсии

На размер пенсионных выплат в Украине влияет множество факторов. Однако значительную роль играет все же официальная заработная плата и страховой стаж. Главред выяснил, какой стаж и зарплата должны быть для пенсии в размере 11 000 гривен.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, украинцы должны иметь от 32 лет страхового стажа. Если его недостаточно и стаж колеблется от 22 до 31 года, то уйти на заслуженный отдых можно в 63 года.

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Люди с еще меньшим стажем, но не ниже 15, становятся пенсионерами после 65-летия.

Следующий важным фактором, влияющим на размер пенсии - официальная зарплата.

Чтобы получить пенсию в размере 11 тысяч гривен, нужно иметь соответствующий стаж, а средний заработок должен составлять не менее 31,4 тыс. грн.

Чтобы получить более точные данные, украинцы могут воспользоваться пенсионным калькулятором от ПФУ. На сайте есть возможность получить индивидуальный расчет.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы надо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Выплата пенсий в Украине - последние новости

Правительство Украины планирует увеличить размер минимальной пенсии. Согласно документу, уже с 2026 года украинцы на заслуженном отдыхе будут получать минимум 2564 грн в месяц - против 2361 грн, которые выплачивают в 2025-м.

Также в Украине пенсионеры, которые подверглись репрессиям за борьбу за независимость в ХХ веке, имеют право на ежемесячную надбавку к пенсии в размере 5 050 грн. Она выплачивается за особые заслуги перед Украиной на основании соответствующих справок.

Как писал Главред, пожилые граждане Украины, которым исполнилось 80 лет, могут ежемесячно получать дополнительную финансовую поддержку, если они проживают самостоятельно и нуждаются в постоянном уходе. В 2025 году эта надбавка к пенсии составляет 944,40 гривен, что равно 40% от установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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Об источнике: Пенсионный фонд

Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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