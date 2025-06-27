Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Некоторым пенсионерам Украины начислят 1000 грн к пенсии: кто и как может оформить

Даяна Швец
27 июня 2025, 11:39
769
Доплата назначается с месяца подачи заявления и выплачивается вместе с основной пенсией до тех пор, пока сохраняются основания для ее получения.
Некоторым пенсионерам Украины начислят 1000 грн к пенсии: кто и как может оформить
Что меняется для старших за 80 / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Что нужно знать о доплате к пенсии для одиноких пенсионеров 80+
  • Каким критериям необходимо соответствовать, чтобы получить доплаты

Пожилые граждане Украины, которым исполнилось 80 лет, могут ежемесячно получать дополнительную финансовую поддержку, если они проживают самостоятельно и нуждаются в постоянном уходе. В 2025 году эта надбавка к пенсии составляет 944,40 гривен, что равно 40% от установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Такую социальную гарантию предусматривает Закон Украины №646-IX, направленный на поддержку наиболее уязвимых категорий пожилых людей.

Кто может претендовать на доплату:

видео дня
  • граждане, которым исполнилось 80 лет;
  • получатели пенсии по возрасту;
  • лица, которые не имеют зарегистрированных сожителей;
  • пенсионеры с заключением врачебной комиссии о необходимости постоянного ухода.

Как оформить помощь:

  1. Обратиться в медицинское учреждение для получения заключения ВКК о необходимости в уходе.
  2. Подготовить необходимые документы: паспорт, идентификационный код, медицинское заключение, а также справку из Пенсионного фонда об отсутствии других доплат.
  3. Подать заявление лично в территориальное управление ПФУ или онлайн через электронный кабинет на портале фонда.
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Надбавку начисляют с месяца подачи заявления, и она выплачивается вместе с основной пенсией до тех пор, пока сохраняются основания для ее получения. В случае изменения жизненных обстоятельств, например, переезда к родственникам или начала получения другого вида социальной помощи, выплаты могут быть прекращены. О таких изменениях необходимо уведомить Пенсионный фонд.

Эта адресная помощь имеет целью улучшить качество жизни пожилых украинцев, которые остались без посторонней поддержки. В условиях, когда социальные службы не всегда могут в полной мере обеспечить уход, денежная доплата позволяет частично покрыть расходы на повседневные нужды.

В 2025 году также обсуждаются возможности расширения круга лиц, которые могли бы претендовать на аналогичную поддержку, однако пока правила остаются неизменными.

Новости Украины - что известно о пенсионных выплатах

Главред ранее сравнивал, как отличаются пенсии в Украине и странах Европы. Наиболее малые пенсии фиксировали среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, однако они все равно выше украинских.

В то же время некоторым пенсионерам в Украине могут уменьшить пенсию до 20%. Взыскание может быть как добровольным (через личное обращение в ПФУ), так и принудительным (по решению суда).

В то же время на пенсию более 5 тысяч гривен в Украине может рассчитывать пенсионер со средней зарплатой и полным трудовым стажем.

Больше экономических новостей:

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсии пенсия пенсионеры Пенсионный фонд выплаты пенсии пенсионный возраст пенсионная система новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Бушует пожар, есть погибшие и раненые: РФ атаковала Днепропетровщину баллистикой

Бушует пожар, есть погибшие и раненые: РФ атаковала Днепропетровщину баллистикой

12:36Украина
Температура скатится до +11: какие области атакует похолодание

Температура скатится до +11: какие области атакует похолодание

12:32Синоптик
Снизят ли в Украине мобилизационный возраст: что говорят в Минобороны

Снизят ли в Украине мобилизационный возраст: что говорят в Минобороны

12:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Повлияет на все пенсии и индексации: в Украине утвержден важный показатель

Повлияет на все пенсии и индексации: в Украине утвержден важный показатель

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

В Белом доме "украли" Мотрю из "Спіймати Кайдаша": актриса отреагировала

В Белом доме "украли" Мотрю из "Спіймати Кайдаша": актриса отреагировала

Гороскоп на завтра 28 июня: Козерогам - новые знакомства, Близнецам - ловушка

Гороскоп на завтра 28 июня: Козерогам - новые знакомства, Близнецам - ловушка

Придется платить больше: цена на важный продукт в Украине резко возрастет

Придется платить больше: цена на важный продукт в Украине резко возрастет

Последние новости

12:48

Правда ли подвал больше не спасает: где искать спасение во время ракетного удара

12:46

РФ хочет пойти в наступление с войсками КНДР: разведка рассказала о планах врага

12:36

Бушует пожар, есть погибшие и раненые: РФ атаковала Днепропетровщину баллистикой

12:32

"Питательный эликсир" для огурцов: как поддержать растения в период плодоношения

12:32

Температура скатится до +11: какие области атакует похолодание

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллараЕвро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара
12:14

