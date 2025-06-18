Потенциальным покупателям стоит избегать определенных моделей, чтобы избежать частых ремонтов.

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Худшие автомобили с пробегом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Эксперты опубликовал список из 20 моделей подержанных авто, которые считаются ненадежными

Указанные проблемы включают поломки двигателя и низкую надежность коробки передач

Покупка б/у автомобиля всегда связана с рисками. Даже внешне опрятное авто может иметь скрытые недостатки, которые впоследствии превратятся в постоянные ремонты. Никто не хочет тратить деньги на транспорт, который чаще стоит в мастерской, чем ездит. Специалисты портала DriversDaily составили список из 20 подержанных моделей, которые, по их словам, чаще всего вызывают нарекания владельцев, отмечает Главред.

Эти автомобили имеют хронические технические проблемы, которые могут создать немало хлопот новым владельцам.

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Вот перечень машин, которые попали в антирейтинг:

Fiat 500 - известен склонностью к серьезным неисправностям двигателя.

- известен склонностью к серьезным неисправностям двигателя. Ford Fiesta - имеет репутацию ненадежного из-за частых поломок коробки передач.

- имеет репутацию ненадежного из-за частых поломок коробки передач. Nissan Versa - также не отличается качеством трансмиссии.

- также не отличается качеством трансмиссии. Chrysler 200

Chevrolet Malibu

Hyundai Veloster

Dodge Dart

Toyota Yaris - хоть и популярна, но часто создает трудности с автоматической коробкой.

- хоть и популярна, но часто создает трудности с автоматической коробкой. Subaru Legacy

Kia Soul

Mazda3

Buick Verano

Smart Fortwo (2013 г.)

Toyota C-HR (2019 г.)

Range Rover Evoque (2014 г.)

Ford Taurus (2014 г.)

Buick Encore (2015 г.)

MINI Cooper (2013 г.)

Dodge Avenger (2014 г.)

Volkswagen Jetta

Эксперты предупреждают: даже привычные бренды могут иметь слабые места.

Особенно внимательно стоит подходить к проверке коробки передач и состояния двигателя.

Перед покупкой подержанного авто всегда обращайтесь на диагностику и читайте отзывы владельцев.

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Что за ресурс - DriversDaily.com? DriversDaily.com - это онлайн-ресурс, предлагающий программное обеспечение для ведения ежедневных журналов водителей (Drivers Daily Log), предназначенное для коммерческих водителей, в частности дальнобойщиков. Программа помогает водителям легко записывать часы работы, время отдыха, пробег и другую важную информацию, которая обычно требуется регуляторными органами. По сути, DriversDaily.com является одним из многих поставщиков решений для цифрового ведения логбуков, что помогает коммерческим водителям упростить их административные задачи и соблюдать нормативные требования.

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