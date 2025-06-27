Некоторым пенсионерам Украины начислят 1000 грн к пенсии: кто и как может оформить

Доплата назначается с месяца подачи заявления и выплачивается вместе с основной пенсией до тех пор, пока сохраняются основания для ее получения.

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Что меняется для старших за 80 / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

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Что нужно знать о доплате к пенсии для одиноких пенсионеров 80+

Каким критериям необходимо соответствовать, чтобы получить доплаты

Пожилые граждане Украины, которым исполнилось 80 лет, могут ежемесячно получать дополнительную финансовую поддержку, если они проживают самостоятельно и нуждаются в постоянном уходе. В 2025 году эта надбавка к пенсии составляет 944,40 гривен, что равно 40% от установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Такую социальную гарантию предусматривает Закон Украины №646-IX, направленный на поддержку наиболее уязвимых категорий пожилых людей.

Кто может претендовать на доплату:

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граждане, которым исполнилось 80 лет;

получатели пенсии по возрасту;

лица, которые не имеют зарегистрированных сожителей;

пенсионеры с заключением врачебной комиссии о необходимости постоянного ухода.

Как оформить помощь:

Обратиться в медицинское учреждение для получения заключения ВКК о необходимости в уходе. Подготовить необходимые документы: паспорт, идентификационный код, медицинское заключение, а также справку из Пенсионного фонда об отсутствии других доплат. Подать заявление лично в территориальное управление ПФУ или онлайн через электронный кабинет на портале фонда.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Надбавку начисляют с месяца подачи заявления, и она выплачивается вместе с основной пенсией до тех пор, пока сохраняются основания для ее получения. В случае изменения жизненных обстоятельств, например, переезда к родственникам или начала получения другого вида социальной помощи, выплаты могут быть прекращены. О таких изменениях необходимо уведомить Пенсионный фонд.

Эта адресная помощь имеет целью улучшить качество жизни пожилых украинцев, которые остались без посторонней поддержки. В условиях, когда социальные службы не всегда могут в полной мере обеспечить уход, денежная доплата позволяет частично покрыть расходы на повседневные нужды.

В 2025 году также обсуждаются возможности расширения круга лиц, которые могли бы претендовать на аналогичную поддержку, однако пока правила остаются неизменными.

Новости Украины - что известно о пенсионных выплатах

Главред ранее сравнивал, как отличаются пенсии в Украине и странах Европы. Наиболее малые пенсии фиксировали среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, однако они все равно выше украинских.

В то же время некоторым пенсионерам в Украине могут уменьшить пенсию до 20%. Взыскание может быть как добровольным (через личное обращение в ПФУ), так и принудительным (по решению суда).

В то же время на пенсию более 5 тысяч гривен в Украине может рассчитывать пенсионер со средней зарплатой и полным трудовым стажем.

Больше экономических новостей:

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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