Когда ждать резкого скачка на рынке валют: прогноз нового курса доллара и евро

12:11

Снизят ли в Украине мобилизационный возраст: что говорят в Минобороны

12:03

Рыдала: предательница Тодоренко узнала пол будущего ребенка

12:01

Нужно ли подвязывать огурцы: огородник рассказала секрет богатого урожаяВидео

Реклама
12:00

ВСУ готовят контратаки на Сумщине и не только, Россию ждут сюрпризы – КоваленкоВидео

11:39

Некоторым пенсионерам Украины начислят 1000 грн к пенсии: кто и как может оформить

11:28

Отправили на "ноль" для наказания: ВСУ "задвохсотили" российского командира

11:27

Ни вкуса, ни пользы: сколько месяцев можно хранить мясо в морозилкеВидео

11:15

"Иран выстрелит себе в голову": раскрыт сценарий обрушения режима в Тегеране

10:36

РФ массово перебрасывает технику, готовятся усиленные штурмы на одном из направлений

10:14

Дрон стал мини-ракетой и сам выбирает цели: Жданов об опасности новых БпЛА РФ

10:06

Загадка для людей с высоким IQ: где 3 различия между девушками с вентилятором

09:49

Суд избирает меру пресечения Чернышову: министра просят отстранить от должности

09:25

Половину Ирана могут разнести "в щебень": прогноз массированных ударов США

09:18

"Закопает свою судьбу": священник сказал, можно ли неженатым мужчинам копать могилуВидео

Реклама
09:07

Получит ли Украина ракеты для Patriot: в Белом доме рассказали о договоренности

08:15

ВСУ пошли вперед и восстановили позиции: в ISW назвали два направления

08:10

Саммит НАТО. Почему мирные переговоры не начнутся раньше конца годамнение

08:01

КНДР может отправить войска на помощь Путину: в ISW сказали, чем этот грозит Украине

06:49

"Время двигаться вперед": в ЕС сделали важное заявление о членстве Украины

06:10

Итоги странной войны Ирана и Израиля: несколько положительных моментов для Украинымнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия в картинке с моряком на корабле за 17 секунд

05:23

Гороскоп на завтра 28 июня: Козерогам - новые знакомства, Близнецам - ловушка

04:35

Сколько раз в день нужно молиться: священник удивил ответомВидео

04:07

Воровали от героев до сюжета: почему "Золотой ключик" не советская сказка

03:30

Урожай будете собирать до поздней осени: когда и как правильно срывать огурцы

03:00

Убьет двигатель за несколько месяцев: каким бензином нельзя заправлять авто

01:30

Росомаха на свободе: Хью Джекман официально развелся с женой после 27 лет вместе

01:07

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

00:39

Ключ к миру: Зеленский озвучил неожиданное предложение которое сможет остановить войну

00:21

Исполнитель песни "Felicità" опозорился выступлением в России

26 июня, четверг
23:39

В РФ истерика из-за трибунала для Путина: сыплют угрозами и называют "никчемным"

23:27

Не просто "бомба": военный эксперт раскрыл секрет разрушительной силы украинских КАБов

23:16

Жена Олега Ляшко передумала разводиться - детали

22:52

В Белом доме "украли" Мотрю из "Спіймати Кайдаша": актриса отреагировалаВидео

Реклама
22:34

Секрет пышных петуний раскрыт: "копеечный" лайфхак для невероятного цветенияВидео

22:25

Поседела: жена Решетника рассказала, как у нее на глазах тонул сын

22:23

РФ массированно атакует Украину: тревога распространяется по областям, где опасность

22:22

Повлияет на все пенсии и индексации: в Украине утвержден важный показатель

22:02

"Никогда не потеряла меня": Melovin показал нежные кадры с любимой женщиной

21:54

Масштабные взрывы и пожар: СМИ раскрыли последствия удара ГУР по Брянску

21:53

Что обязательно нужно сделать 27 июня: очень строгие приметы

21:38

"Я заядлый поклонник Бонда": назван режиссер нового фильма об агенте 007

21:36

Все кроме одного: почему Венгрия заблокировала ключевое решение по Украине

21:25

"От ужаса до блеска": как вернуть к жизни даже самую грязную ванну

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять