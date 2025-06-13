Украинцы массово переходят на авто из Китая: какие ТОП-5 лучших моделей

В мае украинцы приобрели полторы тысячи легковых авто из Китая, что на 70% больше, чем в прошлом году.

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Спрос на китайские авто в Украине стремительно вырос / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главред:

Китайские авто буквально штурмуют украинский рынок

ТОП китайских авто, которые чаще всего покупали в Украине

В течение прошлого месяца жители Украины приобрели 1580 легковых автомобилей китайского производства. Об этом сообщают эксперты аналитической платформы УкрАвтопром, отмечает Главред.

Хотя на первый взгляд количество может показаться не очень большим, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот рост составляет целых 70%. Это свидетельствует о заметном росте заинтересованности украинцев в китайских автомобилях.

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Из общего количества приобретенных транспортных средств 1335 - это новые авто, тогда как 245 - машины, которые уже были в эксплуатации. Большинство импортированных из Китая авто - электрокары. Их доля на рынке составила 85%.

Самые популярные новые авто из Китая в Украине:

Volkswagen ID.UNYX - 254 авто

- 254 авто BYD Song Plus - 216

- 216 Honda eNS1 - 188

- 188 BYD Sea Lion 07 - 61

- 61 Zeekr 7X - 55

Самые часто импортируемые подержанные авто из Китая:

Zeekr 001 - 26 авто

- 26 авто Buick Envision - 19

- 19 Volkswagen ID.UNYX - 18

- 18 Audi Q4 e-tron - 17

- 17 MG ZS - 15

Также эксперты составили ТОП-3 самых надежных авто до 2000$, которые можно купить в Украине без переплат.

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Что известно об аналитическом портале УкрАвтопром? Аналитический портал "УкрАвтопром " - это официальный информационный ресурс Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром". Он является ключевым источником данных и аналитики по автомобильному рынку Украины. Портал является собственностью и основной информационной площадкой Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром", основанной в 1998 году. Ассоциация представляет интересы ведущих предприятий автомобильной промышленности Украины. Информация, публикуемая на портале, базируется на официальных статистических данных, в частности от Государственной службы статистики Украины, а также на собственных исследованиях и мониторинге рынка.

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