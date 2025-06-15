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Мыть и ремонтировать авто на улице больше нельзя: что известно о новых штрафах

Даяна Швец
15 июня 2025, 02:45
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Цель нововведений - сохранение чистоты и порядка в общественных пространствах и окружающей среде.
ремонт, мойка, авто, штраф
За что водителей будут наказывать во дворах и на улицах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко о нововведениях:

  • Запрещено ремонтировать или мыть автомобили во дворах, на улицах и в других общественных местах
  • За нарушение предусмотрен штраф от 340 до 1360 гривен, который составляет полиция

В Украине водителям теперь запрещено заниматься ремонтом, мойкой или техническим обслуживанием своих автомобилей в общественных местах - включая дворы многоэтажек, обочины дорог, скверы или даже в лесу. Такие действия теперь считаются административным нарушением правил благоустройства населенных пунктов. Об этом сообщает Главред со ссылкой на ресурс Автотема.

За что водителей будут наказывать во дворах и на улицах?

В соответствии с действующими нормами, в частности статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушением считается:

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  • ремонт авто на придомовой территории;
  • мытье машины возле дома, в лесопарковой зоне или других несанкционированных местах;
  • любые технические манипуляции с авто в зоне общего пользования.

Это ограничение распространяется как на города, так и на села. Целью нововведения является улучшение санитарного состояния и защита окружающей среды.

Какая ответственность за ремонт авто на улице?

За нарушение правил благоустройства могут оштрафовать на сумму от 340 до1360 гривен, в зависимости от ситуации и масштабов нанесенного ущерба. Решение о штрафе оформляет полиция на основании админпротокола.

Стоит отметить, что, хотя такие штрафы применяются редко, сам факт фиксации нарушения дает право на привлечение к ответственности.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Когда можно ремонтировать машину "на месте"?

Закон предусматривает исключения. Если автомобиль неожиданно сломался в дороге - например, спустило колесо или закончилось масло - водитель имеет право провести минимальный ремонт прямо на месте, чтобы обеспечить безопасное передвижение. В таких случаях штраф не накладывается.

Где разрешено чинить машину в Украине?

Обслуживание транспортного средства следует проводить только в специально отведенных локациях:

  • на станциях техобслуживания (СТО);
  • в гаражах;
  • в частных помещениях, не являющихся частью общего пространства.

Изменения направлены на уменьшение загрязнения окружающей среды и повышение стандартов чистоты в украинских населенных пунктах.

Также с 1 июля в Украине меняется порядок прохождения технического осмотра автомобилей.

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Что за издание - "Автотема"?

"Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

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