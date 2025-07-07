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Украинцы могут получить компенсации по-новому: Кабмин принял важное решение

Виталий Кирсанов
7 июля 2025, 18:39
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Дистанционное обследование будут проводить комиссии, созданные органами местного самоуправления или областными военными администрациями.
Переселенцы смогут претендовать на компенсацию за разрушенное в оккупации жилье
Переселенцы смогут претендовать на компенсацию за разрушенное в оккупации жилье / коллаж Главред, фото УНИАН

Вы узнаете:

  • Как именно будет обследоваться жилье на оккупированных территориях
  • Кто сможет воспользоваться программой компенсаций

Кабинет министров утвердил постановление, которое позволяет комиссиям дистанционно обследовать разрушенное жилье на территориях активных боевых действий. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Отмечается, что это предоставит доступ к компенсациям для людей, потерявших свои дома в результате российской агрессии - в общинах, которые ежедневно под огнем.

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"Во многих регионах из-за постоянных обстрелов комиссии просто не могут выехать на место, чтобы обследовать повреждения. Мы запускаем механизм, который позволяет получить компенсацию за разрушенное жилье без риска для жизни", - подчеркнул глава ведомства Алексей Кулеба.

Речь идет о том, что дистанционное обследование будут проводить комиссии, созданные органами местного самоуправления или областными военными администрациями.

Они смогут использовать все доступные инструменты дистанционного наблюдения, в частности:

  • спутниковые снимки;
  • материалы, полученные с помощью съемки с БПЛА;
  • фото и видео, снятые на мобильный телефон владельцем жилья.

К снимкам, сделанным заявителями, выдвигаются четкие требования:

  • фото должно быть цветным, четким и без дефектов;
  • файл должен содержать дату и время съемки, геолокацию;
  • должен быть зафиксирован земельный участок, на котором расположен разрушенный дом;
  • общий и еще минимум 3 разных ракурса жилья, которые подтверждают факт уничтожения;
  • на снимках должны быть четко зафиксированы разрушенные конструкции, в частности несущие стены, перекрытия, крыша;
  • фотографии должны содержать идентификационные признаки объекта: таблички с адресом, номера домов, вывески и другие ориентиры.

При необходимости можно подавать дополнительные подтверждения - акты ГСЧС, полиции, свидетельства очевидцев. Если материалов достаточно, комиссия составляет акт дистанционного обследования и вносит его в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПОМ), сообщили в Минразвития.

"Это открывает путь к получению жилищного сертификата - документа, позволяющего приобрести новое жилье в более безопасном регионе", - добавили в ведомстве.

Говорится, что на первом этапе он будет действовать в общинах, где продолжаются боевые действия. В случае успешного внедрения, механизм будет масштабирован на другие территории, в том числе и временно оккупированные.

Кроме этого, Минразвития готовит решения, ориентированные на внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. В частности, программу компенсаций для приобретения жилья в безопасных регионах.

Первыми ею воспользуются военнослужащие, чьи семьи были вынуждены покинуть свои дома. В рамках этой программы планируется предоставление жилищных ваучеров, которые можно будет использовать для покупки жилья или покрытия расходов по ипотеке, сообщили в ведомстве.

Выплаты для украинцев - новости по теме

Как писал Главред, граждане Украины, которые имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в июле 2025 года могут рассчитывать на ряд социальных выплат. В частности государство выделит по 2 тысячи гривен для каждого взрослого и по 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью на проживание.

Напомним, в 2025 году, как и раньше, государство предоставляет единовременную денежную помощь определенным категориям граждан по случаю Дня Независимости Украины. Юристы рассказали, кто может получить выплаты.

Кроме того, украинкам пообещали до 150 тысяч грн на развитие и масштабирование собственного бизнеса. В конкурсе могут участвовать зарегистрированные ФЛП во Львове и Львовской области.

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