Некоторым пенсионерам Украины начислят 1000 грн к пенсии: кто и как может оформить

Главное:
- Что нужно знать о доплате к пенсии для одиноких пенсионеров 80+
- Каким критериям необходимо соответствовать, чтобы получить доплаты
Пожилые граждане Украины, которым исполнилось 80 лет, могут ежемесячно получать дополнительную финансовую поддержку, если они проживают самостоятельно и нуждаются в постоянном уходе. В 2025 году эта надбавка к пенсии составляет 944,40 гривен, что равно 40% от установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Такую социальную гарантию предусматривает Закон Украины №646-IX, направленный на поддержку наиболее уязвимых категорий пожилых людей.
Кто может претендовать на доплату:
- граждане, которым исполнилось 80 лет;
- получатели пенсии по возрасту;
- лица, которые не имеют зарегистрированных сожителей;
- пенсионеры с заключением врачебной комиссии о необходимости постоянного ухода.
Как оформить помощь:
- Обратиться в медицинское учреждение для получения заключения ВКК о необходимости в уходе.
- Подготовить необходимые документы: паспорт, идентификационный код, медицинское заключение, а также справку из Пенсионного фонда об отсутствии других доплат.
- Подать заявление лично в территориальное управление ПФУ или онлайн через электронный кабинет на портале фонда.
Надбавку начисляют с месяца подачи заявления, и она выплачивается вместе с основной пенсией до тех пор, пока сохраняются основания для ее получения. В случае изменения жизненных обстоятельств, например, переезда к родственникам или начала получения другого вида социальной помощи, выплаты могут быть прекращены. О таких изменениях необходимо уведомить Пенсионный фонд.
Эта адресная помощь имеет целью улучшить качество жизни пожилых украинцев, которые остались без посторонней поддержки. В условиях, когда социальные службы не всегда могут в полной мере обеспечить уход, денежная доплата позволяет частично покрыть расходы на повседневные нужды.
В 2025 году также обсуждаются возможности расширения круга лиц, которые могли бы претендовать на аналогичную поддержку, однако пока правила остаются неизменными.
Новости Украины - что известно о пенсионных выплатах
Главред ранее сравнивал, как отличаются пенсии в Украине и странах Европы. Наиболее малые пенсии фиксировали среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, однако они все равно выше украинских.
В то же время некоторым пенсионерам в Украине могут уменьшить пенсию до 20%. Взыскание может быть как добровольным (через личное обращение в ПФУ), так и принудительным (по решению суда).
В то же время на пенсию более 5 тысяч гривен в Украине может рассчитывать пенсионер со средней зарплатой и полным трудовым стажем.
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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины
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