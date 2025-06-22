Радует и цена, и качество: эксперты назвали ТОП-10 подержанных авто до 5 лет

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В прошлом месяце в Украине было зарегистрировано 6,2 тысячи легковых авто с пробегом, которые были ввезены из-за границы и имеют возраст до пяти лет. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная профильным ресурсом УкрАвтопром, пишет Главред.
Электрокары уверенно возглавили этот сегмент, сформировав почти половину от общего количества продаж (46%). На втором месте - бензиновые машины (36%), далее следуют гибриды (10%). Значительно меньше украинцы выбирали дизельные авто (6%) и транспорт с газобаллонным оборудованием (2%).
Самые популярные модели подержанных авто в возрасте до 5 лет, ввезенных в мае:
- Tesla Model Y - 544 шт.
- Tesla Model 3 - 318
- Nissan Rogue - 230
- Kia Niro - 215
- Mazda CX-5 - 207
- Hyundai Kona - 172
- Chevrolet Bolt - 147
- Volkswagen Tiguan - 147
- Ford Escape - 110
- Audi e-tron Sportback - 108
Всего в мае к украинскому автопарку присоединились 22 тысячи легковых автомобилей с пробегом, что еще раз подтверждает устойчивый спрос на подержанные авто.
Также ранее эксперты назвали ТОП-20 б/у авто, которых лучше избегать.
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Что известно об аналитическом портале УкрАвтопром?
Аналитический портал "УкрАвтопром " - это официальный информационный ресурс Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром". Он является ключевым источником данных и аналитики по автомобильному рынку Украины.
Портал является собственностью и основной информационной площадкой Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром", основанной в 1998 году. Ассоциация представляет интересы ведущих предприятий автомобильной промышленности Украины.
Информация, публикуемая на портале, базируется на официальных статистических данных, в частности от Государственной службы статистики Украины, а также на собственных исследованиях и мониторинге рынка.
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