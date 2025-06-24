Эксперты назвали самые надежные авто: ТОП-5 бюджетных брендов, что служат годами

О чем речь:
- Какие производители создают автомобили, которые не подводят
- Что за авто отличается стилем и высокой надежностью
Надежность - один из главных критериев при выборе авто. Некоторые автопроизводители особенно сосредоточены на том, чтобы их модели служили долго и без серьезных поломок. И это не всегда премиальные бренды. По версии GOBankingRates, есть пять марок, которые отличились особой долговечностью техники, пишет Главред.
Вот пятерка надежных автопроизводителей:
- Tesla. Единственный бренд в этом списке, который производит только электрокары. Tesla выделяется инновационностью, а также небольшими затратами на обслуживание.
- Buick. Модели Buick , по словам экспертов, сочетают современный внешний вид, новейшие технологии и экономное потребление топлива. Такие авто редко ломаются.
- Toyota. Репутация Toyota как одного из самых надежных производителей подтверждается не только владельцами, но и специалистами. Кроме надежности, эти машины обычно имеют конкурентную цену.
- Lincoln. Этот бренд отличается элегантным дизайном, комфортом и технологичностью. Эксперты считают, что Lincoln предлагает большую надежность по сравнению с другими в своем классе.
- Ford. Автомобили Ford считаются выгодным выбором благодаря доступной цене и стабильной работе. Они редко требуют серьезного ремонта.
Также эксперты назвали ТОП-10 подержанных авто до 5 лет.
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