Украинцы могут получить компенсации по-новому: Кабмин принял важное решение

Вы узнаете:
- Как именно будет обследоваться жилье на оккупированных территориях
- Кто сможет воспользоваться программой компенсаций
Кабинет министров утвердил постановление, которое позволяет комиссиям дистанционно обследовать разрушенное жилье на территориях активных боевых действий. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.
Отмечается, что это предоставит доступ к компенсациям для людей, потерявших свои дома в результате российской агрессии - в общинах, которые ежедневно под огнем.
"Во многих регионах из-за постоянных обстрелов комиссии просто не могут выехать на место, чтобы обследовать повреждения. Мы запускаем механизм, который позволяет получить компенсацию за разрушенное жилье без риска для жизни", - подчеркнул глава ведомства Алексей Кулеба.
Речь идет о том, что дистанционное обследование будут проводить комиссии, созданные органами местного самоуправления или областными военными администрациями.
Они смогут использовать все доступные инструменты дистанционного наблюдения, в частности:
- спутниковые снимки;
- материалы, полученные с помощью съемки с БПЛА;
- фото и видео, снятые на мобильный телефон владельцем жилья.
К снимкам, сделанным заявителями, выдвигаются четкие требования:
- фото должно быть цветным, четким и без дефектов;
- файл должен содержать дату и время съемки, геолокацию;
- должен быть зафиксирован земельный участок, на котором расположен разрушенный дом;
- общий и еще минимум 3 разных ракурса жилья, которые подтверждают факт уничтожения;
- на снимках должны быть четко зафиксированы разрушенные конструкции, в частности несущие стены, перекрытия, крыша;
- фотографии должны содержать идентификационные признаки объекта: таблички с адресом, номера домов, вывески и другие ориентиры.
При необходимости можно подавать дополнительные подтверждения - акты ГСЧС, полиции, свидетельства очевидцев. Если материалов достаточно, комиссия составляет акт дистанционного обследования и вносит его в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПОМ), сообщили в Минразвития.
"Это открывает путь к получению жилищного сертификата - документа, позволяющего приобрести новое жилье в более безопасном регионе", - добавили в ведомстве.
Говорится, что на первом этапе он будет действовать в общинах, где продолжаются боевые действия. В случае успешного внедрения, механизм будет масштабирован на другие территории, в том числе и временно оккупированные.
Кроме этого, Минразвития готовит решения, ориентированные на внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. В частности, программу компенсаций для приобретения жилья в безопасных регионах.
Первыми ею воспользуются военнослужащие, чьи семьи были вынуждены покинуть свои дома. В рамках этой программы планируется предоставление жилищных ваучеров, которые можно будет использовать для покупки жилья или покрытия расходов по ипотеке, сообщили в ведомстве.
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