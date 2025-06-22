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Радует и цена, и качество: эксперты назвали ТОП-10 подержанных авто до 5 лет

Даяна Швец
22 июня 2025, 01:22
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Электромобили заняли почти половину этого сегмента, опередив бензиновые и гибридные авто.
кроссовер, авто, деньги
Какие подержанные авто украинцы покупали чаще всего / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Топ-10 подержанных авто, которые выбрали украинцы
  • Украинцы массово пересаживаются на электрокары

В прошлом месяце в Украине было зарегистрировано 6,2 тысячи легковых авто с пробегом, которые были ввезены из-за границы и имеют возраст до пяти лет. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная профильным ресурсом УкрАвтопром, пишет Главред.

Электрокары уверенно возглавили этот сегмент, сформировав почти половину от общего количества продаж (46%). На втором месте - бензиновые машины (36%), далее следуют гибриды (10%). Значительно меньше украинцы выбирали дизельные авто (6%) и транспорт с газобаллонным оборудованием (2%).

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Самые популярные модели подержанных авто в возрасте до 5 лет, ввезенных в мае:

  • Tesla Model Y - 544 шт.
  • Tesla Model 3 - 318
  • Nissan Rogue - 230
  • Kia Niro - 215
  • Mazda CX-5 - 207
  • Hyundai Kona - 172
  • Chevrolet Bolt - 147
  • Volkswagen Tiguan - 147
  • Ford Escape - 110
  • Audi e-tron Sportback - 108

Всего в мае к украинскому автопарку присоединились 22 тысячи легковых автомобилей с пробегом, что еще раз подтверждает устойчивый спрос на подержанные авто.

Также ранее эксперты назвали ТОП-20 б/у авто, которых лучше избегать.

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Что известно об аналитическом портале УкрАвтопром?

Аналитический портал "УкрАвтопром " - это официальный информационный ресурс Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром". Он является ключевым источником данных и аналитики по автомобильному рынку Украины.

Портал является собственностью и основной информационной площадкой Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром", основанной в 1998 году. Ассоциация представляет интересы ведущих предприятий автомобильной промышленности Украины.

Информация, публикуемая на портале, базируется на официальных статистических данных, в частности от Государственной службы статистики Украины, а также на собственных исследованиях и мониторинге рынка.

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